Causa Uocra: testigos revelaron que los imputados pedían "colaboraciones" a empresarios

Ayer se escucharon las declaraciones de algunas de las personas que habrían sido extorsionadas por los gremialistas de la Uocra Olavarría a lo largo de varios años.



En las declaraciones ofrecidas ayer por parte de testigos que brindó la parte acusatoria comenzó a desentrañarse cómo operaba la asociación ilícita por la que fueron procesados tres gremialistas de la Uocra Olavarría, quienes fueron detenidos en agosto de 2018 y abril del año siguiente.



El juicio retomará esta mañana, y se prevé que se presenten los agentes policiales que se desempeñaron en los allanamientos de las viviendas de los imputados y de la sede del gremio de la construcción.

Por alrededor de casi seis horas se extendió ayer la audiencia en la sede de la Excelentísima Cámara Penal de Apelación y Garantías del Departamental Judicial de Azul, en el marco del juicio contra tres sindicalistas de nuestra ciudad, acusados de integrar una asociación ilícita a través de la que extorsionaban a empresarios del rubro de la construcción.

Los imputados son el ex secretario General, Roberto D'Amico, el ex secretario de Finanzas, Luis Daniel Conrado, y el ex secretario de Organización, Walter Brun. De acuerdo a las actuaciones que fueron instruidas por la fiscal Viviana Beytía, las tres personas integraban la organización que lideraba D'Amico, quien por cerca de 45 años estuvo al frente de Uocra Olavarría.

Los hombres procesados estuvieron presentes ayer en la sala de la Cámara Penal junto a sus abogados defensores. Las audiencias que dieron inicio el lunes y se extenderán, de manera inicial, hasta el viernes, son encabezadas por el juez Joaquín Duba, quien de manera unipersonal representa al Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Azul, mientras que la fiscal azuleña Laura Margaretic cumple el rol de la querella.

Los principales testimonios fueron los de algunos de los empresarios que habrían denunciado el accionar de los gremialistas, luego de la detención de Conrado a principios de agosto de 2018. El ex secretario de Finanzas de la Uocra Olavarría fue aprehendido luego de que se resistiera a ser requisado por parte de la policía cuando lo descubrieron que arrojaba basura en un terreno baldío. A partir de este episodio, del que intentó huir en un camión y chantajear a los agentes policiales, comenzó a desovillarse el hilo que desentrañaría la organización delictiva que formaba quienes en ese entonces estaban al frente del sindicato de la construcción en nuestra ciudad.

Fuentes vinculadas con la investigación indicaron a este Diario que ayer algunos de los empresarios que declararon "ratificaron en lo sustancial lo que habían dicho en su momento en las denuncias". Se expuso así que principalmente fueron Conrado y Brun los sindicados como las personas que pedían "colaboraciones" en efectivo en diversas obras en construcción y otros rubros vinculados, pero que en muchos casos esas colaboraciones se convirtieron en pagos mensuales.

De todos modos, algunos de los testimonios escuchados ayer también revelaron que D'Amico "conocía" esta situación y lo ubicados como una de las personas que recibían estos pagos. Cuando la fiscal Margaretic les preguntó a todos los testigos si después de la detención de los tres sindicalistas se repitieron este tipo de comportamientos por parte de referentes del gremio, "todos dijeron que no", se reveló. Se agregó sobre este punto que "coincidían en que desde ese momento se cortó" el pedido de colaboraciones.

Una situación especial que se repitió en el caso de dos de las testimoniales ofrecidas por los empresarios fue que comentaron haber recibidos llamadas por parte del abogado Marcelo Martínez, defensor de Conrado y presente en el recinto. Según estas declaraciones, en esas comunicaciones les habría pedido que cambien sus testimonios. Si bien la parte acusatoria solicitó que se tome una medida inmediata ante esta situación por parte del Tribunal por tratarse de una falta grave, el juez Duba tomó nota en el acta y se espera que se expida sobre esta situación en la resolución final.

Otros testimonios

La jornada de ayer se inició con los testimonios de varias personas vinculadas al procedimiento de mediados de 2018 en el que fue aprehendido Luis Daniel Conrado, y que habían quedado pendientes de la instancia del lunes. Se trató de dos efectivos policiales que trabajaron en ese operativo, una de las que además fue quien encontró en el camión del sindicalista un sobre con la inscripción "Uocra agosto 2018" que contenía una suma de 5 mil pesos.

También dieron su testimonio un oficial de la DDI y un operario del Centro de Monitoreo Municipal que trabajaron sobre las grabaciones en las que se vio la persecución de Conrado hasta que fue aprehendido.

Se espera que la audiencia de hoy inicie también desde las 8.30, y se escucharan unos 12 testimonios. De manera inicial se presentarán los efectivos policiales de las distintas dependencias que trabajaron en los allanamientos realizados en agosto de 2018 en las viviendas de los tres imputados y en la sede de Uocra Olavarría, de 9 de Julio y Belgrano.

En los mismos secuestraron más de 100 mil pesos, más de 5 mil dólares y 2.700 euros; vehículos, armas de fuego, celulares y notebooks. Además en la camioneta de D'Amico incautaron más de 100 mil pesos.

Por otra parte, también para hoy fueron pautados los primeros testimonios que serán ofrecidos por la defensa. Mientras que Conrado es asistido por el doctor Martínez, la abogada Elda Donatelli defiende a Roberto D'Amico y la doctora Andrea Moyano asiste legalmente Walter Brun.

De manera inicial se espera que hasta el viernes se prolonguen las audiencias de testimonios, y ese mismo día las partes darían a conocer los alegatos.