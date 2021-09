Cavalli: "¿Cuál es el miedo para que todo el poder político se junte para combatirnos?"

Información General

El principal referente de la opositora Lista Verde Nueva Energía cuestionó al ex intendente José Eseverri por su acercamiento al oficialismo y a Ezequiel Galli por "poner su esfuerzo personal y al Municipio al servicio de la Lista Amarilla".



Luis Cavalli se dirigió con interrogantes de un fuerte contenido político a la incorporación del ex intendente José Eseverri a la Lista Amarilla que maneja los destinos de Coopelectric desde hace varios lustros.

El principal referente de la opositora Lista Verde Nueva Energía se preguntó "cuál es el miedo que tienen para que todo el poder partidario local se junte para combatirnos; en qué somos tan peligrosos para poner a funcionar a pleno la maquinaria de poder y de dinero en esta elección".

"Quiero decir las cosas como son. Porque la firma de José Eseverri y su cobertura mediática me llaman poderosamente la atención y me generan graves reflexiones" dijo.

Cavalli hizo un repaso por la serpenteante trayectoria política del ex intendente: "Radical, luego radical K, posteriormente massista y finalmente candidato kirchnerista a la intendencia en 2015, firmó como delegado de la Lista Amarilla para las elecciones en Coopelectric, que tiene como jefe al ex diputado provincial Mario Cura, ex contador general de la Provincia con Felipe Solá como gobernador y que hoy sólo cuenta con Coopelectric como agrupación política al servicio del macrismo".

También se refirió Cavalli al intendente Galli, de quien observó que "ha puesto su esfuerzo personal y al Municipio al servicio de la Lista Amarilla".

"Los principales referentes de 'La Cámpora', que comandan el kirchnerismo local, han mandado a decirnos por interpósita persona que no se meten en las elecciones en Coopelectric; la misma comunicación nos hicieron llegar los sindicatos con más presencia política en la Ciudad. Lo que me parece muy bien; es lo que queremos. Pero como se han dado las circunstancias, ¿significa que están también en nuestra contra?" interrogó.

"¿Por qué todo el arco político vinculado con el poder de verdad está en nuestra contra? ¿Es el miedo a que descubramos documentos, números, actos escritos, contratos, relaciones, vinculación con proveedores, negocios y negociados, acuerdos tácitos, irregularidades de años de descontrol si accedemos a la dirección de Coopelectric?" volvió a preguntarse.

Cavalli aseguró que su lista está integrada por "un conjunto de personas comunes, sin cobertura político partidaria, sin padrinazgos y sin aportes de dinero de nadie. Sin relaciones institucionales con sindicatos, ONGs, empresas, gobiernos, como queda demostrado. Sólo contamos con un enorme caudal de personas de bien que coinciden con nuestros objetivos".

Según el fundador de AUNE, la participación de Eseverri en la Lista Amarilla podría tener otra lectura. "Significa también que no somos insignificantes, que somos ya una representación genuina de un porcentaje de gente de bien, que se anima a manifestarse sin miedo a los poderosos de siempre. Algo está cambiando para bien" especuló.

A su turno, recordó que "la Lista Verde se comprometió a participar de las elecciones que deben hacerse todos los años, que nos fueron negadas el año pasado,a fuerza de reclamos en instancias administrativas y judiciales hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia con un recurso de amparo".

Uno de los caballitos de batalla de los últimos dos años ha sido su crítico mensaje acerca de la conducción actual. "La gestión se mide por resultados y quienes hace treinta conducen nuestra cooperativa la llevaron a la ruina: el balance 2020 arrojó 470 millones de pérdidas. Y este año se niegan a mostrarlo porque es peor" advirtió.

A Cavalli lo acompañan el contador Alcides Goñi (secretario de Economía de Helios Eseverri); Marita Aller ("impulsora de revertir la pobreza que existe desde la perspectiva de género" aseguró el abogado ambientalista); Jorge Montanucci (contador y empresario); José Luis Arguiñena (ex presidente del Colegio de Arquitectos de la Región VIII de la Pcia de Buenos Aires y ex concejal) y Daniel Román (militar retirado).