Nació Jamaica, la hija de L-Gante

La beba es fruto de la relación del cantante con su novia Tamara Báez. Nació a las 4.29 de esta madrugada.



En la madrugada del lunes, a las 4.29, nació Jamaica, la primera hija de L-Gante, uno de los artistas musicales más populares del momento. La beba es fruto de su relación con Tamara Báez.



El cantante publicó una foto de su bebé en su cuenta de Instagram, instantes después del parto y compartió la feliz noticia con sus seguidores.

"Mientras tengo contracciones, leo lo que me ponen y son unas genias. Muchas gracias, de verdad. Si supieran cómo me ayudaron todo este tiempo levantándome el ánimo y autoestima", escribió Tamara en la misma red social, momentos antes del nacimiento de Jamaica.



La joven se internó en la clínica donde nació su hija cerca de las 22 y, durante varias horas, posteó en sus historias de Instagram memes de los fanáticos del cantante que esperaban ansiosos la buena noticia.

Luego de que naciera Jamaica, tanto Tamara como L-Gante subieron varias imágenes de la nueva integrante de la familia a través de las redes.

A fines de julio, el músico confirmó la noticia del embarazo. "Hoy en día tengo una madre orgullosa y una hija en camino a la cual le podré brindar todo, hasta lo que nosotros no tuvimos. Hoy en día recién tengo 21 años y hoy en día ese es mi mayor motivo para ser feliz", expresó muy emocionado en ese momento.



Luego fue su mamá, Claudia Valenzuela, fue la que reveló que el nombre de su nieta sería Jamaica. A los pocos días, L-Gante hizo pública una imagen de la ecografía: "Puño 420 para los negros", bromeó debido a que se ve la mano de la bebé cerrada.



El furor por L-Gante de parte de sus fanáticos lo ubicaron como uno de los músicos del momento. De esta forma, en medio de las elecciones PASO 2021, su participación se volvió relevante. En una nota que le hizo La Viola, el cantante anticipó que estaba preparado para esperar en cualquier momento a su hija.

"Es una gran sorpresa, puede ser en cualquier momento. Vemos cómo se mueve. Después le voy a hacer un temita, cuando nazca. Ya lo tengo pensado. También voy a grabar un videoclip con ella", comentó.

En esa misma entrevista, habló sobre la política y la posibilidad de sumarse en el futuro: "Podría ser. Me gustaría algún día darle uso a lo que hoy en día tengo. La comprensión de la gente del barrio que los de arriba no le prestan atención. Varios me eligen por eso, por conocer la voz del barrio. Nosotros lo hacemos por empatía y que no se confunda con algo político. Yo brindo una ayuda y después que digan lo que quiera. trato que nadie me saque foto o filme porque eso hacen los políticos".



Asimismo, concluyó la nota con un pedido para sus seguidores: "Es muy importante que vayan a votar y hacer una buena elección. Eso más que nada. Anoche estuve pensando, no salí de joda, hay que estar bien ya que el voto es muy valioso. Jovencitos, éxitos". (Todo Noticias)