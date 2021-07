Presencialidad: las nuevas disposiciones de Provincia no tendrán alto impacto en Olavarría

Información General En territorio bonaerense se habilitó la extensión progresiva de la jornada de clases

La medida está destinada a instituciones que funcionan con más de 4, como los CEC y escuelas de jornada extendida, cuyo servicio de comedor que daba esta característica sigue aún sin funcionar en el marco de la pandemia. El nivel Secundario sumaría la quinta hora y los CEF podrán incorporar a la presencialidad a niños desde los 3 años.



La Provincia habilitó la extensión progresiva de la jornada de clases presenciales en todo el territorio bonaerense, que hasta el momento tenía un límite de cuatro horas.



Las nuevas disposiciones de la cartera educativa provincial comenzarán a hacerse efectivas luego del receso invernal, pero en Olavarría no tendrán un alto impacto.



La medida, además, aprueba la concurrencia para distintas modalidades como Formación Profesional y Adultos, que ya era efectiva en nuestra ciudad en el marco de una fase epidemiológica que pudo mantener las aperturas.



Así lo confirmó a EL POPULAR el Jefe Distrital de Educación, Julio Benítez. "Ya nos llegó efectivamente y ahora empezamos a trabajar en eso con todos los inspectores para tomar decisiones contextualizando", de acuerdo a cada escuela y modalidad.



Explicó que esta resolución no tendrá un impacto de lleno en el sistema de presencialidad que venía plasmándose en nuestra ciudad y esto es porque en Olavarría las escuelas de nivel Primario ya vienen con jornada de cuatro horas, exceptuando las de jornada completa o extendida.



En nuestro Distrito hay seis escuelas bajo estas características y son las que incluyen el comedor escolar que en el contexto de pandemia no puede funcionar en forma presencial. Algo similar ocurre con los CEC (Centro de Educación Complementario), cuya actividad en tiempos normales es de cuatro horas y media.

El impacto, entonces, se sentirá más en el nivel Secundario "donde se trabaja para empezar a instrumentar la quinta hora".

El documento provincial señala que "a partir del lunes 12 de julio se podrá extender progresivamente la jornada escolar" con estricto cumplimiento de las medidas de cuidado establecidas en el Plan Jurisdiccional". Entre ellas, el uso de tapabocas, la adecuada ventilación de los ambientes, la distancia de 1,5 metros entre estudiantes y de 2 metros en relación con su docente en las aulas y el "respeto del agrupamiento de estudiantes.

Por otra parte, advierte que a partir de la fecha se encuentran habilitados para retomar la presencialidad las modalidades de Formación Profesional; Educación Física; Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores; Educación Artística; y Psicología Comunitaria y Pedagogía Social; de los distritos que se encuentran en fase 3, 4 y 5.

"También quedan habilitadas las prácticas docentes y profesionalizantes de las Instituciones de Educación Superior Inicial Docente, Técnica y Artística, así como aquellas actividades que requieren la presencialidad para la concreción de las propuestas específicas", detalla el documento interno.

Los distintos casos

"Vamos a ir analizando escuela por escuela", apuntó Julio Benítez minutos después de finalizar su reunión con inspectores de educación Secundaria.

Es que la resolución bonaerense solo es aplicable en algunos casos, ya que la ampliación de la presencialidad solo se puede dar en aquellos establecimientos donde la jornada es mayor a las cuatro horas.

En el caso de los CEC, en tiempos normales funcionan durante cuatro horas y media, un horario que se redujo a 4 básicamente porque no puede utilizarse el comedor que es el que aporta esa media hora extra.

En caso de las escuelas primarias que funcionan bajo la modalidad de jornada extendida o completa sucede lo mismo: "si bien se autoriza esta ampliación, se complica la cuestión puntual de los comedores".

En esta situación "hay seis instituciones educativas en el Distrito", afirmó la inspectora de Nivel Primaro María José Soudrelle.

Se trata de las escuelas N° 58, N° 30 y N° 75 de jornada extendida, y las escuelas N° 15, N° 6 y N° 65 de hornada completa. Y esta semana se analizaría la situación puntual de cada una, ya que allí el servicio de comedor funciona actualmente con desayuno y merienda.

Por otra parte, el Jefe Distrital de Educación expuso que la modalidad de Adultos en nuestra ciudad venía trabajando con la presencialidad en el marco de una Fase 4 que así lo permite. Allí, entonces, esta medida no implica ningún cambio.

"Lo que sí se modifica a partir de este comunicado es la franja etaria permitida en los CEF y que ahora se amplía a niños a partir de los 3 años, ya que estaban funcionando presencialmente con jóvenes y adultos solamente". Esto obliga a readecuar la planificación que ya se tenía pensada para el receso invernal.

Lo cierto es que con Olavarría en una fase epidemiológica que permite una amplia apertura de actividades, el horario escolar se ha mantenido prácticamente igual desde el inicio de clases, exceptuando aquel pico que hizo descender a la ciudad a la Fase 2.

Desde la cartera educativa bonaerense, apuntaron que las modalidades en cuestión "fueron habilitadas esta semana para que puedan ir preparándose para retomar las actividades presenciales luego del receso escolar". O sea, después del 30 de julio.

Y agregaron: "Lo mismo en el caso de las instituciones que cuentan con condiciones para extender la jornada escolar".