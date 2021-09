No habrá elecciones en Coopelectric

22.09 | Información General

Una sola lista quedó habilitada. La Justicia rechazó el amparo pedido por la Lista Verde. La imposibilidad fue que no llegaron con los avales.



En conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Administración de la cooperativa prestataria de los servicios eléctricos y sanitarios de la ciudad, Ignacio Aramburu dijo "hubo un incumplimiento del Estatuto".



Dos listas iban a disputar elecciones, sin embargo después de varios cruces que llegaron a la Justicia, este miércoles se supo que las habrá porque sólo una lista quedó habilitada. La que presentó el oficialismo, la actual gestión de Coopelectric.



"No habrá elecciones, como viene pasando hace cuatro o cinco años a esta parte desde 2014"

Este miércoles se supo además que el amparo pedido por la Lista Verde fue denegado por la Jueza Cecilia Desiata.



En conferencia de prensa, explicaron que "la Lista Verde -encabezada por Luis Cavalli- se dio cuenta de que no iba a llegar a las 635 personas o 635 socios. El estatuto exige 508 personas que son avalistas de los candidatos a delegados y 127 candidatos que conforman estas 635 personas. Bueno al ver que que no se llegaban es donde donde comenzaron, digamos estas disconformidades".

Y explicaron "hubo un incumplimiento a la cantidad de personas, la cantidad de avales y la cantidad de delegados, que debían presentarse de acuerdo al Estatuto".



El detalle de los números a los que no llegaron



Y siguieron, "la Lista Verde no ha podido cumplir con ese requisito, ha presentado solamente los formularios de 124 delegados. Y a su vez del estudio que se realiza de estos formularios, hay cinco formularios que son duplicados, por lo cual ya estaríamos, habilitando a 119 delegados, no cumpliendo ya con el requisito de los 127 delgados. Siguiendo y analizando la documentación tenemos que tres delegados y sus correspondientes avales no se encuentran con la firma debidamente certificada, y a su vez hay 16 delegados más que no cumplen con el requisito de tener los avales correspondientes que requiere el estatuto de la Cooperativa".

Somos un grupo de vecinos que está acá porque los socios de la Cooperativa han decidido que estemos acá

Respecto de la necesidad de alternancia, respondieron "a nosotros nos parece que quien se presente como lo hacemos nosotros todos los años tiene que cumplir con esta cantidad asociados como para demostrar que tienen un poder de convocatoria y que tienen alguna idea con respecto a lo que es la Cooperativa. Me parece que lo primero que tenemos que rescatar y lo que nosotros decimos, es que si se cumple el Estatuto, somos los primeros interesados en que haya elecciones, porque bueno, nosotros somos un grupo de vecinos que está acá porque los socios de la Cooperativa han decidido que estemos acá".



No habrá elecciones



Y cerraron "al haber una sola lista oficializada es decir, una sola lista en condiciones de poder ser candidatos a delegados. No, no hay elección y quedan consagrados los delegados, los 127 delegados que presentó la Lista Amarilla esos 27 delegados en la próxima Asamblea Ordinaria de la Cooperativa, van a ser quienes centralmente aprueben o desaprueben el balance y quienes designan los tres consejeros que vencen el mandato los cuatro consejeros suplentes que duran un año en que ya tienen el mandato vencido, Síndico titular, síndico suplente, y

y el presidente de la Asamblea y las autoridades de la asamblea".