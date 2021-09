Diego Robbiani: "Estoy segurísimo de que vamos a ganar las tres bancas en el Senado"

Política

El candidato a senador provincial señaló que la elección en noviembre se va a polarizar aún más en Olavarría, y que van a trabajar sobre quienes no votaron. Está convencido que la unidad con el radicalismo le hará ganar a Juntos las tres bancas en juego en el Senado Provincial.



Cacho Fernández

[email protected]

Diego Robbiani, actual secretario de Desarrollo Social del Municipio y pre-candidato a senador por Juntos por el Cambio, afirmó con mucha seguridad, dijo, que "vamos a ganar los tres senadores en noviembre".

Pero también aseguró que "la elección se va a polarizar aún más en las Generales, vamos a ampliar las diferencias con el segundo" y anticipó que van a trabajar con los votantes que no fueron a votar en la Primaria.

Mientras Robbiani dice esto, el Frente de Todos intentará hacer un último esfuerzo por lograr una banca de las tres que se disputan. Por lo tanto, y seguramente, Eduardo Bucca procurará lograr parte o todos los puntos necesarios para llegar a ese piso del 33.33 por ciento de los sufragios de la Séptima Sección Electoral.

Cabe recordar que Juntos ganó en todos los distritos, pero dentro de la interna entre Diego Santilli y Facundo Manes, el Pro se impuso solo en dos municipios, el de Olavarría y el de Roque Pérez.

Destacó la predisposición dialoguista de la oposición, especialmente la de Horacio Rodríguez Larreta, "que habla con la derecha, con la izquierda, con todos", dijo en un momento en el que la versión que corre es que Sergio Massa lo estaría buscando para acordar políticas con Alberto Fernández para salir de la crisis.

La novela del gobierno

"El domingo había mucha euforia pese a que perdimos la interna con el radicalismo en la Séptima, pero ahora comencé preocuparme con la fractura que se está insinuando en el mismo Gobierno. Lo que está pasando es muy parecido a lo que pasó en 2001 y se ve que la causa política interna la están poniendo por delante de los ciudadanos", dijo Diego Robbiani opinando sobre la pelea entre el Presidente y la Vice que está poniendo en un claro riesgo la institucionalidad. Bueno, ante semejantes hechos, es muy dificil abstraerse de semejante culebrón.

"Nosotros ya lo dijimos durante la campaña, son dos modelos en lucha, pero aparte de eso, creo que si se siguen peleando nos va a ir muy mal como país", añadió.

Éste es un momento en el que se está hablando de diálgo ya no solo interno sino también con parte de la oposición. "el problema es que si alguien acuerda algo, ¿Cristina lo va a respetar?", se preguntó. "No puede ser que por un cachetazo electoral todo comienza a temblar, y no puede ser así. Es muy preocupante lo que está pasando. El oficialismo perdió porque la gente juzgó que estaba haciendo todo mal, eso es lo que pasó".

Votos y votantes

El país vuelve a ser rehén de una interna del peronismo que pone en peligro la institucionalidad luego de la derrota del domingo, y no se vislumbra una salida racional. Pero la vida continúa y las elecciones generales están a la vuelta de la esquina. Preguntado Robbiani si Juntos se va a llevar los tres senadores o Todos se terminará quedando con la tercera en disputa, respondió tajantemente: "vamos a ganar las tres bancas", subrayó.

¿Se va a polarizar aún más en Olavarría como ocurrió en 2019?

--No tengo ninguna duda y vamos a sacar mayor diferencia con el Pro y el radicalismo juntos. Pero bueno, los votos no tienen nombre y apellido y no se sabe qué puede pasar con los votantes que no fueron a votar, con el voto en blanco, con los libertrios...

¿El voto que recibió Celeste Arouxet tiene que ver con el arrastre de Espert o hay un componente local? Digo esto porque ella sacó algunos puntitos más que Avanza Libertad.

--Está muy relacionados, pero es parte del voto "queja" contra la política, a los gobiernos y a los partidos políticos, pero también son vecinos que no están con La Cámpora y por ahí hay una cierta crítica al gobierno local, pero vamos a trabajar sobre ese voto también.

¿Por qué Santilli ganó en Olavarría y perdió en Azul?

--Nuestro gobierno está muy relacionado con el Pro, y aquí esta identidad está más firme. Creo que la diferencia está ahí. En Roque Pérez y acá fueron los distritos en los que hemos gando. Pero vamos a seguir trabajando en la Sección porque hay un buen porcentaje de gente que no fue a votar. De todas maneras, el Colorado (Santilli) se va a consolidar y ya está caminando nuevamente el Conurbano, y también vamos a consolidara la unidad con el radicalismo.