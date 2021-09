Hilario Galli: "Estamos mucho más cerca de lograr una proporción de 7 a 3 concejales por fuerza"

22.09 | Política

El Secretario de Gobierno sostuvo que el nuevo gabinete nacional no cambia la situación y que ponerle dinero en el bolsillo a la gente no modificará nada porque "no hay plan ni rumbo". En la Séptima dijo que van a ganar las tres bancas en el Senado y no descartó un triunfo por más en lo distrital.

El funcionario del Ejecutivo municipal analizó también lo que podría suceder en las elecciones de noviembre y dijo que "siempre estuvimos unos diez puntos arriba de lo que habíamos estado en las PASO.

Para Hilario Galli, de acuerdo con los datos de hoy, "ya parece mucho más claro que estamos más cerca del 7 a 3 que del 6 a 4, pero habrá que esperar los números". A ello también añadió que la oposición creció unos cinco puntos desde las Paso a las generales, lo que nos mantiene y nos incrementa la ventaja".

También se animó a vaticinar que en la Sección la coalición Juntos por el Cambio "sacaría los tres senadores", y dio algunos detalles de los distritos.

Según el funcionario del Ejecutivo Municipal, el oficialismo no muestra nada nuevo a nivel nacional, "no hay plan, no existe un rumbo y el cambio de gabinete no parece demostrar nada nuevo. Para mí, el Gobierno quiere salvarse por estos 55 días que faltan para las Generales y va a tratar de inyectar dinero en los bolsillos que, creo, no va a funcionar". En ese marco analizó la crisis oficialista la que caracterizó como "un conflicto hacia adentro y no hacia afuera porque no tienen plan, ni rumbo. Esta elección fue una pelea entre dos modelos de país y la gente se inclinó por el nuestro", remató.

La respuesta oficial

Para Galli, "fue un poco sorprendente la reacción del Gobierno ante la derrota. El malestar originó una respuesta hacia adentro pero no hacia afuera porque cambiaron los nombres pero no el rumbo, y esto no se soluciona inyectando plata en los bolsillos de la gente. No hay un plan, no pueden suspender las exportaciones y nos estamos acercando a una tormenta perfecta".

Analizó la versión de una supuesta intención del oficialismo de pedir ayuda a la oposición, pero "para qué van a pedirla, para chocarse contra la pared. Hay que modificar el rumbo, generar trabajo genuino y no estatal y por eso es que para qué querrían colaboración si ellos no tienen en claro para donde ir".

Sobre si el oficialismo tiene posibilidades de revertir el resultado electoral en noviembre, Hilario Galli insistió con que es mucho más importante que ellos revean hacia dónde quieren ir. Si es inyectar dinero a la demanda interna, están equivocados porque ni siquiera China apunta a eso. Y toda esa plata que iría a los bolsillos aumentaría automáticamente la inflación. Yo creo que están viendo como salvarse en estos 55 días que faltan para la elección de noviembre".

"Puede ser que este gabinete tenga un poco más de volumen político porque los ministros anteriores no tenían decisión propia sobre sus carteras. Ahora, yo no veo a un Julián Domínguez cerrando las exportaciones de carne. Tampoco imagino a un Aníbal Fernández mirando para un costado ante la crisis de la seguridad. Pero tampoco sé hasta dónde puede decidir y cuál es la voluntad de decidir con cierta autonomía".

Bancas y proporciones

Últimamente se habla de fraude, si no general, en algunas mesas del Conurbano. La pregunta sería entonces si la oposición está preparada para evitarlo. "Sí, por supuesto -respondió Galli-. Las Paso nos dieron ese ejercicio. Estamos preparados para fiscalizar el ciento por ciento de las mesas. Es más, nos sobran fiscales. Tenemos un gran compromiso de los militantes y de los votantes. Por eso se hace cada vez más difícil hacer fraude".

Analizó que en Olavarría "hubo menos votos que en 2019 y una participación que oscila entre el 75 y el 77 por ciento.

Esta vez faltaron unas 15 mil personas para ir a votar y siempre hay una diferencia entre las Paso y las Generales de 10 mil votantes. Hay gente que se fue de viaje, otros están desencantados con la política y a la gente le genera mucha bronca las cosas que ocurren. Nosotros seguiremos recorriendo la ciudad y le vamos a pedir a la gente que vaya a votar".

-¿Fueron los resultados esperados?

-Están dentro de los márgenes esperados. En la Séptima estuvimos inaugurando listas. Podíamos ganar en Roque Perez y hubo muchas expectativas en otros lugares. En Olavarría lo que veníamos viendo es que había incertidumbre cómo iba a entrar la figura de Facundo Manes. Pero en general, los números dicen que quedó consolidada la visión que tenemos en Juntos. La gente eligió entre dos modelos y se inclinó por el que proponemos nosotros.

-¿Cree que puede entrar Diego Robbiani al Senado?

-En las Paso estaría adentro. Veremos los movimientos que se generen por el plan del gobierno de inyectar plata en los bolsillos de la gente. Todo indicaría que podemos mantener los tres senadores en la Cámara. Tenemos que salir a buscar más gente y ya estaría demostrado que los tres senadores parecen entrar.

-¿Cuál sería la proporción de concejales en Olavarría?

-Prácticamente, de acuerdo con el resultado de las Paso estamos 6 a 4, pero estamos más cerca del 7 a 3. En todas las elecciones hemos aumentado 10 puntos entre las Paso y las Generales mientras que la oposición aumentó el cinco.