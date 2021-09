Wesner: "El 70 por ciento le votó en contra al Intendente"

Política

El candidato por el Frente de Todos sostuvo que 7 de cada 10 vecinos olavarrienses rechazaron la gestión de Galli, calificó como "muy mala" la elección de su espacio a nivel provincial y consideró que puede haber cambios en las legislativas de noviembre.



Daniel Lovano

Veinticuatro horas después de las PASO que el domingo definieron a los candidatos que se presentarán en la elección de medio término de 14 de noviembre, el análisis del primer candidato en la lista de concejales del Frente de Toros, Maximiliano Wesner, hizo eje en dos cuestiones.

En una de ellas resaltó que la performance del espacio a nivel local superó las cifras obtenidas por la lista que encabezó Victoria Tolosa Paz en la Provincia, y en la otra que el 70% de los vecinos olavarrienses mostraron rechazo hacia la administración municipal que encabeza el intendente Ezequiel Galli.

"El intendente invitó durante toda la campaña a los vecinos a votar a la 'Lista de Ezequiel' y siete de cada diez no lo apoyaron. Esto es un dato de la realidad" sostuvo el titular de la delegación Olavarría de la ANSES.

Pero no esquivó una mirada introspectiva, y coincidió con propios y extraños que adjudicaron a la famosa foto del presidente Alberto Fernández en el cumpleaños de su esposa (en plena pandemia) como un dato que incidió en el humor ciudadano adverso al oficialismo nacional y provincial.

Wesner hizo una primera referencia a una jornada especial, marcada por la coyuntura pandémica. "Demoramos lo que demoraron todos los espacios en salir a comunicar los resultados porque el acto eleccionario comenzó tarde; hubo autoridades de mesa que no fueron, y ciudadanos y ciudadanas convocados para reemplazarlos en el mismo acto. Eso retrasó la carga y por eso se comunicó tarde" dijo sobre las particularidades del pasado domingo.

Reveló que "en la carga veníamos palo y palo en lo local, 28.2 a 28.4; movía un poquito para un lado, un poquito para el otro, hasta que en un momento con el 80 y pico por ciento de los votos escrutados se marcó una tendencia, que terminaron siendo esos dos puntos porcentuales, y los 1200 votos que la lista de Galli tuvo por encima de la lista del Frente de Todos que encabecé yo".

Para Wesner el 30.24 obtenido por su fuerza es una muy buena marca. "En Olavarría estuvimos tres puntos y medio por encima de Tolosa Paz, por lo cual la lectura que hacemos es muy buena, aunque reconocemos que no hay dudas de que se hizo una muy mala elección en la Provincia" consideró.

"Galli no se puede presentar como el gran ganador de estas elecciones, al contrario" sostuvo, y acotó que el intendente "perdió la interna en la Séptima Sección Electoral con uno de sus principales funcionarios, que es quien maneja la cartera más grande del Municipio más grande en términos de presupuesto (Diego Robbiani). ¿Y por qué? Porque no traccionó Olavarría y no traccionó Azul, o sea que hicieron una muy mala elección" reflexionó.

"Ellos no pueden desconocer ese dato de la realidad, como nosotros no podemos ignorar que hicimos una muy mala elección en la Provincia de Buenos Aires. Obviamente que no son resultados estáticos y creo que tenemos para crecer en las elecciones de noviembre" auguró.

Wesner dijo que los números de Quilmes y Lanús para su fuerza son muy preocupantes. "Miro Bahía, Tandil y nosotros hubiésemos hecho una elección de 24 puntos en Olavarría, pero pasamos los 30" advirtió.

"Yo había dicho que no sabíamos la potencia del voto, porque hay variables que no se pueden manejar, pero estábamos seguros de que en lo local íbamos a estar por encima de nuestros candidatos a diputados y diputadas en la Provincia" esgrimió.

Acerca de la mala elección del Frente de Todos en el principal distrito del país, y gran bastión histórico del peronismo por el peso insoslayable del conurbano bonaerense, e insistió que "hubo cuestiones más de forma que de fondo y errores de comunicación sobre todo lo que se hizo".

"En el manejo de pandemia no faltó ningún respirador, ni ninguna cama para nadie; se asistieron a más de 800 empresas en Olavarría, se apuntaló el trabajo de más de 8.000 trabajadores en Olavarría; se apoyó a los espacios culturales; dos veces créditos a monotributistas a tasa 0; se puso al Banco Provincial al Banco Nación al servicio de las Pymes" mencionó.

"El Bapro ofrece tasas subsidiadas al 22,5% para reposición de toros, cuando esos mismos empresarios en 2018 tuvieron que ir a descontar cheques al 80%. Más de la mitad de la población de Olavarría está vacunada con dos dosis" describió.

Entonces, antes de que salte la pregunta, Maximiliano Wesner entregó la respuesta: "La foto de Olivos no ayudó. Esa información se tenía de antes, porque fue en julio del año pasado, pero se dio a conocer ahora con claros fines electorales e impactó. Lo repudié, no lo haría, no lo hice, pero no puede opacar todas las cosas que se hicieron bien en la gestión".

"Les pagamos los sueldos a los empleados de Cerro Negro, de Loma Negra, las transferencias del gobernador permitieron que los empleados municipales cobraran en tiempo y forma, para que el punto de partida sea con los trabajadores adentro. Los IFE, los ATP, los Repro, los bonos de salud son datos objetivos para sostener el año en plena pandemia; no relatos nuestros" subrayó.

"Pedimos memoria de cortísimo plazo, porque de la pandemia aún no salimos; y no estamos hablando de que heredamos la pandemia de los 4 años de Macri y un endeudamiento de 100 mil millones de dólares" recordó.

Se refirió a la oposición de los grandes medios porteños, cuyo mensaje llega como reguero de pólvora a todos los rincones del país, pero no deslindó responsabilidades "a los históricos errores" comunicacionales del kirchnerismo y sus socios políticos.

"No tenemos una buena estrategia comunicacional, y la que tenemos no llega a la gente. Por ejemplo, hace pocos días recién aparecieron carteles en las obras públicas de Olavarría, que se están haciendo con fondos de la Provincia y de la Nación aunque Galli va, se para arriba y se saca una foto" indicó.

Sobre si habrá "pase de facturas" interno, lo desestimó en lo local. "Estamos muy bien como frente. De hecho, se notó en el cierre de listas. Nuestra lista es plural, amplia, representamos a todos los sectores, con muchas caras nuevas, incluso la mía, porque yo nunca había sido candidato" precisó.

"Ahora en la Provincia y la Nación no sé; es un frente electoral. Al menos en el último acto de La Plata habló Cristina, habló Axel, habló Massa y no noté nada raro. Por ahora no veo nada fuera de lo común, pero algunos cambios de forma y de fondo vamos a tener que hacer para mover un poco más, aunque no sé si tengo autoridad para decirlo" aclaró Wesner.

En 2019 el ex presidente Macri creció 2,7 millones de votos de las PASO a las presidenciales. ¿Puede ser un antecedente a tener en cuenta? "Me parece que a nivel provincial en la Primera y la Tercera (secciones electorales) tenemos mucho para cambiar, y eso mueve de a cinco o seis puntos, no décimas. Ahí se gana la Provincia" manifestó el líder de la lista de concejales del FdT.

"Van a haber muchos cambios. Es muy llamativo lo que pasó este domingo: bajo porcentaje de votación, alto porcentaje de votos nulos y en blanco, con lo cual ahí tenemos un 20% más o menos, y hubo fuerzas que no pasaron el piso. Obviamente que eso va a variar la ecuación en las elecciones de noviembre" anticipó.

Trasladado el razonamiento al ámbito local, Wesner aportó que "(Facundo) Manes sacó más votos que Vergel en Olavarría, y Vergel la campaña que hizo fue contra la gestión municipal. Compartimos la presentación de propuestas en la Escuela Secundaria de la UNICEN, y la escuché hablar en contra de la gestión local, con lo cual ahí se expresó un electorado que no votó a la lista de Galli".

"Y el que compitió acá fue Galli, que sacó dos puntos más que nosotros, no fue Cenizo, eso está claro. Se puso todo el tiempo al frente de la campaña, hizo recorridas maratónicas en los últimos dos meses y la respuesta es un gran descontento de los vecinos y las vecinas. Y a ese descontento lo debemos capitalizar nosotros, porque venimos pensando en Olavarría para adelante, no se va a agotar en una instancia electoral de medio término" enfatizó.

Wesner habló de datos duros: "Con los números del domingo es 6 y 4, pero nosotros tendríamos cuatro concejales, Galli otros cuatro más dos con Matrella y Vergel. Y ya sabemos lo que pasó con Celeste Arouxet en el Concejo Deliberante hace no mucho tiempo".

"Mi lectura es que los vecinos y vecinas quieren otra cosa, con lo cual no creo que sean transferibles los votos que sacó Manes en Olavarría. Celeste (Arouxet) va a acumular algo de eso y nosotros también" especuló.

Entre líneas, Wesner leyó un mecanismo de defensa del intendente Galli "cuando el domingo salió a hablar de la lista de 'La Cámpora'. Primero fue muy irrespetuoso para espacio tan amplio como es el Frente de Todos".

"El Intendente salió a la defensiva, porque hoy es 'La lista de Ezequiel'. ¿En el 2023 la lista de quién va a ser? Y hoy 'La lista de Ezequiel' depende para ganar de los votos de los radicales. Ya perdió la Sección, y en estas elecciones se vio un gran descontento de los olavarrienses y las olavarrienses hacia su gestión, porque él puso su apellido, la jugó como una elección ejecutiva y el 70% le votó en contra" opinó.