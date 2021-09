Qué hacer ante la presencia de alergia en los ojos

Información General Llegada de la primavera

La oftalmóloga Sandra Butin remarcó la importancia de no automedicarse y concurrir a un especialista para poder diferenciar una conjuntivitis infecciosa de una alérgica. Agua fría, té de manzanilla y lavarse las manos, algunas de las recomendaciones.

Este mes de septiembre llega la primavera, y con ella, las diferentes alergias. Una de las reacciones más comunes es la de los ojos, por lo que Canal Local dialogó con la Dra. Sandra Butin, médica oftalmóloga, quien explicó que "la gente puede confundir una conjuntivitis infecciosa con una alérgica".

La doctora contó que "quien es alérgico tiene más predisposición a tener todo tipo de cuadro inflamatorio", por lo que en primer lugar hay que "concurrir a un especialista", y en caso de no poder hacerlo por falta tenés tiempo es colocarse agua fría de la canilla, o en su defecto té de manzanilla frío. "Eso ayuda muchísimo a calmar esa picazón en las situaciones de alergia", destacó.

En cuanto a esa picazón, dijo que "rascarse el ojo es como rascarse la espalda, que te tocas un poquito y después no sabés qué parte de la espalda rascarte porque te vuelve loco. Te pica más y la conjuntiva se edematiza, se pone colorado y no termina nunca el proceso". En cambio, "si vos te pones frío y no te tocás, ese proceso es más calmo", manifestó.

Además, contó que también existen otras alergias que "asustan mucho", donde "el ojo se infla que parece que le hubieran puesto aire a la conjuntiva". En ese caso, aclaró que es necesario acudir a una guardia médica. Por otra parte, también está "el alérgico crónico, que es el que se automedica y que siempre tiene alergia". Expresó que también debe consultar a un especialista tiene que consultar siempre. "Los pólenes están, entonces no podemos evitar eso", señaló.

En caso de contagiarse conjuntivitis, Butin recomendó "agua fría siempre en los ojos, lavarse las manos, utilizar alcohol, desinfectar las almohadas, no compartir las toallas y no tocarse los ojos". Además, advirtió la importancia de no concurrir al trabajo, "que eso cuesta mucho cuando se trata de esta infección. Si es alérgica el médico te va a decir que es alérgica y entonces no corre riesgo de infección, salvo que esté sobreinfectada.

"Y otra cosa que pasa en esta época del año no son sólo las conjuntivitis alérgicas son las blefaroconjuntivitis o la blefaritis qué es eso es la inflamación en la congestión del borde de los párpados", cerró.