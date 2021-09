Para la mamá de Enzo, la postergación de la audiencia "es una vergüenza"

Policiales

Yesica Salguero dialogó con Canal Local, luego de enterarse que se suspendió el juicio hasta el 5 de octubre. Asegura que el abogado del imputado está aislado con bronquitis.



Esta mañana se conoció la postergación del inicio del juicio en el Juzgado Correccional de Olavarría con el objetivo de determinar qué fue lo que ocurrió en febrero de 2020 cuando el adolescente de 15 años Enzo Marconi recibió un disparo en el pecho y murió. Conocida la noticia, produjo un gran enojo en el entorno familiar del joven.

Tras esto, la madre del adolescente, Yesica Salguero, dialogó con Canal Local y dijo "esto es muy indignante. A último momento el abogado de él (por el acusado) se presentó con un certificado de bronquitis supuesto Covid. La verdad es que es una vergüenza hacia mi, hacia los testigos y la gente que trabaja acá".

Ahora "tengo que esperar hasta el 5 de octubre. Deja mucho que desear la Justicia y la fiscalía. Esto tiene un poco de engaño para el homicida de lograr una mejor defensa porque cambia de abogado a la vez".

Sobre la figura de la Dra. Paula Serrano que es quien llevó adelante la instrucción de la causa, dijo que "no hablé con la fiscal. Nunca se comunicó conmigo. Solamente la vi pero no me interesa hablar con ella".

Sobre el final de la entrevista dijo que "me sacaron el corazón. Lo vuelvo a poner para que él pague. No voy a parar hasta que pague y vaya preso por el homcidio doloso de Enzo".

Cabe recordar que para la fiscal lo ocurrido en el monoblock 9 del barrio Jardín hace un año y medio se trató de un homicidio accidental, razón por la que pocas horas después de la muerte de Marconi el único acusado fue puesto en libertad.