Necesitamos salir de la 'C' de Control para lograr pasar a la 'C' de Conciencia"

La Madrid Entrevista al intendente Martín Randazzo

El mandatario comunal habló de la situación epidemiológica de La Madrid luego de que se cumpliera un año desde que se registró el primer caso de Covid positivo en el distrito. También valoró la vacunación.

El viernes último se cumplió un año desde que se registró el primer caso de Covid positivo en General La Madrid. En la actualidad ronda el centenar de personas infectada, pero el número de pacientes marca una tendencia a la baja, cuestión que trae mayor tranquilidad a las autoridades luego de que en el mes de junio hubiera un pico y preocupara la posibilidad del colapso sanitario.



Sobre esta cuestión, el intendente Martín Randazzo dijo que "la pandemia trajo dolor, tensión y golpeó muchos vínculos", pero a la vez significó "un proceso de aprendizaje que ojalá nos sirva para salir fortalecidos", sostuvo.



"Ha habido un trabajo de todos buscando la unidad, que es fundamental en estos momentos para transitar una etapa tan dura y compleja", agregó.



En ese marco, el mandatario lamatritense sostuvo que "la vacuna es necesaria, pero si hacemos cualquier cosa y no nos cuidamos se va a perder el objetivo central que es evitar más muertes". "Hemos tenido la capacidad suficiente de dejar de lado muchas situaciones para no perder de vista el objetivo" de que impacte lo menos posible la pandemia, sumó Randazzo.



A la vez, admitió que el Covid-19 llevó a "generar lesiones dilemáticas porque se soluciona un tema y se perjudica otro". Al respecto insistió en que las decisiones que tomó el Comité de Crisis en este tiempo "fueron pensadas en el bien común".



"Necesitamos salir de la 'C' de Control para pasar a la 'C' de Conciencia, para que más gente pueda salir y los chicos puedan ir a la escuela", señaló más tarde.



Por otra parte, el intendente Randazzo habló sobre la vacunación anti-Covid en el distrito y en ese sentido destacó que casi la totalidad de los inscriptos han recibido al menos una dosis.



"El lunes, el gobierno provincial incluyó a La Madrid dentro de los '31 Municipios Protegidos'. Es una muy buena noticia, pues significa que en nuestro distrito el 98 % de los inscriptos fueron vacunados contra el coronavirus, al menos con la primera dosis", señaló el Jefe comunal a través de un escrito.



"Esto fue posible gracias a una sumatoria de buenas voluntades y el trabajo de muchos actores", valoró luego.



"Por esa razón quiero hacer llegar un sincero agradecimiento a todos ellos: a la Coordinación local de la vacunación y al personal afectado a esa tarea; a los medios de comunicación, que asumieron un rol central en la promoción de la vacunación; a los miembros del Comité de Emergencia; a la Policía local; a los jóvenes voluntarios y organizaciones sociales que participaron en la campaña de inscripción; y también a todo el personal de salud, por su constante esfuerzo y compromiso: enfermeros, mucamas, choferes, cocineros, médicos, farmacéutico, personal de mantenimiento y limpieza, administrativos y personal técnico", señaló.



"Un gesto aparte que merece especial consideración es el del Club Racing, que entendiendo el difícil momento histórico que atravesamos ofreció desinteresadamente sus instalaciones para ubicar allí el centro de vacunación", subrayó Randazzo a través de la carta.



"Por último, y fundamentalmente, a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, que dejando de lado discrepancias y cualquier opinión adversa decidieron vacunarse", apuntó.



"Poniendo el foco en lograr una vacunación masiva, y entendiendo la vacuna como un derecho de los ciudadanos, durante estos meses desde el Municipio hemos buscado trabajar codo a codo con todos los sectores, sobrevolando cualquier diferencia: la salud de la población está por encima de los intereses individuales", mencionó.



"La lucha contra el coronavirus todavía no ha terminado, pues si bien la campaña arroja datos alentadores, aún faltan aplicar muchas segundas dosis. Hasta que eso ocurra, debemos seguir cuidándonos", marcó.



"Quiero agradecerles nuevamente e invitarlos a seguir batallando, utilizando en este gran desafío nuestras mejores herramientas: la unidad, la solidaridad y el acompañamiento cordial de nuestros vecinos", concluyó el Jefe comunal.