Ganó "Juntos" pero festeja el peronismo

12.09 | La Madrid PASO en General La Madrid

El oficialismo obtuvo la ventaja pero perdería un concejal y un consejero escolar. NOS y Vamos con Vos quedaron muy lejos. Votó menos del 70 por ciento del padrón.

En los datos preliminares de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de General La Madrid, ganó por 800 votos de diferencia pero por el Coeficiente, de las seis bancas que se renuevan en el Honorable Concejo Deliberante, 3 quedarían para "Juntos" y las restantes serían para el FdT, que así recuperaría un escáneo.

Lo mismo sucedería en el Consejo Escolar y los lugares serían uno para cada espacio tradicional.

Las PASO dejaron mucho por analizar. En principio, la baja participación de los votantes que no alcanzó el 70 por ciento del padrón.

Según los primeros datos -extraoficiales- la lista liderada por Marcela Figueroa obtuvo 2937 votos contra los 2137 de la que encabeza Gastón Escuedero. La de Federico Imaz logró 427 y la de Antonio Pietravallo 373.

La jornada se desarrolló con normalidad más allá del retraso en la apertura de casi todas las Mesas. Hubo demoras por la logística y la ubicación de los espacios de votación, que provocó algunas confusiones. No obstante no hubo mayores reclamos y por lo que EL POPULAR habló con los distintos referentes no hubo cuestiones anormales.

Con respecto a las PASO de 2019, el oficialismo cayó aproximadamente mil votos pero también cayó la cantidad de voluntades en favor del peronismo, pero en 500. No obstante ambos espacios polarizaron la votación.

Los vecinalismos (La Madrid 2030 y Otro Rumbo) lejos quedaron de las expectativas y si bien superaron el corte, quedaron muy lejos.

El oficialismo mostró alegría al conocerse los resultados pero la algarabía fue contenida. El PJ sí se animó a celebrar con mayor efusividad. Sin embargo ambos Partidos ya piensan en el 14 de noviembre, cuando se realicen las generales.

Las primeras voces

"Se perdió pero se ganó", resumió Gastón Escudero, quien encabezó la nómina del Peronismo lamatritense.

"Desde el primer día nos pusimos como objetivo lograr la unidad, hacer la renovación y recuperar uno de los concejales, y se logró. Sabemos que en los números se perdió en los números pero nos daría la paridad en cuanto a las bancas", se entusiasmó. "Ya estamos pensando en noviembre, tenemos que hacer un meaculpa y pensar en noviembre", agregó.

El intendente Martín Randazzo se unió al resto de los candidatos de "Juntos" cuando la elección ya estaba definida. "La primera lectura es muy buena, hubo participación y se logró un triunfo que consolida el trabajo. En momentos muy difíciles hicimos una buena campaña, con inteligencia y humildad", analizó el jefe comunal.

Por su lado Marcela Figueroa dijo que "estamos contentos con los resultados pero por sobre todo con la participación ciudadana. Hay que agradecer a los lamatritenses porque llegamos cas a un 70 por ciento. Que sigan avalando la gestión y la lista nos pone muy contentos", resumió.

Los números

Más de 9700 lamatritenses estaban habilitados para votar y de ellos, sufragó el 67 por ciento. En el primer recuento, "Juntos" obtuvo 2937 votos, el "Frente de Todos" 20137, "Otro Rumbo" 427 y "La Madrid 2030" 373.

El oficialismo consolidó su hegemonía en las localidades y el Peronismo sólo se impuso en la Mesa de extranjeros.

Hubo lugares donde Imaz (Mesa de Pontaut) y Pietravallo (Mesa 9001) no obtuvieron votos. La mayor diferencia entre Figueroa y Escudero se registró en la Mesa 21 y la menor en la N° 1.