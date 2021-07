09.07 | Información General Rige la ley que reduce la tarifa de gas en las "zonas frías"

Antes de ingresar al recinto de Diputados para participar en el informe del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la diputada olavarriense Liliana Schwindt celebró ayer la promulgación de la Ley 27.637, que propone un recorte en las facturas de municipios donde se registran bajas temperaturas.

Daniel Lovano // [email protected]



La lucha de tantos años de Liliana Schwindt propiciará a partir de la próxima boleta del gas que más de 40 mil hogares olavarrienses saquen de sus bolsillos entre un 30 y un 50 por ciento menos de lo que venían sacando para hacer frente a la tarifa de servicios públicos más pesada en la temporada invernal.



Aprobada por abrumadora mayoría tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta , el pasado miércoles el Gobierno promulgó la Ley 27.637 que impone una reducción en las tarifas de gas para municipios donde se registran bajas temperaturas, a través del Decreto 441/2021 publicado ayer en el Boletín Oficial.



"Estamos esperando que la rebaja esté presente en la próxima facturación, pero lo vamos a ir informando porque estoy en contacto permanente con el Enargas", anticipó Liliana Schwindt.



Contra todos sus planes, luego de 9 días en Buenos Aires debió postergar unas cuantas horas el regreso a Olavarría para asistir al informe del jefe de gabinete Santiago Cafiero sobre la marcha del gobierno nacional, al enterarse que figuraba como una de las oradoras por el bloque oficialista Frente para Todos.



El eje de su discurso fue precisamente la defensa del esquema tarifario del gobierno que encabeza Alberto Fernández.



Pero antes de ingresar al Recinto, la diputada Schwindt concedió unos minutos para referirse a la concreción de este viejo anhelo personal: "Una vez aprobada por amplia mayoría en Diputados era sólo esperar que se cumplieran los pasos administrativos para que se promulgue, y ahora estamos aguardando que el Enargas emita la comunicación a las distribuidoras, en el caso de los que tienen gas por red, y en el caso del gas envasado estamos esperando que la Secretaría de Energía regule".

GAS ENVASADO



"Aún no puedo dar precisiones de cómo va a ser porque todavía no tengo la reglamentación, pero entiendo irá a ser a través del 'Plan Hogar', como se hace en el Sur, que le cargan al beneficiario en su salario, en su jubilación un monto para comprar la garrafa o el tubo, pero aún no conocemos como será el procedimiento, ni cuántas garrafas mensuales contemplará" explicó para al caso de los usuarios de gas envasado.



Liliana salió al paso de esos discursos discriminatorios que brotan cada vez que un gobierno toma medidas que favorecen a la cotidianeidad de los ciudadanos, con menciones que no vale la pena replicar, pero se entiende hacia dónde van. "Este beneficio es para todos los ciudadanos, está claro. Porque he escuchado las mismas cosas feas de siempre de los detractores de siempre que, me parece, no llegaron a entender lo que dice la ley" reprochó.

En Olavarría se van a beneficiar a 40 mil hogares, de los cuales la mitad o un poquito más puede ser que tengan el 50% de descuento y el resto el 30%.



"En Olavarría se van a beneficiar a 40 mil hogares, de los cuales la mitad o un poquito más puede ser que tengan el 50% de descuento y el resto el 30%. Primero debe emitir la comunicación el Enargas, una vez que lo haga tienen que accionar la AFIP y el Anses en consonancia con Camuzzi. Ahí vamos a saber cómo cae uno y otro, una vez que se emita la facturación", resaltó la diputada de FdT.



Por encima de cualquier sentimiento, se confesó contenta "porque es una reivindicación, algo que se venía reclamando desde hace muchísimo tiempo y se concretó justamente siendo diputada del Frente de Todos, en este Gobierno del que participo".



"Reitero que con este proyecto bajo el brazo caminé muchísimo tiempo, y más en los 4 años del gobierno de Mauricio Macri y nunca tuvimos eco de nada. Me pone muy feliz este cambio de paradigma sobre lo que son los servicios públicos".

No somos todos lo mismo. En nada.





En ese sentido dijo que "se trata de un derecho, deben ser accesibles, con tarifas justas y razonables, no algo que no se pueda pagar, que le implique a la gente un 30% de sus ingresos, como llegó a ser con Macri. Esto es un cambio de rumbo; un timonazo para poner en claro que nosotros hacemos esto. No somos todos lo mismo. En nada. Acá está claro qué somos unos y otros" enfatizó.



Liliana Schwindt puso de relieve que este beneficio "no sólo significará un 50% de descuento en aquellos que tengan tarifa social, sino también a los que tienen un trabajo en relación de dependencia, a jubilados, hasta monotributistas y responsables no inscriptos".



"Por decir, el dueño de un almacén de barrio con un ingreso de 100 mil pesos mensuales, en su casa va a pagar la tarifa al 50%. Es decir, es un recorte muy grande para toda la población, sin contar el impacto económico que va a significar para la Ciudad, porque aquello que no se pague en la tarifa se va a derivar al consumo interno" rescató la diputada oficialista.



En los pasillos del Congreso, Liliana no escuchó ningún cambio de actitud entre los parlamentarios de la oposición provenientes de zonas frías que se opusieron a esta propuesta.



"Lo que dijeron en sus discursos en el Senado y en Diputados es su postura y no lo van a cambiar, por más de lo que digan sus vecinos. Siguen pensando que esto es tirar la plata y evidentemente están convencidos de ello. Tienen una visión distinta a nosotros: creen que los servicios deben tener un alto costo y el que pueda pagarlo que lo pague, y el que no pueda pagarlo que no lo tenga" reflexionó.



"Ahora su líder, Mauricio Macri, apareció con su mujer y su hija en patas y en mangas cortas en su casa en pleno mes de julio para festejar un triunfo de la Argentina en una Copa América mientras le pedía a la gente que achicara sus consumos. Ni siquiera tienen noción de la composición geográfica de la Argentina. Ellos pueden hacerlo, nuestros hijos y nuestros nietos no" cuestionó la parlamentaria olavarriense.



A tono con esto, descalificó una de las desafortunadas frases de Macri en su periplo por España, donde en las últimas horas dijo que aspira a "un modelo absolutamente liberal donde no habría ningún tipo de impuestos".



"Son maestros en la desfinanciación del Estado después, cuando viene una pandemia como esta, están reclamando la asistencia del Estado para todas las cosas: la salud, los servicios, las empresas en crisis. Y yo los comprendo y los acompaño, porque tengo la visión de que antes de cerrar una actividad hay que ayudarla para sostener el empleo y el emprendimiento también" opinó.



"¿Se habrán dado cuenta en esta pandemia de cómo se necesita la presencia de un Estado fuerte? Lástima que los 54 mil millones de dólares que pidió Macri al FMI no los puso en infraestructura, en educación o en salud. Ni eso siquiera, si la plata que sacó de 'Fútbol para Todos' para hacer los jardines que nunca hizo la hubiese derivado a la salud, esta pandemia nos hubiese encontrado mucho mejor parados de lo que nos encontró" cerró.