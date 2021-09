La izquierda se posicionó como la tercera fuerza a nivel nacional

13.09 | Política

Obtuvieron el 5,21% de los votos en la provincia de Buenos Aires, el 6,23% en la Ciudad de Buenos Aires y el 23,37% en Jujuy.

El Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad se posicionó como la tercera fuerza a nivel nacional en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), tendencia que podría representar una elección histórica si el resultado se replica en las elecciones legislativas generales del 14 de noviembre.

Con muy buenos resultados en la provincia de Buenos Aires, donde obtuvo el 5,21% de los votos (escrutadas el 95,4% de las mesas), el 6,23% en la Ciudad de Buenos Aires (con el 98,64%d de las mesas escrutadas) y el 23,37% en Jujuy (con el 97,15% de las mesas escrutadas), el FITU se convertía en la tercera fuerza a nivel nacional, luego del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

En la provincia de Buenos Aires fue la tercera fuerza más votada, sumando 400.000 votos en tanto que en la Ciudad de Buenos Aires quedó en cuarto lugar, detrás de la agrupación de derecha La Libertad Avanza, de Javier Milei.

Siguiendo con la provincia de Buenos Aires, el principal distrito de la Argentina, la izquierda obtuvo el 5,18 por ciento de los votos (más de 400 mil votos), y quedó detrás de Juntos por el Cambio (38,16) y del Frente de Todos (33,53), y relegó al cuarto lugar a la lista de "Avanza Libertad" que logró el 4,85 por ciento de los sufragios.

En la interna de la provincia, la lista Unidad de la Izquierda, que postula al exdiputado Nicolás del Caño y a Romina del Pla, obtuvo más del 80 por ciento de los votos del espacio, relegando a la nómina que encabezaba Alejandro Bodart con Vilma Ripoll.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el FIT-U quedó en el cuarto puesto con el 6,22 por ciento de los votos, detrás de Juntos por el Cambio (48,21), el Frente de Todos (24,64) y la Libertad Avanza (13,66).

Dentro de la estructura de la izquierda el triunfo también fue para la lista Unidad de la Izquierda que postulaba como precandidata a diputada nacional a Myriam Bregman al obtener el 86 por ciento de los votos, relegando a la postulante de (R)Evolucionemos la Izquierda, Cele Fierro.

En el resto del país, la izquierda llegó al cuarto lugar, como en Chubut, donde obtuvo casi el diez por ciento de los votos, y en Córdoba alcanzò el 4 por ciento.

Milei, festejó a lo Trump

Otras de las sorpresas de las PASO de hoy fue el frente La Libertad Avanza, el espacio que postula al economista Javier Milei, que festejó con sus seguidores en el bunker organizado en un hotel del GrandView Hotel.

"En este primer paso que da el liberalismo, se llevó el 25% de los votos (a nivel nacional) y en noviembre vamos a dejar terceros a los K y los vamos a sacar", afirmó en su mensaje a sus seguidores.

Al grito de "la casta tiene miedo", los militantes de Milei coparon el lugar en el que se aguardaron los resultados y donde se habían dispuesto banderas argentinas que rodeaban una gran pantalla de led donde emitían los discursos que Milei pronunció durante los distintos actos de campaña.

En el interior del salón dispusieron el escenario, con la cartelería que lo representa: la figura de un león.

También se podía ver a algunos jóvenes envueltos en una bandera amarilla que llevaba dibujada una serpiente y la leyenda "Don't tread on me" que forma parte de la iconografía de los grupos más radicalizados del partido Republicano de los Estados Unidos y de los seguidores del ex presidente Donald Trump.

"¡Viva la libertad, carajo!", gritó el candidato cuando subió al escenario y luego expresó: "vine a despertar leones y los leones están despertando".

Randazzo, uno de los grandes derrotados

En cambio, el peronismo disidente que llevaba como precandidato en Buenos Aires a Florencio Randazzo hizo una pobre performance en general y fue uno de los grandes derrotados de la jornada.

"Vamos con vos", que en la provincia de Buenos Aires, llevó como primer precandidato a diputado nacional al ex ministro del Interior, Florencio Randazzo acompañado en el segundo lugar de la nómina por la dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Carolina Castro, obtuvo el 3,71%, lejos del 5,31% de votos que obtuvo en las PASO del 2017 cuando se presentó como precandidato a senador por el Frente Justicialista.

"Queremos agradecer con Carolina Castro a todas y todos los argentinos que hoy fueron a votar y felicitar a los ganadores de esta noche. También agradecemos al espacio de #VamosConVos y a todos los candidatos y candidatas que nos acompañaron en este camino que recién empieza", escribió Randazzo esta noche en su cuenta de Twitter.

En ese marco, continuó: "Sabemos que es difícil, pero otra Buenos Aires es posible. Desde #VamosConVos continuaremos dando a conocer nuestras propuestas para que quienes voten tengan una verdadera alternativa para solucionar los problemas de nuestro país". (Télam)