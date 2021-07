"Es absolutamente falso que IOMA deba cerca de 1000 millones de pesos"

Información General

Homero Giles, presidente de la obra social provincial, habló sobre la denuncia de Femeba por una supuesta deuda cercana a los 1.000 millones de pesos.



Daniel Lovano

El presidente de IOMA, doctor Homero Giles, salió el mismo viernes a los medios cuando trascendió la denuncia de Femeba por una supuesta deuda cercana a los 1.000 millones de pesos y, ante el requerimiento de este Diario, ayer por la tarde respondió a una serie de preguntas sobre este nuevo conflicto con la entidad médica bonaerense.

Negó enfáticamente que existan compromisos impagos del volumen que reclama Femeba, destacó que la obra social provincial pagó durante 2020 a pesar de una abrupta caída en las atenciones médicas, denunció que hay un agujero negro de 150 millones que Femeba no remite a los profesionales de la salud y negó que IOMA sea la obra social que peor paga en el país, como se denuncia desde los sectores médicos.

- ¿Cuál es la respuesta de la obra social a la denuncia de Femeba, que sostuvo que no les paga a quienes "verdaderamente cuidan y atienden a los afiliados"?

- En primera instancia, como ya lo dije, nos sorprende que un reclamo se haga por medio de una solicitada cuando en realidad siempre hemos estado abiertos al diálogo. La otra cuestión que es necesario aclarar, porque confunde sobre cuál es la relación contractual del IOMA con Femeba, es que la federación es una cámara que nuclea a prestadores y no es por lo tanto IOMA quién le paga los honorarios a las médicas y a los médicos, porque nosotros no tenemos convenio de forma directa con las y los profesionales, es con Femeba.

Entonces es responsabilidad de la Federación lo que se les paga, cómo se les paga, cuándo se les paga. IOMA paga la cápita. Si esa capita que IOMA paga todos los meses de manera completamente regular no llega a las cuentas de los médicos, es a Femeba a quién los médicos tienen que pedir aclaraciones.

Es una falta de respeto que digan que esa cámara intermediaria es la que verdaderamente cuida a los afiliados, siendo que ellos validan el cobro de un copago por encima del valor que hemos acordado mediante convenio con ellos. Es decir, no solamente no hacen absolutamente nada para solucionar ese cobro ilegal sino que lo fomentan de manera vergonzosa e irresponsable.

- Femeba dice que IOMA le debe 1000 millones de pesos y que tienen deudas que datan desde 2019. ¿Qué le debe IOMA a Femeba?

- Es absolutamente falso que IOMA deba cerca de 1000 millones de pesos. Hemos consultado a Femeba la fuente de ese número y obviamente no pueden sostener. Desde que asumimos en IOMA, hemos regularizado los pagos. Hicimos esfuerzos enormes para sobrellevar la gran deuda y el déficit que había en IOMA.

Femeba sabe que en los próximos días se paga la cápita y que estamos dentro de los plazos regulares. Incluso, esa deuda que dice Femeba que tiene IOMA con la Federación la estamos pagando. Hoy si hay algunas facturas pequeñas que están por fuera de cápita y que se liquidan y se pagan poco a poco para saldarlas.

Yo digo que Femeba le debe mucho a Ioma. Primero, le debe respeto. Esa corporación no respeta a su principal financiador que somos nosotros. No respeta a nuestros afiliados. Y claramente, tampoco respeta los médicos, porque todos pudimos leer hace poco tiempo, asombrados, las declaraciones del presidente de esa entidad diciendo que estaba en contra de que Ioma abra policonsultorios porque contrata médicos sin formación, sin capacidad.

Sumado a eso, constantemente recibimos reclamos de médicos pidiendo la posibilidad de trabajar directamente con Ioma porque cobran muy poco de Femeba y no saben qué es lo que cobran mes a mes.

- ¿Pero hay una denuncia de Femeba?

- Tendrían que preguntarle a Femeba. Lo que puedo decir es que esta situación está hablada con Femeba, está en tema de cómo IOMA va a ir saldando lo que puede estar por fuera de la cápita y lo que consideran se les debe.

A mí no me caben dudas de que la motivación es de política corporativa, ya que muchos círculos médicos se acercan pidiendo convenio directo con Ioma sin la intermediación de esa corporación y nosotros vamos a recibir a todos aquellos que nos pidan una reunión con la finalidad de discutir cualquier alternativa para solucionar la problemática prestacional de nuestros afiliados, porque esa es nuestra única finalidad: garantizar el derecho a la salud de nuestros afiliados, no sostener corporaciones que no respetan los convenios que firman, financian con nuestros recursos la construcción de grandes edificios y compra de propiedades.

Si quieren hacer negocios, que no sea con la salud de nuestros afiliados y con los recursos del ioma.

- ¿Y en 2020, con la pandemia, Ioma pagó?

- Esto es lo más insólito, inexplicable y doloroso. Por supuesto que pagó, incluso en los meses más complicados de la pandemia, como los del año pasado y este año, donde hubo una baja del 90 por ciento de las prestaciones de consultas debido al aislamiento obligatorio en todos los distritos.

Y lo increíble es que, incluso así, Femeba siguió incentivando el cobro ilegal de un plus por consultas y prácticas, sacando de manera deshonesta plata del bolsillo de nuestros afiliados cuando ellos podrían haber cubierto cualquier copago con los recursos de cápita que nosotros pagamos. Femeba lleva a que los médicos vivan en constante tensión con los afiliados nuestros.

- Usted dijo que está preocupado por el cobro indebido que incentiva Femeba...

- Sí, claro. Por más que en la solicitada o comunicado oficial que sacó Femeba dicen que no nos creen, que nos preocupe nuestros beneficiarios. La verdad es que tendrían que hacer un recorrido por toda las acciones que venimos llevando adelante para mejorar el acceso y derecho a la salud de nuestras afiliadas y afiliados.

Lo que nos preocupa es que digan eso cuando en realidad hay un problema grave que debe resolverlo Femeba en los 121 de los 135 distritos donde atienden que es el del cobro indebido a nuestro universo afiliatorio, y que está legitimado por Femeba.

- ¿A qué se refiere cuando hablar de cobro indebido?

- Femeba firma un acuerdo en el que el máximo del copago, lo que se conoce como bono C por una práctica médica, es de 290 pesos y IOMA paga el resto ¿Qué ha hecho Femeba? Han mandado notas oficiales convalidando el cobro de 550 pesos a las afiliadas y afiliados. No podemos dejar de decir que nos preocupa que Femeba no cumpla con la firma del convenio y acuerdo con IOMA y perjudique a nuestros afiliados. No entendemos por qué firma una cosa y en la práctica no cumple con su palabra y con su firma. Es evidente que al presidente de Femeba le importa poco el valor de su firma y su palabra. Porque nosotros firmamos con ellos no con las y los 10.000 profesionales que dice Femeba que nuclea.

- Femeba dice que IOMA paga los peores aranceles entre más de 100 obras sociales por práctica médica, por consulta.

- La verdad es que no lo sé. IOMA es la obra social que nuclea a la mayor cantidad de afiliados en la provincia de Buenos Aires y, después de PAMI, del país, con un promedio de ingreso per capita muy bajo, donde la mayoría de los distritos son deficitarios ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando le restás a todos los ingresos por afiliados de los distritos todos los consumos que tienen te da un saldo negativo. Por eso es una OS solidaria y redistributiva.

En este escenario, con tanta cantidad de afiliados y con tanto consumo y poco ingreso, es evidente que Ioma no puede pagar tanto como las demás OS y menos que las prepagas. El que trabaja con Ioma gana por la escala, no por los precios que paga. Más allá de eso, no tengo dudas de que somos de las obras sociales que más incrementos de honorarios dio en la Provincia. Preguntemos cuánto de incremento les dio OSDE o Swiss Medical. Insisto en algo. Si IOMA es la que menos paga, ¿por qué los círculos médicos piden hacer convenios directos con IOMA sin Femeba como intermediario?

- Usted dijo que usan mal los recursos.

- Lo que dije es que, por reclamos de muchos médicos que nos dicen que no saben cuánto cobran y que cobran 300 pesos cuando pagamos 600 la consulta a un categoría A, calculamos el consumo de los médicos de Femeba y el cálculo nos da como resultado que en todos los distritos por el consumo, multiplicando el valor de la cápita y todos los demás componentes que van por fuera de la cápita.

Femeba paga 500 millones de pesos por mes cuando IOMA le deposita a Femeba por mes 650 millones de pesos. Es decir, lo que nos dicen, el reclamo es que las y los profesionales no saben adónde van a parar esos 150 millones de pesos mensuales que Femeba no paga en concepto de consultas y prácticas de las médicas y médicos de los 121 distritos que recibe el pago por IOMA.

- También se reclamó falta de empatía de IOMA en la pandemia. ¿Qué ayuda ha dado IOMA para hacer frente a situación?

- Nosotros, a partir de marzo de 2020 en el que se declaró la emergencia por el COVID-19, por orden del gobernador llevamos adelante diversas e importantes acciones para contener y fortalecer el sistema de salud, tan deteriorado no sólo por la tragedia de la pandemia, sino por el estado de situación en la que se encontraba la obra social.

En este sentido, se incrementó el nomenclador vigente para clínicas en un 63%. Los honorarios médicos en general tuvieron un incremento de más de 75% en estos dos años de gestión, y en particular a los de UTI les dimos un incremento de 150%.

No creo que alguna obra social o prepagas haya superado nuestra política de incrementos.

Se crearon módulos específicos COVID (marzo 2020). Los mismos representaban un 48% más que los pacientes sin COVID.

En ese sentido, se otorgó a partir de abril 21 un incremento de esos módulos del 45%, generando que la diferencia con lo que se paga en la actualidad sea del 50%. También se creó módulo PCR-COVID para cubrir el 100% del testeo.

Y lo más importante, que no sé si se recordará, es que creamos el programa de sustentabilidad para las clínicas que nos dan servicios, lo que representó una ayuda de 600 millones de pesos. ¿Para qué?, para que las clínicas y sanatorios accedieran a fondos adicionales para cubrir los costos estructurales.

Eso significó cerca de un mes de prestaciones. IOMA, brindó asistencia para que las clínicas y sanatorios puedan acceder a tecnologías esenciales para combatir el COVID (respiradores, camas, medicamentos, kits de testeos).