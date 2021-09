Fernández prometió "Escuchar y corregir" y llamó a militar para ganar en noviembre

13.09 | Política

El Presidente se mostró con los candidatos, Cristina, Massa y Kicillof. Prometió respetar el mensaje de las urnas y convocó a ganar en noviembre.

El presidente Alberto Fernández dijo hoy, tras conocerse la derrota del oficialismo en las elecciones, que "nada es más importante que escuchar al pueblo", aseguró que "de los errores aprendemos", pero a la vez llamó a la militancia del oficialismo a trabajar para "ganar" las elecciones generales de noviembre.

Pasadas las 11:20, cuando quedó clara la derrota del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires -antes se había conocido una larga seguidilla de victorias opositoras en provincias opositoras. Fernández subió al escenario junto a Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof, además de los candidatos bonaerenses Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, junto a Leandro Santoro y Gisella Marziotta, los postulantes porteños, que también perdieron.

"Nada es más importante que escuchar al pueblo. Es un dato que tomamos en serio y en cuenta y que acatamos", dijo Fernández. "De los errores aprendemos. Hay una demanda y a partir de mañana vamos a prestarle atención y resolver el problema que la gente nos plantea", dijo el mandatario al hablar en el bunker del Frente de Todos en el barrio de Chacarita.

"Hay una demanda que seguramente no habremos atendido debidamente", reconoció el Presidente. Fernández fue, a la vez, enfático en el planteo para salir adelante tras la crisis: "Pongámonos un solo objetivo en la cabeza, de cumplir esta palabra que estoy comprometido a cumplir, de que vamos a escuchar y a corregir".

Fernández arengó al mismo tiempo a la militancia para intentar revertir el resultado. "En noviembre tenemos que ganar porque tenemos un compromiso con el país, porque el país necesita no volver atrás. Lo que más necesitamos es avanzar con más justicia social, con más desarrollo", dijo.

Agregó que "esta enorme encuesta que son las PASO, para nosotros son un dato que vamos a considerar y a partir de mañana vamos a trabajar para que en noviembre, los argentinos y argentinas nos acompañen porque seguimos convencidos de que estamos frente a dos modelos de país: un modelo que a todos incluye y otro que deja a millones a un costado".

Por último, aseguró que "no voy a bajar los brazos y necesito de la colaboración de cada argentino. Humildemente quiero que me ayuden, quiero terminar este mandato sin pobres y con un país de pie, no quiero otra cosa".

Fuente: DIB