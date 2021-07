Caputo: "Estamos preparados para hacer frente en caso de llegar una tercera ola"

Información General

No obstante el funcionario comunal indicó que, a medida que avanza la campaña de vacunación, las estadísticas son cada vez más alentadoras.

El doctor Germán Caputo aprovechó cada break que le permitió este sábado durante la trazabilidad de la pandemia parar mirar algunos minutos salteados de los tests matchs correspondientes a la segunda fecha de esta ventana de julio: primero Nueva Zelanda - Fiji, como a las 4 de la mañana; después Los Pumas - Gales en Cardiff, más tarde Inglaterra - Canadá y, por último, Irlanda - Estados Unidos.



Una buena "excusa" como para romper el hielo en la charla, antes de incursionar en el tema excluyente de los últimos 14 meses, no sólo en Olavarría, sino también en el mundo.



"Estamos en una meseta alta, con tasas de ocupación importantes, y eso nos hace mantener la guardia alta, monitoreando día a día y hora a hora la ocupación hospitalaria", dijo el secretario de salud del Municipio sobre la actualidad de la COVID-19 en la Ciudad.



Las razones no difieren de las señaladas semanas atrás. "Los contactos siguen, todavía falta vacunar gente y esta es la gran esperanza, porque a medida que se vaya vacunando más gente vamos a ir mejorando. Es un panorama que se repite a nivel mundial" apreció.



No obstante, no todo es tan oscuro.



"A grandes rasgos fueron bajando los contagios y los niveles de internación en toda la Provincia. Nosotros también hemos bajado; las estrategias que se organizaron en el Hospital las mandamos un poquito para atrás, pero siempre atentos a que vuelvan a subir los casos y a que estemos más apretados, porque la meseta está alta aún" indicó el doctor Caputo.



El doctor Iván Recabarren (jefe del servicio de terapia intensiva del Hospital), en la entrevista concedida hace una semana a EL POPULAR, hizo hincapié en las falencias de la conducta social para explicar las dimensiones de la meseta.



"Reconocemos que el ciudadano está cansado, pero hay que seguir predicando con los cuidados; saber cuidarse y cuidarnos. Esa es un poco la clave, sino llegar a la inmunidad en rebaño va a ser más complicado" advirtió.



La pandemia, desde su comienzo, ha permitido en el hemisferio sur leer el domingo el diario el lunes, pues lo acontecido a un lado de la línea del Ecuador a los pocos meses se terminó replicando en el otro.



Y en algunos países de Europa ya se habla de la llegada de una tercera ola de contagios.



"Nosotros estamos preparados, tanto en el ámbito preventivo, como el hospitalario, en todo lo que es testeos, evaluación de muestras como para hacer frente en caso de llegar una tercera ola. Notamos en Europa un aumento en la cantidad de contagios, pero a medida que se avanza en la vacunación también bajan las internaciones y los pacientes en terapia" celebró Caputo.



Falta aún para llegar al momento que esta peste grave se transformará en una enfermedad como puede ser la gripe, u otro tipo de patologías, según el funcionario de salud.



En el hemisferio norte, especialmente en Estados Unidos (NBA y MLS) y en Europa (Euro, Wimbledon), los espectáculos deportivos ofrecen gradas colmadas en algunos casos, o con aforos importantes en la mayoría.



¿Esperanza de un acercamiento a la vieja normalidad, o preocupación por una fuente de nuevos brotes de contagios?



"Me ponen muy contento esas imágenes. Es la luz que uno ve; hacia eso vamos. Hoy (por ayer) en Cardiff (Gales) estaba cada uno en sus burbujas, con un aforo mucho menor. Me parece que eso es lo que de a poquito se va a venir, en la medida que la vacunación siga siendo efectiva y el nivel de prevalencia vaya aumentando" opinó.



Sobre los réditos que manifiesta la campaña de inmunización, el doctor Caputo observó que "se ven menos contagios y muchos menos pacientes hospitalizados vacunados, y por lo tanto menos pacientes vacunados en terapia. Es como un circuito que ayuda a disminuir la cantidad de gente hospitalizada".



Los pronunciamientos más optimistas hablan de un cambio de tendencia a partir de septiembre.



"En la medida que se vacune vamos a seguir mejorando. Dejando de lado la cuestión política, uno ve que se está vacunando, aunque es difícil vacunar a toda la gente con dos dosis. La logística es compleja, pero en la medida que se vaya cumpliendo, esa inmunidad en prevalencia va a llegar. Si llega en septiembre mejor, si llega a fin de año la vamos a esperar con los brazos abiertos. La esperanza de uno es llegar a 2022 con otra realidad" reflexionó.



Vacuna que ingresa por el músculo deltoides, más allá de la marca y la procedencia, es vacuna buena en la óptica del doctor Caputo.



"Aún se está evaluando la inmunidad celular, cuánto tiempo dura y demás, pero lo que notamos es que en los pacientes vacunados hay menos contagiados y muchos menos hospitalizados. Nosotros tenemos un gráfico de barras a través del cual se evalúan la cantidad de contagiados por edades, y surge que en las edades donde los vacunados son menos los contagios son mucho mayores" explicó.



"Si las vacunas están para aplicar en humanos, si están en fases avanzadas de investigación y si fueron aprobadas por el Anmat, la FDA, por la EMA, son vacunas que van a otorgar inmunidad" sostuvo.



"Que el año que viene tengamos una vacuna mejor, genéticamente mucho más elaborada, con mayores anticuerpos durante más tiempo, y tenga menos efectos no deseados, probablemente también sea cierto, pero hoy por hoy es lo que tenemos y hay que tener confianza en eso" concluyó.