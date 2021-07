Los perros están muy calentitos y salir les produce anginas

Estamos muy calentitos dentro de casa y los sacamos a dar una vuelta o hacer sus necesidades. Estos cambios de temperatura pueden ocasionarles enfermedades respiratorias. Lo bueno es que hay vacuna y que el tratamiento suelen ser antibióticos.

A medida que vamos entrando al invierno y la temperatura disminuye, el riesgo que tenemos de contraer diversas enfermedades virales aumenta. Para los perros, esto es igual. Así como es más común que nos enfermemos de gripe o resfríos debido al frío, nuestras mascotas también son susceptibles a los cambios de temperatura y a los efectos del frío.



En época invernal, el aparato respiratorio de los perros se ve comprometido, lo que facilita el acceso a virus y bacterias. Por eso, algunas de las enfermedades más comunes que llegan a sufrir son la amigdalitis, faringitis, laringitis, anginas y traqueobronquitis infecciosa (conocida también como "tos de las perreras").



Sobre estas afecciones profundizó el veterinario Osvaldo Enriqué. El punto crucial a entender es que los perros también sufren con los cambios bruscos de temperatura. "Y ahora la gente está muy calefaccionada dentro de sus hogares, entonces cuando los sacan a la mañana muy temprano o por la noche a hacer sus necesidades es cuando se provocan estas afecciones" comentó el veterinario.



La faringitis, la laringitis, las anginas son producto de los cambios bruscos de temperatura. Algunos de sus síntomas más comunes son las náuseas, una tos particular que muchos dueños describen como si se le hubiera quedado trabado un hueso, sed excesiva, salivación y fiebre.

También podemos interpretarlo si el animal come pasto. "Muchas personas creen que el perro está descompuesto, pero en realidad es que tiene inflamada la garganta y hace eso como para buscar alivio" dijo Enriqué.



CAMPERA MÁS CAMPERA



Consultado respecto de los abrigos para perros, las famosas capitas, el médico veterinario fue claro: "Los perros son mucho más resistentes que nosotros al frío, entonces no necesitan abrigo. Y también entender que no se les puede poner la capita en marzo y sacarla en septiembre", es decir, no vale de nada e incluso les hacemos mal si los protegemos del frío aun cuando están dentro de la casa y cerca de estufas u hogares muy calefaccionados. "Es como si nosotros usáramos campera dentro de casa, al salir deberíamos ponernos otra para poder abrigarnos" indicó.



HAY VACUNA



Como para los humanos, los animales también tiene una vacuna que se aplica de forma anual "generalmente en el otoño, hasta abril - mayo es lo ideal. No sirve de nada en julio - agosto cuando el invierno llegó" dijo el veterinario, y que sirve para atenuar la enfermedad en caso de que el animal la contraiga.



Como siempre, la recomendación es consultar al veterinario si notamos algunos de los síntomas en el animal o tenemos la sospecha que le pasa algo. Bajo ninguna circunstancia se le debe suministrar medicamentos de uso humano a los animales, porque en la intención de hacer un bien, podemos complicar el cuadro o incluso, generar fallas multiorgánicas que pueden tener desenlaces fatales.