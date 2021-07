Casa de la Provincia: llamaron a licitación y se abren muchos interrogantes y debates

05.07 | Información General

La obra ya está en marcha y de un proyecto que era ahora ya se plantea su comienzo en septiembre. Costará alrededor de 180 millones y dispondrá de tres plantas para radicar allí una "mini La Plata". Los debates que se pueden disparar girarían en torno a la oportunidad del gasto, el factor político y el impacto ambiental.

El llamado a licitación por la construcción de la denominada Casa de la Provincia generó una polémica interesante ya sea por el "gasto inoportuno", como lo calificó el secretario de Gobierno municipal, Hilario Galli, por el impacto ambiental como ya observan algunos concejales o por sus consecuencias políticas referidas a la posible intención de un co-gobierno por parte de la Provincia.



La licitación es una realidad. Ya tiene presupuesto oficial ($182.251.501), pliegos, etc. y se prevé que el comienzo de la obra sea en septiembre de este año.



La Casa de la Provincia albergará a delegaciones de organismos públicos provinciales, tales como el Registro de las Personas, Instituto de Previsión Social, la obra social IOMA, Ministerio de Mujeres y políticas de Género, Ministerio de Trabajo, entre otras. Prevén que esta conjunción de dependencias provinciales brindaría varios servcios como por ejemplo, el traslado de la gente a La Plata para hacer sus trámites.



Pero sobrevuela siempre la "amenaza" de generar en esos centros una delegación provincial que pretenda implementar una especie de co-gobierno en los distritos en los que los intendentes no son del palo.



Detalles e interrogantes



Pero Hilario Galli no lo cree, y preguntado sobre esto dijo que "el único soberano es el pueblo, y cuando se corren esos ejes, la gente los castiga en las elecciones. Sería un error gravísimo pretender puentear a los intendentes". Pero no deja de ser más que una expresión de deseo. La política es más dura que esas esperanzas.



El edificio se ubicará en Junín y Necochea, tendrá Planta baja y dos pisos y la superficie a construir es de 1075 m2 cubiertos y 78 m2 semicubiertos (total 1153 m2).



El diseño contempla tres plantas muy similares, con una amplia área central para espera y circulacion, mientras que en el perímetro estarán ubicadas las oficinas, sanitarios, escaleras y otros servicios.



Entre los detalles constructivos, el edificio se construirá con la metodología de construcción tradicional, con ladrillos huecos y macizos. La obra incluye colocación de señalética y cartelería, así como equipamiento y mobiliario interior. La instalación eléctrica prevé red de datos, sistema de turnos, detección de incendio, televisión por cable, internet, sistema de energía renovable (para emergencia en el centro de cómputos) y un ascensor hidráulico.



El muro perimetral tendrá cámara de aire aislante. Los cielorrasos serán de yeso, revestimentos y sanitarios de porcelanato, pisos interiores de mosaico granítico; y exteriores de porcelanato. La carpintería exterior será de aluminio negro, pintado y con doble vidriado, y dispondrá de aire acondicionado tipo Split.



Más allá de las características de la construcción, los ejes centrales del edificio es el gasto, el carácter político y el impacto ambiental el que ya fue tomado por algunos concejales como tema de debate.



Veinte días atrás, el secretario de Gobierno rescataba "la descentralización porque le quita movilidad al centro de la ciudad, lo descomprime", pero a su vez observa que "podría llegar a ser complicado que en un solo edificio se aglutienen varias oficinas por la cuestion de la pandemia".



Un tema para discutir sería precisamente el impacto ambiental por la cantidad de personas que se trasladarían a ese barrio, el estacionamiento y todo lo que ello significa. Y si el lugar está habilitado para ese tipo de construcciones.



La otra crítica de Galli fue la referida la oportunidad del gasto. "Habiendo un déficit habitacional, de infraestructura en pavimentos y cloacas en los barrios como mayor prioridad, con los 180 millones que se piensan invertir, se podría pavimentar con cordones cuneta incluidos las calles de barrios como el Carlos Pellegrini o Aoma, o construir el colector cloacal Norte, por ejemplo".