Elecciones en Coopelectric: "impidieron por la fuerza nuestra participación"

A través de un comunicado respondió la Lista Verde

Tras la polémica donde al final no se disputarán elecciones en la Cooperativa, Luis Cavalli al frente de la lista inhabilitada arremetió contra el actual Consejo Administrativo. Apelarán las resoluciones de la Justicia.



En conferencia de prensa, Luis Cavalli al frente de la Lista Verde, acompañado por Claudio García y otras personas, dio lectura a un comunicado en el que arremete contra el acuse del actual presidente del consejo administrativo de Coopelectric, Ignacio Aramburu donde dijo que no respetaron el estatuto, y que fueron inhabilitados por no alcanzar el número de avales.



El Comunicado:



Sobre la conferencia de prensa del Consejo de Administración de Coopelectric.

Un ejemplo más de la arbitrariedad, abuso de poder, artimañas inmorales e ilegalidad manifiesta de lo que ya es una farsa electoral del Consejo de Administración de Coopelectric.»



1.-La Lista Verde Nueva Energía manifiesta su repudio al método del Consejo de Administración de Coopelectric, que ha vulnerado el procedimiento regulado por el Estatuto Social cuya obligación es notificar los resultados de la presentación de listas al apoderado de cada una, cosa que no realizó. Por el contrario recurrió a los medios de comunicación para ventilar en público asuntos propios del proceso electoral confidenciales, que en realidad solo explican sus propios desaguisados y abusos. Este proceso ya es una farsa electoral, cuya clara y contundente intención es que los asociados no tengan la posibilidad de elegir libremente entre dos listas.



2.- Este es un ejemplo más de las artimañas reñidas con la ética, porque es algo que no debe hacerse. Ya desde el inicio, el Consejo de Administración de Coopelectric, Lista Amarilla, convocó a esta farsa electoral en un comunicado incompleto y sin las formalidades requeridas, en fecha a su antojo y conveniencia, por afuera de los tiempos estatutarios, y que ha denominado convocatoria a Asamblea Electoral de Distrito. No hizo conocer el padrón a los asociados con al antelación suficiente, para conocer su situación. Nos negó el balance de este año, siendo obligación del Estatuto, poner a disposición de cualquier asociado el balance que ya cerró el 30 de junio pasado.



3.- Nuestra Lista Verde Nueva Energía manifiesta que ya se torna intolerable el intenso y extenso tiempo que ha sido sometida a la arbitrariedad, abuso de poder, artimañas inmorales, para finalmente sufrir las consecuencias de la ilegalidad manifiesta en medio del proceso electoral, cuyo sola intención es impedir por la fuerza nuestra participación.



4.-Todo ello en el marco de una intencionada desinformación del asociado, ya que se dieron los requisitos de participación una vez convocada la asamblea y cerrado el padrón, con lo cual ya no se podía hacer nada para remediar cualquier falta, quedando sin poder participar miles de asociados.



5.- El Consejo de Administración genera intencionadamente condiciones intolerables para una compulsa democrática de propuestas para Coopelectric y de elección de personas, que es una necesidad urgente para decidir el destino de una cooperativa en grave situación económica. Es perentoria, urgente y necesaria una contienda electoral donde el asociado cuente con información plena y confiable, libre de presiones, evitando la eternización de aquellos que la llevaron a la ruina.



6.-Apelaremos hasta las últimas consecuencias en todos los estamentos judiciales, porque nos asiste la razón y la justicia, y no dejaremos a los de siempre como vergonzosos ganadores por la fuerza.



7.- Elecciones libres y democráticas: Sí. Farsa electoral con arbitrariedad, abuso de poder, artimañas inmorales del proceso electoral e ilegalidad manifiesta: No.



Cavalli además dijo que "la Lista Amarilla confeccionó un padrón inflado y abultado. Incluyeron a personas fallecidas y empresas cerradas. Dentro de poco va a haber mas asociados en Coopelectric que habitantes en Olavarría".