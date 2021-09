"Tenemos un resultado para disfrutar y para tener un buen punto de partida"

Política PASO 2021. Alejandro Cellillo resaltó el desempeño de "Dar el Paso"

El alvearense encabezó la lista ganadora en la Séptima y con ello se aseguró la reelección al Senado provincial. Destacó a Facundo Manes y sostuvo que el resultado "nos pone en otro lugar en la relación de fuerzas de la coalición". La crítica al Frente de Todos, su proyección para noviembre y la mirada en 2023 con candidatos radicales a la Gobernación y la Presidencia.

"En Olavarría lo llamaron batacazo" dijo Alejandro Cellillo. El radical alvearense encabezó la lista de Dar el Paso en el frente Juntos que resultó ganadora en la Séptima sección. La victoria fue doble: para la lista interna y para el frente. Con este resultado prácticamente se aseguró la reelección al Senado provincial y proyectó que ingresarán las tres bancas en juego.



Compartió boleta con la lista que encabezó Facundo Manes para diputados nacionales y Belén Vergel, para concejales de Olavarría. Fue el único cuerpo ganador, aunque el frente Juntos se impuso en todas las categorías.



Habló ayer con EL POPULAR sobre el resultado y lo que sigue para noviembre. "En menos de dos meses de campaña logramos instalar el nombre de Facundo (Manes) con peso propio, un candidato atractivo, disruptivo, con un discurso político sólido, coherente. Me parece que también hizo un trabajo enorme de recorrer la provincia que es variopinta, heterogénea y con diferentes realidades" destacó.



Consideró que la intervención de Manes en una interna benefició a la UCR ya que "concitó el interés de la gente y si bien no ganamos la elección, el radicalismo bonaerense, con un 40% de participación en esta PASO dentro del espacio Juntos es un resultado más que satisfactorio para nosotros. Nos pone en otro lugar en la relación de fuerzas de la coalición".



A su vez, Cellillo dejó en claro que la intención de la UCR también está en posicionarse de cara a 2023: pretende tener candidatos propios para la Gobernación y la Presidencia.



-¿Cambia el lugar del radicalismo dentro de Juntos y de la provincia de Buenos Aires después de la PASO?



-Tuvimos un año donde estuvimos haciendo los deberes. Somos la única fuerza política que va a un proceso interno para designar autoridades cada dos años y lo seguimos haciendo. A pesar de que algunos nos critican de "internismo" tenemos esa legitimación. En este año en particular después del proceso interno comenzamos a cumplir con lo que se le había propuesto a la gente y al partido: un partido protagonista en Juntos (Juntos por el Cambio, en ese momento), que dentro de la coalición unos aspira a llevar la bandera a tener candidatos propios para gobernador y presidente en 2023. Cumpliendo con eso también confirmó Facundo que nos va a acompañar y toda la campaña que se hizo durante la PASO fue sumando adhesiones. A cualquiera le hubiera gustado ganar, pero nosotros tenemos un resultado para disfrutar y para tener un buen punto de partida.



-En esa partida fuiste protagonista en la Séptima, porque tu lista se posicionó primera.



-Sí, Dar el Paso ganó en la Séptima sección electoral. Yo diría que el protagonista fue el militante, fue el trabajador de a pie de la política, que tanto en el radicalismo vertebral supo dar el paso pero también el GEN, el Partido del Diálogo, las agrupaciones vecinales y personas independientes con vocación política. Logramos tener un triunfo en la sección y un buen desempeño en los distritos.



-¿Era esperado este resultado seccional?



-Nosotros sabíamos que íbamos a estar en una final cabeza a cabeza y pensábamos que podríamos ganar. Realmente igual tuvimos sorpresas, como Azul donde sabíamos que estábamos muy cerca pero finalmente se terminó ganando. Y en algunos distritos también un voto menos de lo que esperábamos. En la suma final logramos imponernos en un proceso que también se destacó por la limpieza, la armonía y el respeto entre las agrupaciones.



-La diferencia fue de unos 3.000 votos entre las listas internas y muy marcada entre Juntos y el Frente de Todos ¿Cómo lo definís?



-Sí, estamos casi en los porcentajes de 2017. O sea que realmente fue muy halagüeña. También hay que observar el retroceso del Frente de Todos. Eso refleja un gobierno nacional desorientado y un gobierno provincial que tampoco ha sabido estar a la altura de las circunstancias.



-Y entonces cómo fue el resultado, ¿apoyo para Juntos o rechazo para Todos?



-Apoyaron a Juntos dándonos una nueva oportunidad porque han visto que nos hemos puesto la tarea política con seriedad y con un proyecto que aspira a tener en cuenta las necesidades de los vecinos.



-Hubo un mensaje en la reunión entre Diego Santilli y Facundo Manes el domingo, ¿se retendrán todos los votos de Juntos para noviembre?



-Yo creo que se van a sostener y además van a aparecer nuevos votantes que esta vez se quedaron en su casa o que fueron tentados por otras opciones. Van a venir a consolidar la opción más fuerte contra el kirchnerismo, que es el adversario en común que tenemos. Nosotros tenemos una coalición que es armónica y qué más allá de las diferencias de partido, nos sentamos en la misma mesa. Nos tocó compartir la gestión y aprendimos mucho de eso. Tenemos mucho para dar y así vamos a trabajar de cara a noviembre y a 2023, porque no queremos que nuestro país siga sumergido en esta inercia negativa, aumentando la pobreza, la exclusión y la desigualdad, apoyando la educación pública porque no podemos entender cómo después de dos años seguimos sin clases. Tenemos mucho en común y muchas ideas y experiencias ya de gestión como para llevar a cabo esas medidas.



-Pero en Olavarría sí hubo clases presenciales todo este año.



-Hubo momentos en que las cifras permitieron reapertura de clases con protocolos que es algo que reclamamos desde agosto del año pasado. Las escuelas rurales, en las escuelas de los sectores más vulnerables perdieron muchísima asistencia. Naturalmente que hubo distritos donde se manejaron con creatividad o con cierta audacia para contrarrestar un gobierno nacional y provincial cerrados en una cuarentena ya, a lo último, inexplicable cuando se comprobó científicamente que la pandemia no dependía del contagio de los chicos.



-Respecto del voto en blanco en nivel seccional fue casi del 10%. ¿Es llamativo?



-Para mí es un poco alto. Por eso tenemos que reforzar esta etapa de la campaña para decir cuáles son nuestras propuestas, por qué queremos volver a gobernar, por qué queremos ser testigos y garantes de un cambio de rumbo del país y de una instancia de diálogo donde las fuerzas políticas tengan que tener una agenda común para encarar los problemas que se presentan cotidianamente.



Integración



La lista de candidatos al Senado provincial de Juntos quedará integrada por Alejandro Cellillo, Lorena Mandagarán y Diego Robbiani. "Vamos a trabajar juntos, ese es el compromiso" dijo el alvearense sobre la siguiente etapa de la campaña. Contó que habló con Ezequiel Galli al cierre del escrutinio el domingo: "tenemos una muy buena relación no de ahora sino de hace años, nos conocimos siendo intendentes ambos y vamos a trabajar para consolidar el espacio y para hacer lo que yo vengo sosteniendo desde principio de año: que vamos a meter los tres senadores" remarcó.



Para las Primarias, Cellillo desarrolló una campaña con mucha presencia en Olavarría y en todos los distritos de la Séptima. Planteó que seguirá así y que tendrá "una agenda conjunta con Diego para recorrer toda la sección, traer nuevamente a los candidatos a diputados nacionales, y apoyar a las listas locales que también hemos tenido unos desempeños excelentes, por ejemplo en Tapalqué que se ganó después de mucho tiempo".



En el cierre de la entrevista, el actual senado y ya candidato a la reelección dejó "para todos quiénes participaron en la actividad política, como fiscales, como organizadores, como militantes, mi felicitación por encima de cualquier agrupación política porque el proceso electoral se desarrolló en armonía, incluso la campaña electoral tuvo un marco de respeto ejemplar".





Los resultados en la Séptima



Entre los ocho distritos que componen la Séptima sección, la participación rondó 67,29%: concurrieron a las urnas 182.379 electores, según el escrutinio provisorio.



El frente Juntos resultó ganador con 51,51%: cosechó 83.606 votos. En la interna que presentó este frente, Dar el Paso resultó ganadora por 51,92% mientras que la Lista A ("La lista de Ezequiel") obtuvo 48,07%. La diferencia fue de unos 3.200 votos. Con este resultado se habilitó la integración de listas y el olavarriense Diego Robbiani ocupará el tercer lugar en la lista ganadora.



En segundo lugar se ubicó el Frente de Todos con 30,11%, 48.874 votos.



Si bien la diferencia entre estos frentes es amplia, al elegirse tres senadores en la Séptima, el piso de acceso a una banca es 33% lo cual implica que el oficialismo provincial quedó a tres puntos de acceder a un escanio en la Legislatura.



Más atrás, casi sin chances de pelear bancas, pero superando el corte de 1,5% se ubicaron Avanza Libertad, el Frente de Izquierda (que también tuvo internas) y el Frente Vamos con Vos. En total, cinco listas competirán el 14 de noviembre.



A la baja participación se sumó 8,91% (16.257 votos) de voto en blanco, que agrega incertidumbre de cara a las elecciones generales.