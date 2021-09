Fernández tomó la jura a ministros y convocó a la militancia a un acto

El Presidente encabezó el acto realizado en el Museo del Bicentenario en el que asumieron los nuevos funcionarios.



El presidente Alberto Fernández encabezó este lunes la jura de los nuevos ministros y, en ese marco, convocó a los militantes a movilizarse a un acto que se hará en el distrito de José C. Paz el próximo miércoles.

En el inicio del acto, el Presidente hizo "algunas reflexiones" tras la derrota electoral y la posterior crisis política de la semana pasada y sostuvo que escucho "a muchos y a muchas". "Nosotros cuando la gente no nos vota nos enojamos con nosotros", indicó.

Asimismo, destacó que los dirigentes del Frente de Todos "debatimos de cara a la gente" y "planteamos nuestras discusiones, nuestras diferencias". "Nunca los debates me han afectado. Soy el presidente del Partido Justicialista. Me preocupa mucho más un movimiento político que no discute que un movimiento que reflexiona", dijo.

Fernández dijo que el Gobierno va a tomar ahora medidas dirigidas a los sectores afectados por la pandemia a los cuales aún no llegó la recuperación económica. "Hay dos países en pugna. No somos parte del país que quieren que los que trabajan pierdan sus empleos sin que nadie los indemnice", apuntó contra un sector de la oposición.

En este marco, contó que el próximo miércoles se realizará un acto en José C. Paz para inaugurar la Facultad de Medicina de la Universidad de ese distrito. "Ahí yo quiero convocarlos a todos y todas, a todos nuestros militantes, para que vayamos juntos, para que unamos fuerzas, para que remontemos los resultados del domingo pasado, para que le demos cuenta a los vecinos de todo el país que por delante hay un país que reconstruir", dijo.

En el acto de hoy, juraron Juan Manzur, como jefe de Gabinete; Santiago Cafiero, como ministro de Relaciones Exteriores y Culto; y Aníbal Fernández, como ministro de Seguridad.

También asumieron formalmente a sus cargos Julián Domínguez, como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca; Jaime Perzyck, como ministro de Educación; Daniel Filmus, como ministro de Ciencia y Tecnología; y Juan Ross, como secretario de Comunicación y Prensa.

La jura de los ministros se da tras días tensos en el oficialismo (luego de la derrota electoral) que incluyeron la presentación de renuncias a disposición de varios funcionarios cercanos Cristina Fernández de Kirchner y una crítica carta por parte de la vicepresidenta.

Con información de: DIB