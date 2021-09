Con las esperanzas de un futuro polideportivo, el Instituto de Educación Física reafirma su labor

Información General Expectativas por una obra muy esperada

La institución homenajeó el viernes pasado a profesores, estudiantes, personal académico y egresados. La plantación de árboles fue un símbolo y mensaje. Los discursos apuntaron a la importancia de la formación de los profesores de educación física y al crecimiento de la institución.

Maxi Cooper Pondarré / Facso

Así como a los árboles hay que cuidarlos, regarlos y acompañarlos en su crecimiento, lo mismo hace el Instituto de Educación Física en la formación de sus estudiantes: los contienen, forman y ayudan a crecer con buenos valores para que puedan desempeñarse de la mejor manera tanto en los clubes, como en gimnasios y escuelas.

El Instituto, como el árbol, trata de crecer también en recursos e infraestructura. Esto es lo que quiso simbolizar la institución el viernes pasado en el Parque Avellaneda cuando plantaron árboles para homenajear a profesores, personal académico, estudiantes, egresados que pasaron por ese establecimiento terciario.

El acto denominado "Plantamos un árbol y sembramos futuro", se realizó bajo una hermosa tarde de sol primaveral y contó con la presencia de concejales, funcionarios, autoridades, docentes, alumnos y egresados del Instituto. A muchos de ellos se los pudo ver con sus típicos uniformes de pantalón azul y remera blanca con la "I" roja tan representativa estampada.

Fue una tarde jornada cargada de sentimientos y emociones, con reencuentros, recuerdos y anécdotas. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del director Gabriel Coronel, quien resaltó el rol del educador en la instancia superior y cómo desde el Instituto trabajan en forma incansable en la formación y el crecimiento de los futuros profesores.

Luego explicó que "queríamos celebrar el Día del Profesor de manera muy simbólica, plantando cuatro arbolitos que fueron donados por la Municipalidad. Sirve para reconocer la labor de los profesores y la comunidad académica, además de mejorar este predio del Parque Avellaneda", señaló.

Después de agradecer el aporte de funcionarios, Coronel mención que "a la pista de atletismo también se le sumaría un complejo deportivo a cargo del área de Obras Públicas de la Municipalidad. Por lo tanto, es una gran alegría y nos da mucha esperanza, porque este tipo de proyecto, dada su particularidad, nos permitirá realizar prácticas de Educación Física y de esta manera contribuirá a la formación de los futuros profesores. Nuestro Instituto es como la planta, porque está lleno de vida y se proyecta con mucha esperanza, seguramente que las plantaciones de estos árboles quedará en la mente y en el corazón de lo que formamos el instituto", finalizó Gabriel Coronel.

Seguidamente el subsecretario de Deportes y Recreación del Municipio hizo uso de su palabra "saludo a todos los profesores de educación física en su día,

Luego, el subsecretario de Deportes municipal, Juan Galli, expresó que "estamos en este hermoso predio y como verán, más atrás se encuentra la pista de atletismo, que ahora está en su segunda etapa que comprende la construcción de las tribunas, los baños y los vestuarios. Este es un proyecto que hicimos en conjunto con Inspección de Educación Física y que lo fuimos planificando hace dos años cuando iniciamos el programa "Deporte Escuela y Vida". Por eso tuvimos que ver de qué manera podíamos mejorar las infraestructura deportiva local de manera pública. Hay que recordar que hasta ese momento no había nada en el predio, salvo los playones deportivos, por eso necesitábamos la pista de atletismo, también se está pensando en trabajar en un centro deportivo municipal y como decía el "Lolo" (por Gabriel Coronel) tenemos cerca el CEF 44, la Escuela Secundaria 1 que es con orientación de Educación Física, así que mucho de los futuros profesores van a poder sumarse", dijo.

Una vez finalizado los discursos, se procedió a las plantaciones de los arboles, y el director solicitó el compromiso de regarlos y cuidarlos para que crezcan de la mejor manera posible.

Dolores Cantoni, estudiante de segundo año, señaló a El Popular Medios que "la verdad que estoy muy contenta porque en este tiempo que estuve el Instituto me abrió las puertas y nos abrió a todos por igual, por suerte pude construir lazos con los profesores y con mis compañeros, yo arranqué a estudiar en pandemia y volver a encontrarnos en presencialidad fue algo hermoso, así que estoy enganchada con esto metiéndole pilas, para mi el Instituto es compartir y disfrutar todos juntos", expresó la estudiante.

En esta misma línea Elian Nesci, también estudiante de segundo año, indicó que "estar en el Instituto se siente un sentido de pertenencia, quizás el año pasado, por la pandemia no lo pude sentir tanto, pero somos un grupo bastante unido y espero que siga así y con respecto lo que estamos haciendo ahora con los arboles, podemos sentirlo más, y esto es muy emocionante", describió.

Luego el personal y los docentes de la institución plantaron otro árbol y lo mismo hicieron algunos de los egresados.

En diálogo con El Popular Medios, el profesor Coronel admitió sentir "mucha emoción, mucha alegría. En lo personal me toca muy profundo porque fui estudiante, docente y ahora tengo la gracia de ser el director, así que muy conmovido. Da mucha satisfacción poder hacer crecer el Instituto, poder formar a los profesores, son sensaciones que realmente te llenan el alma".

Emoción de los egresados

Facundo Allegaro, egresado del Instituto, recordó su paso por la institución, en una charla con El Popular Medios. "Fue algo muy muy lindo en mi vida, creo que la etapa de estudiante es una de las más bonitas que me pasó y poder haberlo vivido en el Instituto fue mucho mejor. Ahí se genera un sentido de pertenencia muy grande, además hay mucho compañerismo y eso es algo que por ahí se diferencia de la demás carreras", opinó.

"Yo me llevé un montón de amigos y conocidos y eso es lo que vale realmente. A la formación siempre hay que continuarla de forma individual, me quedo con un montón de recuerdos maravillosos: campamentos, viajes, juegos, salidas... Eso hace que la carrera sea hermosa y diferente, es algo que volvería a repetir, el Instituto me formó y me enseñó varia cosas para lo que soy hoy como persona y profesional, me abrió mucho la cabeza y a entender de otra manera muchos aspectos de la vida. Estoy feliz y agradecido de mi paso por la Institución", expresó.