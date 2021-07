"Yo pagué por lo que hice, estoy muy arrepentido y no me pueden juzgar por mi pasado"

07.07 | Información General Hernán Adrián continúa su protesta, esta vez en el Palacio San Martín

El hombre que se encadenó la semana pasada en Tribunales de Azul volvió a manifestarse esta mañana. Es por un allanamiento donde le secuestraron diversos elementos. Pidió ayuda económica al Municipio "por todo lo que me hizo la policía".

El martes 29 de junio Hernán Cesar Adrián se encadenó frente al Palacio de Justicia de Azul para reclamar por haber sufrido "abuso policial", a raíz de un supuesto armado en su contra de una causa por venta de estupefacientes y otra por participación en un robo.

La cause se remonta al 13 de mayo de 2020, cuando se realizó un allanamiento en el departamento de Hernán Adrián por un robo en el country Sauveterre, donde tres delincuentes, sindicados como integrantes de "La banda de los encapuchados", asaltaron una vivienda. Según fuentes policiales, en la vivienda allanada se secuestraron -entre otros elementos- dos cuatriciclos sin numeraciones registrales y una careta similar a la que habría sido usada en el hecho delictivo.

Además, según cuenta el involucrado, en dicho allanamiento le habrían encontrado 200 gramos de marihuana, por lo que señaló que se le armó una causa por venta de estupefacientes.

Este miércoles, Adrián volvió a manifestarse, esta vez en las escalinatas del Palacio Municipal de nuestra ciudad, y contó que en el allanamiento no solo le secuestraron diversos elementos de interés para la causa, sino que también sufrió roturas relacionadas con su trabajo: "se metieron con mi fuente de ingreso laboral. Me rompieron todo mi negocio y eso era lo que me daba de comer todos los días".

En ese sentido, argumentó que no puede trabajar debido a que le quitaron sus elementos de trabajo y que la situación le generó perdidas de clientes. Además, dijo que durante el allanamiento "me robaron plata de la caja y me rompieron los vidrios y el mostrador".

"Acá hay un tema personal de la policía contra mí, que me persigue", comentó Adrián, a lo que agregó que "esto no es de ahora, sino de hace mucho tiempo".

Es por ello que pidió reunirse con funcionarios del Municipio para "que estén al tanto de lo que me esta pasando. Les reclamo que me ayuden económicamente por todo lo que me hizo la policía".

Les reclamo que me ayuden económicamente por todo lo que me hizo la policía

Asimismo, se sinceró: "yo estuve preso, lo reconozco, pero pagué por lo que hice, estoy muy arrepentido y por eso la policía no me puede juzgar por mi pasado. Yo soy parte de la sociedad, pago mis impuestos y no le debo nada a nadie".

En cuanto a la causa del robo, argumentó que los elementos involucrados pertenecían a otra persona y explicó que "en el domicilio allanado hay tres departamentos, y como yo no tengo la división hecha, allanaron los tres y me jodieron a mí. Al que realmente le tenían que joder la vida no se lo hicieron".

Adrián dijo que gracias al encadenamiento en los tribunales de Azul obtuvo respuestas, y agradeció a la Dra. María Soledad Kelly, fiscal a cargo de la UFD Penal Nº 5 de Olavarría: "si no fuera por ella estaría preso por la causa que me armaron".

Por último, contó que autoridades municipales lo iban a recibir durante estas horas, y que en caso de no obtener respuestas "voy a seguir encadenándome donde sea, si tengo que ir hasta el Congreso de la Nación o a la Casa Rosada voy a ir, pero esto no puede quedar así".