Celeste Arouxet: "Es un sueño más que cumplido para nosotros"

La precandidata por Ahora Olavarría se mostró "feliz y agradecida" y agradeció el apoyo recibido por la gente.



"Feliz y agradecida" fueron las palabras elegidas por Celeste Arouxet, primera precandidata a concejal de "Ahora Olavarría", para sintetizar su estado de ánimo con los números que tenía en sus manos anoche, luego de escrutado un número considerable de mesas en estas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2021.

Los registros permitían a la actual edil del bloque Radicales por el Cambio superar con holgura el piso del 1,5% establecido por ley para participar en las elecciones del mes de noviembre y afrontar con buenas expectativas el desafío de renovar su banca en el Concejo Deliberante.

"Me siento como si hubiese ganado una elección a presidente" bromeó exultante Celeste al comienzo de la charla, y acotó que "no esperábamos esto".

"Nosotros íbamos por el 1,5%; eso ya está y andamos cerca del 7%. Para un espacio nuevo, el que sabe de política y mide lo que ha sucedido tradicionalmente en Olavarría sabe que esto es muchísimo" celebró.

De cada a noviembre, sostuvo que "en un espacio como el nuestro, que está en crecimiento, todo es posible. La vamos a pedir a la gente que nos acompañe, que se sume y que entienda que esto es para ellos".

"De mi parte les doy mi palabra y les juro por lo que más quiero en mi vida -que son mis hijos- que acá no hay un objetivo de sacar un rédito personal" afirmó.

En tal sentido, valoró que "cada uno de nosotros vivimos de lo que trabajamos, la gente del equipo también. Nuestro deseo es que el olavarriense entienda que 'Ahora Olavarría' es para ellos".

Arouxet se encolumnó a nivel nacional detrás de José Luis Espert, quien buscará una banca en la Cámara de Diputados de la Nación por la provincia de Buenos Aires a través del Frente Avanza Libertad.

"Esto para nosotros es un sueño más que cumplido, y nos da el triple de ganas de meterle para adelante. Si antes éramos bravos para trabajar y para comprometernos en algo, esta performance nos da un empuje extra para seguir trabajando por la gente. Yo estoy viviendo un sueño" enfatizó.

Se confesó "muy, muy, muy feliz", pero advirtió que "fue sólo el primer paso para algo a largo plazo que va a ser hermoso y es que nuestra fuerza le pueda dar a Olavarría el intendente que se merece. Ese es el gran objetivo para mi espacio".

Celeste también reivindicó la labor de su jefe político. "Lo local fortalece a José Luis (Espert), así que se dio todo lindo. Mucho más de lo que hubiésemos soñado" reconoció.

Opinó que su cosecha de votos fue "porque la gente nos creyó y por el trabajo que venimos haciendo con Guillermo (Lascano). Nos dicen que creen en nosotros cuando nos conocen, cuando nos ponemos a hablar con ellos y ven que aquello que sostenemos frente a las cámaras es igual a lo que se dice de puertas para adentro".

"Muchas veces ante los flashes se muestra algo que no es, y nosotros somos genuinos. Somos lo que mostramos en las calles, en el trabajo, acá en el local, en el Concejo Deliberante. Para algunos seremos muy de ir de frente, pero es la manera que tenemos de trabajar y de ir a fondo" acotó.

En el cierre de la charla, entregó su mirada del acto electoral. "A mí me tocó el jardín de Mariano Moreno y un jardín que está en la calle Tacuarí, y me pasó algo que no vi en otras elecciones, que fue la falta de presidentes de mesa, entonces dijeron a gente que iba a votar que debía fiscalizar, y se complicó el cierre".

Contó también que "quienes ya participamos en elecciones tuvimos que ayudar a presidentes, y lo bueno es que se dejaron ayudar".