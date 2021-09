Unos 100 niños y niñas están desaparecidos en la Argentina: quiénes y cómo los buscan

20.09 | Información General Tehuel y Guadalupe, casos emblemáticos

Tehuel desapareció hace 6 meses y Guadalupe hace 3. Son casos que impactan y preocupan. La presidenta de Missing Children explicó a la Agencia Comunica cómo se busca a los niños y niñas perdidos y desde el Equipo de Antropología Forense resaltaron la importancia de buscar, acompañar y contener.



Camila Ale / Agencia Comunica



En nuestro país hay un total de 61.955 personas desaparecidas o extraviadas en Argentina, según registró el Ministerio de Seguridad desde 2012 a hoy. De ese gran número sólo se hallaron 31.169, es decir que solo encontraron a la mitad de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y varones que desaparecieron. Lo importante es difundir y no cesar la búsqueda, como lo hacen muchas organizaciones no gubernamentales en nuestro país.



Compromiso, profesionalismo y mirada amplia son algunas de las características que representan a Missing Children Argentina y el Equipo Argentino de Antropología Forense. Sin embargo, al momento de realizar una investigación o difusión, eso no alcanza porque surgen una serie de desafíos, preocupaciones y algunas recomendaciones para poder lograr una búsqueda más fructífera.



"Gracias por prestarnos tus ojos" es el mensaje que sostiene Missing Children Argentina en sus redes sociales. "Es abrir los ojos, mirar y asumir la responsabilidad de avisar si reconocés a alguien que está siendo buscado o buscada" simplifica la Presidenta de esta organización sin fines de lucro, Ana Rosa Llobet. Asimismo, explica que se ocupan "exclusivamente de ayudar de forma voluntaria a que aparezcan las y los adolescentes".



Missing Children recibe un promedio de 4 a 5 denuncias diarias, un porcentaje reducido de todos los casos que realmente se producen. "Un 90 % de casos se resuelven relativamente rápido y el número actual ronda cerca de los 100", agrega Llobet, quién junto a otras y otros colegas orienta a las familias en los pasos a seguir para la búsqueda, colabora con la Justicia y las fuerzas de seguridad haciendo un seguimiento de las instancias investigativas y difunde a través de los medios de comunicación imágenes e información.



¿A quiénes se busca?



Las causas que registra Missing Children son muy variadas sin embargo "la mayor cantidad de búsquedas tienen que ver con adolescentes mujeres de la Provincia de Buenos Aires, con la particularidad de que si antes buscábamos a adolescentes de 16 ahora buscamos de 12 o 13 años, cada año va bajando un poco la edad", reconoce la Presidenta Llobet.



El Equipo Argentino de Antropología Forense desde el 2013 colabora en casos de desapariciones actuales y femicidios a pedido de familiares, autoridades judiciales y fuerzas de seguridad en la investigación forense y en la búsqueda.

La Coordinadora de la Unidad de Búsqueda, Mariela Fumagalli, trabaja en la búsqueda justamente en el campo y en el territorio, como por ejemplo en la búsqueda de Facundo Astudillo. Como todos los casos son diferentes, "no hay una única línea de trabajo, depende de la instancia en la que participemos, brindamos asesoramiento si lo requieren pero no siempre es tenido en cuenta", dijo a Agencia Comunica.



Por otro lado, otra de las organizaciones que se dedica a esta cruda labor es Desaparecidas Argentina, una entidad que se encarga de la publicación de información, difusión de fotos, sobre todo en en la red social twitter, y fue la única que no dejó de compartir la foto de Tehuel de la Torre, chico trans que fue a una entrevista de trabajo hace seis meses y no se supo nada más de él. El Ministerio de Seguridad duplicó el valor a 4 millones de pesos para quienes aporten datos sobre su paradero con información verídica.



Tehuel tiene 22 años, una estatura de 1,56 metros y de contextura robusta, tez blanca y cabello corto de color oscuro. Aquellas personas que tengan algún tipo de información pueden presentarse ante los Fiscales Generales de Cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia, la Unidad Funcional Descentralizada San Vicente del Departamento Judicial La Plata o ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas.



Falencias y construcciones



En el caso de Tehuel de la Torre intervino e interviene el Sistema Federal de Búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas del Ministerio de Seguridad (Sifebu). Su tarea es llevar un registro nacional de todas las personas desaparecidas o extraviadas, así como también de las que se encuentran y no se logren identificar.

Este sistema realiza un trabajo de articulación con los demás organismos del Estado y con los jueces a cargo de los casos, como por ejemplo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que impulsa acciones para el Acceso a la Justicia de los sectores más vulnerables, acompaña a las víctimas de delitos y promueve políticas contra la Trata de Personas y las Violencias de Género.



Sin embargo, para Ana Llobet "no siempre los equipos que deben ocuparse de estas situaciones complejas funcionan como deberían". En este sentido, explica que "a veces la gente no sabe por dónde empezar cuando le pasa algo así entonces es imprescindible que haya alguien que tenga paciencia, que le explique y que le haga saber que la van a ayudar a encontrar a su hija o hijo". Es por esa razón que el eje más importante de su labor es "el contacto con la familia ya que creo que los organismos públicos no aportan la contención que es necesaria".



De la misma manera sostiene Fumagalli, "el acompañamiento psicosocial debería estar garantizado desde el día uno", y agrega que "también entra en juego la información que se les brinda o no a la familia en cada uno de esos pasos que uno da. Muchas veces los familiares no saben lo que está pasando, entonces tampoco se genera un vínculo de confianza necesario para afrontar la búsqueda".



"En estos casos de desapariciones actuales no hay un mecanismo centralizado entre los juzgados, las fiscalías y las fuerzas de seguridad" reconoce la antropóloga forense Fumagalli. Recordemos que nuestra justicia es federal "y en cada lugar se hace lo que se puede, se necesita un trabajo de coordinación enorme y es por esa razón que suceden errores o falencias, como en el caso de Arruga. Nuestro trabajo empezó con la presunción de que sus restos podrían estar inhumados en el cementerio de Chacarita como NN, y su familia lo estaba buscando desde hacía 5 años", ejemplifica la Coordinadora.



"Muchas de las organizaciones también entienden que la búsqueda se tiene que llevar a cabo de manera interdisciplinaria porque no solo buscan los antropólogos, la policía o los fiscales", explica Fumaggali. En ese sentido "es importante la creación de un equipo que tenga profesionales de muchas disciplinas para abordar las investigaciones desde diferentes perspectivas".



Lamentablemente "no se busca a todo el mundo de la misma manera, hay casos que por diferentes condiciones se les imprime mayor relevancia y en general es por la movilización y la visibilidad que ocurre alrededor de la persona desaparecida" reconoce la Antropóloga y Coordinadora de la Unidad de Búsqueda del EAAF. No se busca con el mismo ímpetu a todo el mundo. Y esa es otra falencia.