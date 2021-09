Día internacional de la paz: reflexiones en torno a la identidad y Malvinas en cárceles

Información General

Más de 120 internos de cárceles de Olmos, Sierra Chica, Batán, Dolores y Bahía Blanca, compartieron una jornada virtual con el director del film "Héroe corriente" y un candidato a premio Nobel de la Paz

En el marco del día internacional de la paz y a partir de la visualización del documental "Héroe corriente" que aborda la tarea de la fundación "No me olvides" en relación a la identificación de los soldados argentinos sepultados en las Islas Malvinas, más de 120 internos de cinco cárceles de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires mantuvieron un encuentro virtual con el director del film, Miguel Monforte y el ex combatiente de Malvinas y candidato al premio Nobel de la Paz, Julio Aro.

La experiencia se desarrolló en cárceles de La Plata, Sierra Chica, Batán, Bahía Blanca y Dolores, una actividad llevada adelante por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Monforte, refiriéndose al documental que aborda la tarea de la fundación "No me olvides" destacó que, "me gusta que lo que hago tenga utilidad, que les deje algo a las personas. Hoy tengo la posibilidad de, a partir del cine, contar esta historia".

Desde 2009, Julio Aro junto a los demás integrantes de la fundación llevan adelante la tarea de identificación de los soldados argentinos enterrados en el cementerio Darwin de las Islas Malvinas.

"Cuando visité el cementerio fue muy duro ver que casi la mitad de las tumbas no estaban identificadas. Hoy tenemos el orgullo y la satisfacción de haber podido darles un nombre a 115 combatientes de los 122 que faltaban identificar", afirmó Aro.

Además, el candidato por tercera ocasión al nobel de la paz resaltó que "hoy podemos hablar no solo de cómo murieron los soldados sino también de cómo vivieron lo que tiene un valor enorme para cada una de las familias que perdió a un ser querido en la guerra".

Durante la charla desarrollada dentro del proyecto "Día internacional de la paz. Jornada de la no violencia y alto el fuego" los presentes realizaron también un análisis conjunto sobre la importancia del reconocimiento y la solidaridad para con los soldados que fueron estigmatizados al retornar al país luego del conflicto bélico.

La Directora de Vinculación, Gestión y Planificación de Políticas Institucionales del Servicio Penitenciario Bonaerense, Valeria Sampayó, resaltó que "continuamente buscamos generar espacios de intercambio y reflexión sobre hechos históricos para, a través de un análisis crítico conjunto, pensar sobre cómo lograr una mejor sociedad".

Personas privadas de su libertad alojadas en las unidades 1 de Lisandro Olmos, 2 de Sierra Chica, 4 de Bahía Blanca, 6 de Dolores y 15 de Batán formaron parte del encuentro realizado en el marco de las actividades que llevan adelante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, junto a la Dirección de Vinculación, Gestión y Planificación de Políticas Institucionales del Servicio Penitenciario Bonaerense; la Dirección General de Asistencia y Tratamiento y la Dirección de Jóvenes Adultos.