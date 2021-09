"Venimos de la bancarrota de Macri y ahora estamos ante la de Cristina y Alberto"

Política Nestro Pitrola, diputado del Partido Obrero

Sostuvo que "estamos frente a un ajuste" y que el "veranito para los sectores populares ya se dio antes de las PASO y el resultado fue la respuesta de la gente". La Izquieda nacional es hoy la tercera fuerza con un gran crecimiento en Jujuy, Chubut, Santa Cruz y La Matanza.



Estas PASO tuvieron dos fenómenos destacables: la derrota del peronismo, la peor que ha sufrido este movimiento y el crecimiento de la izquierda que hoy es ya la tercera fuerza.

Según el diputado nacional por la FIT unidad, Néstor Pitrola, "fue la mayor derrota del peronismo en su historia, la peor elección desde febrero de 1946 y representa un profundo fracaso de este régimen".

En diálogo con "Un Cacho de mañana", por FM 98POP, Pitrola también se refirió el crecimiento de su espacio, con porcentajes asombrosos en Jujuy, Chubut y Santa Cruz, y analizó la crisis política actual del Gobierno.

"Que nadie piense que Cristina está empujando un giro nacionalista y anti ajuste. Por el contrario, continuará un programa mucho más ligado a Washington, y si Sergio Massa es el continuador, se profundizará aún más esta tendencia porque es un hombre muy vinculado a los intereses norteamericanos", dijo.

Dos bancarrotas

"Hemos salido de la bancarrota macrista y estamos en la bancarrota de Alberto y Cristina, y en todos los sentidos, sanitaria, económica y ahora política. Es un golpe palaciego pero no se lo toca a Martín Guzmán que se viene con un nuevo ajuste. Además, la nueva ley petrolera es un nuevo pacto Chevron. Lo que está en debate son las camarillas políticas y el temor de Cristina a la Justicia", añadió.

A su juicio, lo que está pasando "es de una irresponsabilidad absoluta, no está planteado un programa antiajuste para salir de la crisis que están atravesando los sectores populares..., no hay nada de eso, solo peleas por el poder".

Luego se refirió al crecimiento de la izquierda. "Con más de 1.500.000 votos somos la tercera fueza y con una participación de la gente en la elección del 67 por ciento. Esto evidencia el pesimismo de los votantes y por ello pensamos intervenir con todo para plantearle a la gente que nosotros venimos con un plan de defensa de los trabajadores y para ponerle fin a los negociado con el capital financiero. Aún para quienes no coinciden con nuestro programa, saben que no nos vamos a entregar".

Junto con el pesimismo, también crece la izquierda. Según dijo el diputado Pitrola, "en Jujuy hemos tenido más de un 20 por ciento, en Chubut, un 10 por ciento, un 8 en Santa Cruz y en La Matanza sacamos más del doble de lo que tuvimos en la última elección. Por eso queremos que la gente vaya a votar por los trabajadores porque la CGT ha borrado los reclamos del movimiento obrero durante dos años. Ahora van a apoyar al Presidente. La CGT forma parte del problema y no de la solución".

Consultado si ahora se viene una suerte de veranito antes de noviembre, Pitrola corrigió: "lo tuvimos previamente porque se subió el piso de Ganancias, un Ahora 12 muy pobre, el cepo de la carne, bonitos para los jubilados y la respuesta de la gente fue la que tuvimos", subrayó.

- ¿No cree que siendo ustedes tercera fuerza y de existir un régimen parlamentario, sería parte de un gobierno?

- Dificilmente porque nosotros bregamos por un gobierno independiente y no vamos a apoyar a ninguno porque las dos fuerzas que estan peleando por el poder son capitalistas y nosotros no vamos a apoyar algo que no esté con los trabajadores