La Sociedad de Fomento Provincias Unidas continúa sin luz

12.07 | Información General Se cumplen doce días sin servicio eléctrico

Renzo Toranza, colaborador del lugar, dialogó con el programa radial "Mejor de mañana" y comentó que aún no recibieron una respuesta del municipio. Tanto el comedor como la escuela para adultos que funciona en el lugar siguen con sus actividades.

Hace aproximadamente dos semanas, la Sociedad de Fomento Provincias Unidas, informaba a través de un comunicado que el Comedor "Pocho Lepratti" y la Escuela Primaria para adultos que funcionan en el lugar se encontraban sin luz.

Renzo Toranza, colaborador del comedor, habló en "Mejor de mañana" y expresó su gran descontento con el accionar de la municipalidad. "Estamos hace doce días sin luz y sin obtener una respuesta de la municipalidad. Hemos presentado un pedido por escrito, para hacerlo de modo legal, y también nos hemos hecho presente en las oficinas de Galli y Robbiani".



Según detalló Toranza, anteriormente, en el lugar funcionaba un centro de día y por esa razón "la municipalidad se hizo cargo del servicio. Por eso queremos saber por qué tomaron esa decisión y cuáles son los pasos a seguir de ahora en adelante para poder seguir teniendo el servicio".



Sin embargo, aclaró que en el caso de que ellos tengan que hacerse cargo del pago del servicio, la Sociedad de Fomento "no cuenta con los recursos económicos para hacerlo ya que son utilizados para sostener el comedor y el merendero".



Por este motivo, el referente del comedor afirmó: "mañana volveremos a las oficinas de Galli para ver si podemos obtener una respuesta. Por ahora, la respuesta es el silencio, y el silencio es sinónimo de desinterés y falta de empatía con las personas que vienen al lugar".



La continuidad de las actividades



Pese a que ya pasaron doce días sin servicio eléctrico, tanto el comedor "Pocho Lepratti" como la Escuela Primaria para adultos continúan funcionando.



Sin embargo, la ausencia del servicio genera algunas dificultades. "Las actividades hay que hacerlas a portón abierto para que entre la mayor cantidad de luz posible. Igualmente, no vamos a suspender nuestras acciones porque tenemos un compromiso con la comunidad del barrio", señaló Toranza.



Por último, comentó que el comedor también se enfrenta a la ausencia de recursos: "El pasado viernes no funcionó porque no teníamos ni pollo ni verduras. El fin de semana llegaron donaciones, así que estamos trabajando a full para que no falten recursos".