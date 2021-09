El sello olavarriense: un incentivo que apuesta a lo local

Información General Emprendedores locales

Julio Valetutto, secretario de Desarrollo Económico, habló de la ayuda que el Municipio brinda a los emprendedores locales para promover la venta de sus productos y que se inserten no solo en el mercado local sino también en el regional.



Por Sol Sraiber / Facso

Entre las políticas que lanza el Municipio desde el área de Desarrollo Económico para promover las producciones locales y acercarlas a la comunidad, el domingo 3 de octubre se llevará a cabo la segunda edición del "Mercado Olavarriense", que cuenta con más de 90 inscriptos y tendrá sede en el parque "Helios Eseverri" de 10 a 18 horas. En este marco, desde antes de la pandemia, y como parte de la promoción de los productos locales, se encuentra el sello olavarriense.

"Lo que se intenta hacer desde la Municipalidad es consolidar un programa que potencie a los emprendedores locales, juntando herramientas para promover proyectos y apoyarlos con una identidad local marcada", explicó Julio Valetutto, secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad. Estas herramientas tienen que ver con distintas cuestiones: el apoyo técnico y personalizado a emprendedores locales respecto a cuestiones de administración económica del emprendimiento, manipulación de mercadería o maquinaria, capacitaciones, y obtención de microcréditos o de programas financieros tanto a nivel local, provincial o nacional.

"Es como un sello de calidad también, que impulsamos para que los productos tengan una identificación, y que el consumidor sepa que son productos hechos por productores de Olavarría", subrayó el funcionario. La particularidad del sello olavarriense, es que posibilita que los productos locales de los emprendedores estén en góndolas de diferentes mercados y puedan ser comprados por la comunidad. "Trabajamos con canales de venta y con comercios que promuevan apoyo a los productos locales", agregó.

"Estamos trabajando para incorporar los otros supermercados grandes"

Actualmente, se pueden encontrar productos locales en el supermercado olavarriense "3 Estrellas" y en otros mercados más pequeños, como almacenes de barrio o kioscos. "Estamos trabajando para incorporar los otros supermercados grandes".

Los productos que se encuentran a la venta en góndolas van variando, pero son en promedio entre 10 y 15, y la mayoría son productos alimenticios, mermeladas, alfajores, pasta congelada, cervezas, entre otros. "Depende de cuánto esten vendiendo y de cuánto estén produciendo, el que estén presentes en las góndolas", expresó Valetutto, por lo que va variando, a veces sale un producto que deja de producir para las góndolas e ingresa otro. Por esto mismo, el secretario remarcó la importancia de trabajar con los emprendedores y acompañarlos para que sus productos puedan permanecer y abastecer las góndolas, y a la vez manejar el precio y la calidad del mismo.

Emprender en pandemia

El contexto que vivimos hace más de un año y medio ha tenido sus consecuencias en todos los ámbitos de la vida cotidiana ¿Qué impacto tuvo en los emprendedores? "Fue un gran desafío porque muchas personas que no eran emprendedores empezaron a emprender", contó Valetutto. Y entre las razones ubicó las necesidades económicas, la intención de realizar profesionalmente algo que antes lo hacían como un hobby, los cambios en las situaciones laborales que hicieron que mucha gente se animara a emprender, entre otras.

"Con la pandemia multiplicamos la cantidad de emprendedores locales"

"Con la pandemia multiplicamos la cantidad de emprendedores locales, siempre trabajamos para que tengan lo que necesitan para trabajar como corresponde, y tuvimos más microcréditos, mayoritariamente solicitados por mujeres", explicó el secretario en diálogo con El Popular. Por supuesto que, debido a la pandemia también se tuvieron que modificar las formas de acercamiento con los productores, que pasaron a ser de manera virtual. "Ahora con la vacunación y las nuevas aperturas estamos pudiendo empezar a encontrarnos de nuevo", agregó.

Para finalizar, se refirió a la importancia de potenciar el emprendedurismo en la ciudad. "Que los olavarrienses tengan las mejores posibilidades posibles para que los apoyen en el primer tramo de los emprendimientos, que es cuando estan solos, cuando nadie los apoya económica o financieramente, cuando no tienen acceso a créditos normales, cuando no saben cómo arrancar o no tienen la tecnología necesaria para hacerlo es vital". En este marco, remarcó el accionar del Municipio. "Lo que intentamos es estar presente en este primer tramo de los emprendedores locales para motivar a que les vaya bien, que puedan tener éxito y podamos tener más productos olavarrienses, porque hay grandes capacidades en la ciudad", y entre ellos mencionó el rubro cervecero como "muy fuerte en la ciudad y a nivel país".

El apoyo a emprendedores locales, "es fundamental para que Olavarría vaya creciendo y reforzando sus posibilidades de insertar sus productos y que también los mismos se puedan vender y consumir fuera de la ciudad, y eso se traduzca en riqueza, en bienestar y en empleo para los olavarrienses", concluyó el secretario de Desarrollo Económico local.