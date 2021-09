Cenizo: "Creo que el resultado es un apoyo a la gestión de Ezequiel Galli"

Política

El ya candidato a la reelección al Concejo Deliberante en Juntos habló con EL POPULAR para analizar el resultado de la única interna local en la PASO. El "pálpito de la calle", el corte con Facundo Manes y Alejandro Cellillo, y la foto con Vergel y Matrella. Además, cómo es la integración de las listas.

Josefina Bargas / @JosefinaB

[email protected]

Con el resultado electoral aún en análisis, Bruno Cenizo habló con EL POPULAR sobre los mensajes que dejaron las urnas y los que dejó Juntos en Olavarría. Interpretó que hubo "aprobación" para la gestión de Galli, destacó el apoyo a Manes y a Cellillo, y afirmó que el oficialismo municipal logró "capitalizar" parte del electorado eseverrista.

Según el actual presidente del Concejo Deliberante y ya formalmente candidato a la reelección, lo que se espera en noviembre es más polarización entre Juntos y Todos. Avizoró un resultado 7 a 3 en el reparto de bancas del HCD.

-Fueron la lista más votada aún fuera de la interna. ¿Este resultado cómo lo interpretás? ¿Es un apoyo para Juntos, para Ezequiel Galli, o hay también un componente de rechazo?

-Primero estamos muy contentos con el resultado, lo veníamos palpitando en la calle y nos dábamos cuenta de que las urnas podían reflejar lo que reflejaron ayer que fue muy bueno. Creo que es un apoyo a la gestión de Ezequiel, a estos 6 años del equipo y al modelo de ciudad que queremos. Por supuesto que apalancado por un espacio que representamos que a nivel país y provincia anduvo muy bien. En lo local la gente más que rechazo a determinado espacio, lo que votó fue la aprobación a una gestión municipal.

-Fuiste más votado que Diego Santilli, ¿cómo se explica eso?

-Era una incógnita que teníamos antes de las PASO, (Facundo) Manes por su incursión en la política y cómo iba a reaccionar la gente en las urnas. Quizás algunos de los cortes del radicalismo, que votaron a Manes y la boleta de (Alejandro) Cellillo, por ahí es donde cortaron y pusieron la boleta nuestra. Pero fue bastante parejo igual, no fue por mucho.

-¿Decís que el apoyo fue general a Juntos?

-Creo que sí, el cambio ha sido Santilli por Manes y nos acompañaron en lo local. Y validando el modelo de ciudad de Ezequiel que ya decía.

-Con la foto con Belén Vergel y Sebastián Matrella, ¿cuál es el mensaje para el electorado?

-La foto debe continuarse, lo veníamos diciendo antes de las PASO. Entendíamos que las diferencias eran muy pocas y tuvimos que afrontar una interna, pero sabiendo desde el día cero que pertenecíamos a un mismo equipo y un mismo espacio; que representamos los mismos valores y queremos un mismo modelo de país. Las diferencias son bienvenidas y siempre la crítica tiene que ser constructiva, tiene que ser para fortalecer el espacio, tiene que tener nuevas voces y nuevas miradas en el Concejo Deliberante. Y me parece que Sebastián y Belén, que van a ser quienes se incorporen a la lista nuestra nos van a aportar eso. Así que me parece que la foto tiene que ser el puntapié inicial para algo que se venía hablando desde antes, pero es inicial para trabajar codo a codo en esta campaña y ojalá trabajar desde el 10 de diciembre como un gran bloque. Tenemos que apuntar a eso, a lo que decimos siempre, que la gran batalla es el 14 de noviembre y es contra el kirchnerismo. Nosotros representamos a un mismo espacio, que por algunas diferencias teníamos listas distintas, pero a partir de hoy ya estamos todos tirando para el mismo lado.

-Hablas de un gran bloque desde diciembre. Teniendo en cuenta que Ezequiel Galli hablaba de ingresar 6 concejales, ¿el resultado de las PASO consolida esa proyección o permite pensar en ampliarla?

-Sabíamos que se iba a dar una polarización. No es un dato menor que no haya una boleta eseverrista. Me parece que compartíamos con José parte del electorado y esos 15 mil votos que José sacó en la PASO de 2019 a algún espacio político tenían que ir. Creo que nosotros logramos capitalizar parte de ese electorado eseverrista y si se gana en noviembre, si se repiten estos resultados, nosotros podríamos ampliar. Si fuera por los resultados del domingo hubiese sido 7 concejales de los nuestros y 3 del Frente de Todos. Marcada la polarización. Con el espacio de Celeste que hizo muy buena elección también y estuvo muy cerca, pero me parece que en estas generales se va a volver a dar la polarización que vimos el domingo. A nosotros nos deja muy bien posicionados dentro del Concejo Deliberante, con el radicalismo siendo parte o no, pero sí entendiendo que pertenecemos al mismo espacio.

-Estos 10 mil votos que aportó la UCR a Juntos, ¿fueron sorpresivos? Porque resultó un gran espaldarazo.

-Sí, fue una gran elección. No sé qué números tenían ellos, ni qué esperaban. Sabíamos que íbamos a tener que integrar la lista, pero fue muy buena elección del radicalismo. Se demostró también a nivel seccional donde perdió nuestra lista y senadores provinciales estará encabezado por Cellillo, con quien me tocó compartir lista en 2017 y es una gran persona, un gran representante de Juntos. Obvio que nosotros hacíamos fuerza para que Diego (Robbiani) encabezara. Quedará tercero Diego con el convencimiento de que tenemos que seguir a fondo hasta el 14 de noviembre, queremos renovar las 3 bancas que tiene Juntos dentro del Senado provincial.

La participación

En el cierre de la charla, Cenizo recordó que él mismo invitó a los vecinos a votar. Planteó: "quiero agradecer a la gente que fue a votar. Más allá del espacio político, que obviamente que estamos muy agradecidos por el acompañamiento, sí agradecer a quienes fueron a votar, que se adaptaron a los nuevos protocolos, al Ejército, la Policía, los directivos de las escuelas. Antes de las 9 de la mañana tuvimos las mesas abiertas, pese al faltazo de muchas autoridades de mesa. Se pusieron al hombro una elección, salió de manera perfecta, sin problemas, con buen ánimo también del resto de las fuerzas políticas".

Cómo es la integración de listas

Tras el resultado de la interna del frente Juntos en Olavarría, la lista del radicalismo se integrará a la que encabezó Bruno Cenizo. Obtuvieron dos lugares para concejales y uno para consejero escolar.

Por el orden de género, para el Concejo el segundo de "Dar el Paso" -Sebastián Matrella- pasa al tercer puesto de la lista ganadora y la primera del radicalismo -Belén Vergel- va al sexto puesto de "La lista de Ezequiel". A su vez, para el Consejo Escolar, la primera de "Dar el Paso" -Romina Cides- va al cuarto lugar de la lista ganadora.

Quienes estaban en esos lugares en "La lista de Ezequiel" son desplazados al siguiente lugar hacia abajo.

La lista de Juntos para noviembre quedará: Bruno Cenizo, María José González, Sebastián Matrella, Miriam Mosescu, Carlos Coscia, Belén Vergel, Javier Frías, Lucía Verónica Fittipaldi, Juan Francisco Rivero y Laura Sequeira son los 10 candidatos titulares al Concejo Deliberante. Para el Consejo Escolar, la lista de titulares será: Gustavo Nuñez, Andrea Rivas, Mauro Carusso y Romina Cides.