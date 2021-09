Los ministros bonaerenses pusieron su renuncia a disposición de Axel Kicillof

Información General

La información fue revelada por la ministra de Gobierno, Teresa García. "El gobernador tendrá que tomar la decisión de elegir con qué equipo quiere seguir", informó.



Tras la dura derrota que sufrió el oficialismo en las elecciones primarias, el Gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires puso a disposición del gobernador Axel Kicillof su renuncia.

"Nosotros hemos puesto a disposición nuestro lugar de responsabilidad al gobernador y el gobernador tendrá que tomar la decisión de elegir con qué equipo quiere seguir y con quién diseñará su gabinete futuro", aseguró la ministra de Gobierno, Teresa García.

La funcionaria dijo que la decisión es lógica y responde a la responsabilidad que tienen todos los funcionarios que forman parte de la administración pública. Aunque fuentes del Gobierno indicaron a DIB que "no es una cuestión de nombres", sino de dejar en claro que los funcionarios bonaerenses no buscan "atornillarse" a ningún cargo.

"Nadie está atornillado o encaprichado con quedarse en un lugar o con un nombre propio. Lo que tenemos que profundizar en este momento es la gestión y los hechos, no pasa por los nombres", indicaron las fuentes.

Cabe recordar que varios funcionarios del kirchnerismo duro le pidieron al presidente Alberto Fernández que avance en cambios en el Gabinete nacional. Juan Grabois, Luis D'Elía, Hugo Yasky, Andrés "Cuervo" Larroque y Amado Boudou, entre otros, manifestaron de manera pública la necesidad de que el Gobierno cambie el rumbo luego de la derrota en las elecciones.

"Creo que ninguno de nosotros es imprescindible, todos somos reemplazables, y somos reemplazables en la medida que no interpretamos bien lo que la gente espera de nosotros", dijo a Radio la Red García, al tiempo que destacó que la derrota del Frente de Todos el pasado domingo "no es algo nacional, tiene que ver con todos, intendentes, gobernadores, si algo no funciona y la gente cree que no funciona no es responsabilidad de uno solo".

Ayer, el propio Kicillof no descartó hacer algún tipo de cambio y dio una sugestiva respuesta. "Tengo a disposición esa posibilidad para reforzar todas las áreas que precisamente esta situación que es tan especial necesitan impulsarse más", afirmó el gobernador.

En tanto, García se mostró confiada en que se puede revertir el resultado de las elecciones en noviembre, y dijo que "el componente del bolsillo fue importante en el voto". (DIB)