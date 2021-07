Sebastián Matrella: "Hay que buscar opciones que nos den mayor previsibilidad"

Se llevó a cabo la marcha convocada por la Sociedad Rural. El presidente de la entidad recalcó el acompañamiento de las personas presentes.



En la mañana de este viernes se llevó a cabo la manifestación convocada desde la Sociedad Rural. Minutos antes de las 10.30, la gente se agrupó en la plaza central, puntualmente en el Paseo Jesús Mendía.

En el lugar se encontraban muchas familias y representantes de la Sociedad Rural, entre ellos destacaba la presencia de su presidente Sebastián Matrella, quién ya había adelantado en Canal Local, la invitación a la marcha.

Minutos después ya se habían convocado alrededor de 100 personas y la marcha comenzó. Estaba encabezada por 5 jinetes a caballo, detrás se ubicaban los manifestantes quienes a pié y en vehículos particulares formaban una larga fila de más de 5 cuadras.

Portando banderas argentinas, la caravana dió la vuelta hasta llegar nuevamente al Paseo Jesús Mendía. Tras eso se llevó adelante la entonación del Himno Nacional Argentino en la plaza central. Al terminar Sebastián Matrella habló con los medios presentes en el lugar. Describió que hubo "una respuesta barbara", ya que " hay mucho descontento en la gente".

Al mismo tiempo, el presidente de la Sociedad Rural, señaló que el sector agropecuario se encuentra en un problema porque "cerraron las exportaciones" y en consecuencia "lo que hacemos es trabajar más y generar menos divisas para nación".

A su vez destacó que la gente salió a manifestarse porque "creo que es un poco el cansancio de todas las cosas que están pasando. Hoy el país está con 50% de pobreza que es lamentable y entonces hay que cambiar hacia dónde va el país".



Si bien EL POPULAR buscó saber el por qué las personas estaban participando de la convocatoria, muchos de ellas decidieron no brindar su testimonio. Sin embargo, quienes sí lo hicieron, contaron "porque me atacaron mi tierra", añadió un contratista rural local. Además, criticó al gobierno de turno por estar "atacando al sector del campo" y arremetió que "no están haciendo nada bien, no dejan producir ni al campo ni a ningún comerciante". El contratista hizo hincapié en que "nos están matando con los impuestos, no nos dejan producir y nos cierran las exportaciones. Ya con que no te dejen vender es suficiente".

Matrella por su parte dijo que en las próximas elecciones legislativas "hay que votar bien" porque "hay que buscar opciones que nos den mayor previsibilidad". Además pidió "terminar con esta famosa grieta que tenemos que nos está haciendo un daño tremendo y trabajar con el país".