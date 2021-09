Quién es el rockero confirmado para Masterchef Celebrity 3

Ya comenzó a tomar clases y va tras los pasos de Juanse

Aunque falta para que las hornallas más famosas del país vuelvan a encenderse, ya hay varios nombres asegurados.



En noviembre se volverán a encender las hornallas más famosas del país y una vez más Santiago del Moro se pondrá al frente de la tercera edición de Masterchef Celebrity, con Damián Betular, Donato de Santis y Gaermán Martitegui como jurado.

La producción del ciclo de Telefe ya esbozó la lista de participantes y en las ultimas horas un músico confirmó su participación. Se trata de Joaquín Levinton, líder de Turf, quien confirmó su incursión en el ciclo en el programa de radio Las Malas Lenguas: "Me fui a tomar clases a Masterchef en Martínez. Voy a competir en Masterchef, es muy divertido. Va a estar muy bueno".

Aunque aún falta para el comienzo de las grabaciones, que sería recién unas semanas antes del estreno en pantalla, la productora del programa invitó a los confirmados a capacitarse para estar a la altura de las circunstancias: "Hoy fui por primera vez a una clase de cocina y fue un disparate total. No sé cocinar, es muy básico lo mío".

Sobre qué le enseñaron en el curso, dijo: "Te van dando pautas más o menos, te tiran unos tips para cocinar carne, pollo lo básico de cada plato. De carne de vaca, pollo, pescado, pasta y lo más difícil de todo, que yo no tengo idea, es pastelería. Estoy fascinado porque siempre me pareció divertido hacer cosas disparatadas en mi vida, es la historia de mi vida. Esto es lo más chiflado que se me podría haber pasado por la cabeza".

Aunque está entusiasmado, admitió que no miraba antes el reality, sino que a partir de la convocatoria comenzó a "chusmear" y le pareció "divertido": "Es más chiflado de lo que yo pensé. Juanse la rompió porque además de ser amoroso es un excelente cocinero". Comparó lo que pasa en los estudios de Martínez con la escuela: "Es como volver a la secundaria, tenes compañeros, me dan ganas de hacer quilombo".

