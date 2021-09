Azabache Tango: un grupo que busca modernizar nuestra música ciudadana

Información General Interesante jornada musical se vivirá hoy

El cuarteto de cuerdas llega a Olavarría. Brindarán un concierto en el Teatro Municipal y una clínica en la Casa Bicentenario. Esteban Fioroni (viola) aseguró en diálogo con EL POPULAR que "el tango está más vivo que nunca".



Maxi Cooper Pondarré / Facso



El tango es una música que sigue viva, que tiene aromas de café y recorre por las noches las callecitas de Buenos Aires y le aporta "ese no se qué".



El tango está en cada disco de Gardel, del Polaco Goyeneche, de Piazzolla y de tantos ídolos que hicieron grande a nuestra música y la llevaron por el mundo entero.



El tango está vivo porque cada vez hay más cantantes y músicos que se interesan por este género, incluso cada vez son más los conjuntos que tratan de otorgarle sonoridades, colores y formas a nuestra música ciudadana, como es el caso del cuarteto de cuerdas Azabache Tango.



Este grupo, conformado por Esteban Fioroni (viola), Katharina Deissler (violín), Adriana Miranda (violín) y Bruno Bragato (chello) llegarán a Olavarría hoy para brindar una clínica musical desde las 14 hasta las 18 en la Casa del Bicentenario y un concierto en el Teatro Municipal a las 20.30.



En diálogo con El Popular Medios, el violista olavarriense Esteban Fioroni brindó más detalles sobre como será esta importante jornada musical.



"Actualmente se está componiendo mucho tango, hay abundante tango moderno que se hace acá en la Argentina y en Europa, así que está más vivo y presente que nunca. Nuestro proyecto consiste en otorgarle nuevos sonidos, modernizarlos y llevarlo a todos lados. La verdad que hay mucha gente interesada en este género musical", contó Esteban Fioroni.



La clínica está dirigida para todas aquellas personas que tocan instrumentos de cuerdas y estén interesadas en este género. Hasta el momento hay 15 personas anotadas y se le sumaría también la Orquesta Escuela Municipal de Olavarría.



En este curso, los disertantes realizarán una introducción a los recursos más usados en el género tanguístico y luego van a profundizar en las particularidades de la familia de las cuerdas.



En esta línea el violista explicó que "vamos a ver cuáles son las diferentes formas de tocar el instrumento, cuáles son los elementos que se necesita para la música del tango, porque hay muchas cosas que no están en la partitura y eso es un poco lo que diferencia al tango de la música clásica, esto tiene que ver con cuestiones de efectos, de ritmos y sonoridades que se pueden aprovechar desde los instrumentos", explicó.



Por otra parte agregó que "lo que vamos a transmitir son algunos de los secretos que tiene el tango para los instrumentos de cuerdas, no vamos a abordar elementos musicales que serían desde una Orquesta típica, porque nosotros estamos dedicados a las cuerdas, aunque muchas de las cosas que se van a ver se pueden aplicar en un conjunto típico", aclaró.



Esta es una actividad de carácter grupal - práctico y culminará con un ensamble grupal y comunitario donde se aplicará todo lo aprendido durante la masterclass.



Luego de la clínica, el cuarteto de cuerdas "Azabache Tango" brindará un concierto en el Teatro Municipal donde presentarán su nuevo material discográfico, junto a la cantante Inés Maddío. En este sentido comentó que "nuestro disco salió a principios de este año, donde hay tangos modernos nuestros y lo grabamos en el estudio "Fort", así que esperamos que la gente venga y vean una propuesta diferente porque es bastante atípico, así que están todos invitados", concluyó el violista de Azabache Tango, Esteban Fioroni.



La actividad es abierta y para todos los niveles, para la masterclass se requiere llevar los instrumentos y una inscripción previa que debe realizarse por email a [email protected], ambas actividades son libres y gratuitas, y está organizada por la Subsecretaría de Cultura y Educación de Olavarría.