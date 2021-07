Stuppia: "La propuesta del Ejecutivo no nos satisface"

Información General Paritarias municipales

El secretario general del STMO encabezó esta mañana una asamblea en el estacionamiento del Hospital Municipal para contar detalles sobre la propuesta salarial que ofreció el Ejecutivo y la respuesta por parte del Sindicato, que pide un 48,5% de aumento anual. Hablaron de "no tener miedo" y afirmaron que "vamos a ir a conflicto".



Este martes cerca de las 11, más de 80 trabajadores municipales asistieron a la asamblea ampliada encabezada por José Stuppia, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría (STMO), que se llevó a cabo en el estacionamiento ubicado detrás del Hospital Municipal Dr. Héctor Cura.

Stuppia brindó detalles sobre la reunión que mantuvieron este lunes la Comisión Directiva del SMTO y representantes del Ejecutivo, con el fin de llegar a un acuerdo salarial para los trabajadores.

"La propuesta del Ejecutivo elevó algunos puntos pero no nos satisface, se sigue dilatando demasiado en el tiempo y no nos convence", dijo el dirigente sobre la oferta recibida.

El secretario adjunto Hugo Daniel Scorolli explicó que la oferta del Municipio "llega a un 27% acumulado hasta diciembre, mientras que la contrapropuesta llega al 41%".

Es que el Sindicato pretende un aumento del 48,5% anual, con un 35% hasta diciembre, lo que significaría un acumulado total del 41% hasta fin de año.

La propuesta:

Incremento del 8% con base al mes de abril a cobrar a partir de mayo.

Incremento del 12% con base al mes de julio a cobrar en agosto.

Incremento del 5,5% sobre la base de noviembre a cobrar en diciembre.

Incremento del 4% sobre la base de diciembre a cobrar en enero de 2022.

Incremento del 3% sobre enero a cobrar en febrero.

Incremento del 3% sobre febrero a cobrar en marzo.

Incremento del 3% sobre marzo a cobrar en abril.

La contrapropuesta:

Incremento del 12% con base al mes de mayo a cobrar a partir de junio. Esto se suma al 8% que ya se otorgó.

Incremento del 6% con base al mes de junio a cobrar en agosto.

Incremento del 6% sobre la base de septiembre a cobrar en noviembre.

Incremento del 3% sobre la base de diciembre a cobrar en enero de 2022.

Incremento del 3% sobre enero a cobrar en febrero.

Incremento del 3% sobre febrero a cobrar en marzo.

Además, Scorolli contó que "exigimos que las horas extra sean tenidas en cuenta al momento de liquidar el salario anual complementario", y agregó que se pide un bono de $5.000 para las categorías 1 a 5 de obreros y servicios administrativos y técnicos a pagar en noviembre, un bono de fin de año de $14.500, premio anual por presentismo y puntualidad de $15.000, entrega de cuatro mudas de ropa al año debido a la mala calidad de la misma, entre otros.

"Miedo hay que tenerle a Dios, de ahí para abajo a nadie"

Stuppia se emocionó al tomar la palabra nuevamente y afirmó que "hay que tener memoria e ir para adelante por aquellos que menos tienen. Desde la conducción estamos convencidos de que tiene que haber acciones que modifiquen esta situación económica para los trabajadores municipales".

También dijo que "el primer paso es estar todos juntos y comenzar de a poco a subir escalones. Tenemos que ser un puño en los derechos que nos corresponden".

Asimismo, manifestó la situación como "insostenible" y repudió que "muchos compañeros se compran la ropa de trabajo cuando la ley los asiste para que tengan la indumentaria correspondiente".

Es por ello que alentó a que se tomen medidas al respecto: "aquel que no tenga indumentaria que venga a trabajar con la ropa que tiene, pero si no esta dispuesto a hacerlo tiene el derecho a quedarse sentado y no trabajar hasta que no tenga las medidas de seguridad e higiene correspondientes".

"Hay trabajadores que están por debajo de la pobreza. Hay que ser empáticos. Tenemos que estar unidos, tiene que privar el sentido común y la solidaridad", comentó, y cerró su discurso con una frase particular: "miedo hay que tenerle a Dios, de ahí para abajo a nadie".

Posteriormente, varios trabajadores y dirigentes gremiales se expresaron al respecto, donde hablaron de "no tener miedo" y afirmaron que "vamos a ir a conflicto".