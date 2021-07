Santellán: "Más que un plan de viviendas, las TUVI son un microemprendimiento inmobiliario"

Política El presidente del Bloque del Frente de Todos habló del programa municipal

Mucho anuncio y pocas soluciones, así catalogó el concejal a esta iniciativa que propone una primera etapa de 20 viviendas para un universo mucho más amplio de olavarrienses que no tiene acceso a la casa propia. Dijo que -con algunas críticas- apoyaron la Ordenanza, pero que no hay una planificación seria de la problemática habitacional.



Julieta Portillo



[email protected]



Se anunciaron el 28 de junio pasado, pero no han dejado de generar polémica en todos los ámbitos. Las TU.VI. se presentaron como una iniciativa que buscar dar solución a la problemática habitacional, o por lo menos comenzar en ese camino. Cuenta con poco más de cien inscriptos que disputarán una de las primeras 20 casas en una licitación donde quienes más oferten más chances tendrán de lograr la adjudicación, partiendo de un monto mínimo de un millón de pesos.



Ahora es Guillermo Santellán quien tomó la voz del Bloque del Frente de Todos que preside, días después de que concejales de otros espacios (Germán Aramburu -Renovación Peronista- y Celeste Arouxet -Radicales en Juntos por el Cambio) salieran también a cuestionar este programa que pretende levantar 40 viviendas en terrenos del Pickelado.



"Más que un plan de viviendas, las TU.VI. son un microemprendimiento inmobiliario", sostuvo el concejal acerca de esta propuesta que llega sobe el final del segundo mandato de la gestión gallista, anunciada en 2019 y postergada en el marco de la emergencia sanitaria.



Mucho anuncio y pocas soluciones, así catalogó a esta iniciativa que propone una primera etapa de 20 viviendas para un universo mucho más amplio de olavarrienses que no tienen acceso a la casa propia. Dijo que -con algunas críticas- apoyaron la ordenanza necesaria para la puesta en marcha del plan de viviendas, pero que no hay una planificación seria de la problemática habitacional.



Para la concreción de las 40 viviendas (20 de construcción tradicional y otras 20 prefabricadas) el Municipio afirmó que invertirá 100 millones de pesos, de los cuales como mínimo llegarán 50 millones del dinero que los adjudicatarios destinarán para acceder, un requisito que parte del millón de pesos para la puja de uno de los lotes disponibles.



Más allá de la accesibilidad, lo que cuestiona Guillermo Santellán es que "es un emprendimiento minúsculo" para problemática habitacional que incluye a un sector de la población mucho más amplio.



Además, puso el foco en las características de estas viviendas, de una superficie "bastante chica para una familia tipo".



"Olavarría merece una planificación estratégica"



"Acompañamos cualquier plan que sea una obra para diez, cien o quinientos olavarrienses, pero eso no significa que estemos de acuerdo", planteó Guillermo Santellán.



En esta línea, argumentó que "que se diga que el plan de viviendas que viene prometiendo el Intendente desde hace seis años sea una solución integral a la problemática habitacional es otra cosa. La responsabilidad de quien gobierna no solo es dar soluciones, sino también no hacer promesas que no son verdaderas, esto es lo que hemos marcado".



Para el presidente del Bloque del Frente de Todos, el plan TUVI. "se anunció de forma rimbombante como si llegara a solucionar algo, pero esto no es un plan de viviendas sino la posibilidad de que solo 20 familias tengan acceso a un techo".



El proyecto, "no solo no es viable económicamente, sino que no ofrece un camino que busque solucionar el problema de viviendas que hay en Olavarría".



Con terreno incluido, una vivienda TUVI. de fabricación tradicional ronda actualmente los 5 millones de pesos. Unos 3.960.000 pesos se irán en la construcción y 970.000 pesos cuesta el terreno. Serán de 45 metros cuadrados, razón por la cual se estipuló un costo de 88 mil pesos por m2.



"Creemos que Gobierno municipal en las condiciones que tiene Olavarría en cuanto al acceso da materiales y sus condiciones productivas, ofrecer 20 viviendas a este costo y con estas medidas es faltar a la inteligencia de los olavarrienses. Todos sabemos que eso ni siquiera es un plan de viviendas, un emprendedor privado en nuestra ciudad está en mejores condiciones de ofrecer viviendas para ese target de población. Ni siquiera para los que están ofreciendo vivienda es una buena vivienda".



Guillermo Santellán expuso, además, que la crítica no es por lo que se está haciendo "sino por lo que no se está haciendo. Por su envergadura y sus características, Olavarría merece una planificación estratégica y un verdadero sistema de solución habitacional para los vecinos que demanden vivienda. De hecho, acompañamos con nuestra mirada crítica la ordenanza que se aprobó porque creemos que es lo que hay que hacer: no entorpecer la concreción de estas viviendas, pero que no presenten como una solución integral porque no cumple con esas condiciones".



"Pocas expectativas"



Hasta fines de esta semana eran 111 los olavarrienses inscriptos en este programa, un número que no resulta tan significativo si se tiene en cuenta que son alrededor de 2.600 personas las que se anotaron en el Registro de Demanda Habitacional que creó el Municipio en el 2019 y que tomó más impulso a partir de este anuncio.



Sobre este tema, Santellán marcó otra falencia en la gestión municipal: "es un Registro que sirve para convocar a la gente a que se anote, pero no lleva detrás un estudio específico y pormenorizado de las familias y la problemática que viven en cuanto a vivienda".



En este contexto, "ofrecer 20 casas solo para personas que tienen cierto poder adquisitivo ni siquiera supera en oferta la calidad de emprendedores privados. Este programa es un pequeño emprendimiento que tiene más que ver con la construcción privada que con un plan de solución habitacional".



Desde la óptica del concejal, "ni siquiera es un programa selectivo y terminó generando muy poca expectativa en una ciudad de más de 110 mil habitantes que tuvo apenas cien inscriptos".



Planteó, además, que este anuncio "ni siquiera es electoral. Es un microemprendimiento y un programa de marketing. No está vinculado a condiciones que resuelvan el problema ni las expectativas que había generado en la comunidad de antemano".



En respuesta a las palabras del Jefe Comunal que dijo que este programa "es para trabajadores que pueden pagar" y que quedará en la órbita de Provincia y Nación elaborar planes de vivienda más accesibles, el concejal sostuvo que "es verdad: se van terminar haciendo cargo los gobiernos provincial y nacional de la falta que tiene el Municipio. Ese es otro reconocimiento a lo que no hace: llevar adelante lo que el gobierno local ni siquiera tiene planificado".



Otra incógnita que analizó Santellán es la falta de datos certeros que permitan ofrecer un panorama sobre la cantidad de lotes en Olavarría que formen parte de un banco de tierras, una cuestión que ya había planteado Germán Aramburu en la edición del martes de EL POPULAR. Si con lo recaudado de las cuotas de este programa de viviendas se pretende edificar más viviendas, qué cantidad de terrenos hay disponibles y en qué zonas.



"Lo que falta es una planificación. Necesitamos buscar una solución integral y no salir con chicanas", dijo el concejal en referencia a las críticas de Ezequiel Galli sobre la polémica que abrió la oposición.



Y sintetizó que en Olavarría "hay un déficit habitacional muy grande que necesita de una planificación integral".