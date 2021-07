Sebastián Matrella: "Tienen que culpar a alguien por la ineficiencia para combatir la inflación"

Información General Ruralistas anuncian un banderazo para el 9 de Julio

El dirigente adelantó que fueron invitadas a participar otras entidades de la ciudad. Aseguró que en el campo "hay un desconcierto total" debido a las medidas del gobierno para intervenir el mercado de la carne.

Sebastián Matrella, presidente de la Sociedad Rural de Olavarría (SRO), confirmó ayer que el próximo viernes, durante la conmemoración del Día de la Independencia, se desarrollará en horas de la tarde una protesta -a la cual se sumarían desde otros sectores- que asumirá la forma de un "banderazo" para exponer el malestar del sector ante las marcadas diferencias con el gobierno de Alberto Fernández.



El productor fustigó también al Ejecutivo nacional por la intervención en el mercado de la carne, que generó una baja en el Mercado de Liniers aunque esa disminución de alrededor del 25 por ciento no se trasladó a los mostradores. Por último, el dirigente confirmó que este año tampoco se llevará a cabo la Expo Olavarría aunque se concretará la Exposición Ganadera impulsada desde la SRO.



En principio, consultado acerca de la protesta convocada por el sector para el 9 de julio y la postura que asumirá la SRO en ese contexto. Matrella reveló que "nosotros, como Sociedad Rural de Olavarría, vamos a hacer una manifestación en Olavarría. Hemos invitado a otras instituciones para que nos acompañen porque no solamente el sector agropecuario está pasando por un momento complicado sino que también los demás sectores, así que creemos que tiene que ser abarcativa esta protesta".



De ese modo, anunció que el malestar del sector se traducirá en "un banderazo que se está organizando. Todavía no tenemos el horario definido pero eso va a surgir a partir del lunes, cuando tengamos definidas todas las instituciones que van a acompañar la movilización. Eso se va a decidir el lunes, cómo va a ser y qué horario".



Sin embargo, acto seguido aclaró que "la movilización está confirmada para el 9 de julio en Olavarría pero no podemos confirmar a todas las instituciones que se van a sumar. Tengo que reunirme todavía con alguna de ellas para definir el horario, que seguramente se va a hacer en horario de la tarde. El lunes a la tardecita ya se van a largar los flyers para difundirlo".

