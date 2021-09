Hoy comienza el juicio por el homicidio de Enzo Marconi

Policiales

La muerte ocurrió en febrero del año 2020. La sede es el Juzgado Correccional de Olavarría. Se espera que se escuchen más de 30 testigos. La entrevista de la mamá del adolescente, Yesica Salguero con diario El Popular.

Un año y medio más tarde del homicidio del adolescente Enzo Marconi comienza hoy el juicio en el que se ventilarán los hechos que ocurrieron en febrero de 2020, cuando el chico de 15 años recibió un disparo a la altura del pecho y falleció.

En la previa del esperado juicio, su madre, Yesica Salguero, insistió en la necesidad de que el acusado quede detenido. "Me sacaron el corazón y me lo vuelvo a poner de vuelta para que esto no quede impune", planteó.

De acuerdo a lo que fue programado, la audiencia comienza a las 9 de la mañana de hoy en la sede del Juzgado Correccional de Olavarría, cuyo recinto se encuentra en el edificio de Rufino Fal 2943. Producto de las medidas dispuestas en el marco de los protocolos sanitarios por el Covid-19, serán pocas las personas que estén presentes en el interior de la sala, aunque se espera que declaren más de 30 testigos. Y familiares y amigos de Enzo esperarán frente al Poder Judicial.

La primera en declarar ante la jueza Cecilia Desiata será Yesica Salguero, la mamá de Enzo Marconi. Desde que el adolescente fue asesinado en la madrugada del 9 de febrero de 2020 de un disparo, la mujer se puso al hombro varias marchas para pedir justicia por su hijo. "Yo le dije a mi abogado que solicitara que quería declarar porque en el transcurso de la causa nunca me citaron a declarar a mí", refirió Salguero en diálogo con EL POPULAR.

La instrucción de la investigación estuvo a cargo de la doctora María Paula Serrano, titular de la Fiscalía Nº 4, quien además será la fiscal de juicio en el proceso que comenzará hoy. Para la fiscal lo ocurrido en el monoblock 9 del barrio Jardín se trató de un homicidio accidental, razón por la que pocas horas después de la muerte de Marconi el único acusado fue puesto en libertad.

Esta situación generó el descontento de la familia de la víctima, y fue su madre quien en reiteradas oportunidades planteó su malestar con la manera en cómo se instruía la causa. Durante el verano pasado logró que el Estado le otorgara un abogado que participará como particular damnificado durante las audiencias. A través del letrado tandilense la familia de Enzo buscará durante el juicio que se revierta la carátula de la causa, y pase de homicidio culposo a simple.

"Para mí ya es importante a esta persona sentarla en una silla de acusados. Quiero lograr que Enzo tenga justicia y lograr la pena que más se pueda pero principalmente que vaya preso, que no quede libertad. Sé que perpetua no le van a dar porque la realidad es esa. Pero sean 2, 3, 5 u 8 años quiero que los pague dentro de un penal", indicó Yesica sobre la situación de Sebastián Elías Sánchez, imputado por el homicidio de Enzo.

La posibilidad de contar con un abogado que represente los intereses de la familia del adolescente le da a Yesica "más tranquilidad. Siempre estuve en desacuerdo sobre cómo la fiscal manejó la causa y como está el día de hoy. Nosotros como damnificados no tuvimos apoyo de ella y yo sentí que nunca estuvo con nosotros.", manifestó.

"Necesito saber la verdad"

Además de que en el juicio se dicte la condena correspondiente para Sánchez por el homicidio de Enzo Marconi, será la oportunidad también de que se conozca cómo sucedieron los hechos que se produjeron en la escalera del monoblock 9 del barrio Jardín. Ese día alrededor de la 1.30 de la mañana el adolescente recibió un disparo a la altura del pecho y falleció. Según las versiones que se conocieron en ese momento, Enzo estaba junto a otros chicos, de su edad y más grandes, y uno de ellos tenía un arma de fuego. Mientras la manipulaba, se escapó el tiro que hirió mortalmente al adolescente.

"Necesito saber la verdad, porque no sé lo que pasó esa noche hasta el día de hoy. Solo versiones y especulaciones, después no sé qué realmente pasó. Solo lo sabe Enzo que no está más, el asesino que está callado porque es un derecho que tiene y los chicos están con miedo", mencionó Salguero.

En más de una oportunidad Yesica expresó públicamente que ella, su familia y los amigos de su hijo habrían sido amenazados por el acusado por el homicidio y otros conocidos. Esto llevo a que se mudaran fuera de Olavarría. "Fueron amenazados, algunos hicieron denuncias otros no. Obviamente que van a tener miedo, son chicos que algunos cumplieron la mayoría y otros no. Así como no fue fácil ver como mató a Enzo, imaginate teniéndolo al frente declarando", comentó sobre los amigos de Enzo.

"Más de una vez me he presentado a una marcha, por dentro rota y poniéndole toda la fuerza, para que llegue adónde llegamos. Siempre Enzo me dijo que era una guerrera por haberlos criados a los cuatro sola, y esas palabras quedan patentes en mi mente. Recuerdo todo lo bonito para seguir hasta el día de hoy. Me sacaron el corazón y me lo vuelvo a poner de vuelta para que esto no quede impune", manifestó con dolor Yesica.

Al cierre de la entrevista insistió que "sería lo ideal que después de todo este proceso vaya detenido como debería haber sido desde un principio. Dios quiera que podamos lograrlo".