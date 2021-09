Los Bomberos de La Madrid proyectan sumar un servicio de rescate canino

La Madrid

Africa es una pastor alemán que gracias a la iniciativa de Federico Quiroga comenzará a ser entrenada y se podrá sumar al Cuartel de los Bomberos Voluntarios.



"Siempre me gustaron los animales, me gusta estar en el Cuartel y me interesa poder sumar un nuevo servicio", apunta Quiroga sobre cómo surgió el proyecto.

"De chico tuve dos ovejeros y siempre me gustaron este tipo de perros. Hace un tiempo se dio la posibilidad de comprar esta cachorra. Cuando planteé la idea me dijeron que sí y ahora tengo que empezar el entrenamiento", prosigue.



Aunque es un fanático de los canes, el bombero lamatritense se decidió a adquirirlo luego de que junto con sus compañeros debieran realizar la búsqueda de una pequeña que se había perdido. "Estuvimos caminando 4 ó 5 horas por todo el pueblo y con un perro se soluciona mucho más rápido. Estos perros agilizan nuestra labor y además se presta un servicio muy importante", subraya.



Africa tiene apenas semanas de nacida. Hasta los tres meses sólo deberá adiestrarla para que esté con él y pueda convivir con animales, personas y situaciones; luego comenzará el entrenamiento específico.

"Tiene que estar todo el día conmigo, porque debe hacerle caso a una sola persona. Tiene que ser sociable por las situaciones en las que trabajará y sólo debe responder a mí. Con el adiestramiento comenzará a identificar los distintos olores. Siendo tan chiquita no hacen caso a casi nada, sólo hay que acostumbrarla a cuestiones básicas, como cualquier animal. Hay que esperar un tiempo hasta comenzar a entrenarla", refiere Federico Quiroga.

"En algunas semanas comenzará con un entrenamiento en el lugar donde la compré y yo lo hago a la par de ella. Y tengo que esperar a que la Federación de Bomberos me habilite a hacer los cursos de K-9", ahonda.

Quiroga explica que una vez que comience el adiestramiento se definirá si es para búsqueda y rescate de personas. No existe una única especialidad de trabajo, sino que estos canes pueden estar adiestrados para la búsqueda de personas vivas o fallecidas concretas, de signos de vida en general tras un desastre natural o sólo de cadáveres. Las razas más aptas son los pastores o los golden.

"Generalmente la hembra es mejor para este tipo de trabajos porque es más dócil. Investigué y los machos son más territoriales e independientes. La perra es más obediente y supuestamente cuenta con un mejor olfato", comenta el bombero lamatritense.

"Siempre me gustaron los animales y me interesa mucho lo que es el adiestramiento. Me pareció que se podía sumar un nuevo servicio al Cuartel y por eso me decidí", cierra Federico Quiroga.