El Gobierno lanzó el programa Previaje para jubilados del PAMI

24.09 | Información General

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, encabezó el acto con el gobernador Axel Kicillof en Pilar. Esta semana, además, cierra con anuncios económicos.



El jefe de Gabinete, Juan Manzur y el gobernador Axel Kicillof encabezaron este mediodía en Pilar un nuevo anuncio económico, esta vez vinculado al programa Previaje para jubilados del PAMI, que tendrá reintegros del 70%.

Se trata del tercer anuncio en una semana marcada por el cambio de agenda tras el relanzamiento del Gabinete, con gran protagonismo de Manzur, quien se presenta como el principal vocero del Gobierno. Cabe señalar que a la suba del Salario Mínimo Vital Móvil se sumó el incremento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y ahora el Previaje destinado a jubilados.

"Los veo contentos, esto contagia. Este es un gran equipo de trabajo. Nuestro gobierno, contra todas las dificultades e impedimentos, el Presidente consiguió las vacunas. Estamos en la etapa final de la pandemia. Nos tiene que encontrar a todos juntos y unidos", dijo Manzur en su presentación, en la que elogió a Kicillof. "Hizo un esfuerzo enorme", agregó.

También estuvieron el ministro de Turismo y Deportes, Marías Lammens, la titular del PAMI, Luana Volnovich y el intendente local, Federico Achaval.

El programa Previaje para jubilados y beneficiarios del PAMI son parte central de la "reactivación" que necesita el país en la pospandemia, señalaron en el acto ante cientos de jubilados presentes.

Por medio de esta nueva línea, las personas afiliadas de PAMI tienen un 70% de reintegro en paquetes turísticos, pasajes y hospedaje en sus compras anticipadas de vacaciones.

"Estamos aquí viendo cómo empezamos esta nueva etapa con el programa Previaje. En la medida que empezamos a salir, se empiezan a cristalizar todos los trabajos que se estuvo haciendo desde el Gobierno nacional", enfatizó el ministro coordinador.

En un mensaje dirigido a los jubilados, Manzur señaló: "Acá está el Gobierno en pleno a la par de ustedes viendo de sumar, de acompañar, con alegría y con la expectativa de un futuro mejor".

En el cierre del acto, Axel Kicillof destacó que "el 90% de los adultos mayores en la provincia de Buenos Aires están todos vacunados, cuidados, con la segunda dosis", y remarcó: "Es la vacuna lo que le está poniendo termino a la pandemia. Es la vacuna".

"Y hoy, como el virus no se fue por arte de magia, y hubo que encontrar la vacuna, hace falta un Estado presente para la reactivación, la reconstrucción, el trabajo, el viaje, el turismo, el entretenimiento no va a volver solo, sino que va a volver con un esfuerzo del Estado nacional porque no va a volver por arte de magia", sentenció.

En esa línea, reafirmó: "Para poner en marcha la Argentina y la provincia, después de la pandemia, se necesita un Estado presente y solidario que se ponga a trabajar por los que más perdieron como el sector del turismo y por lo que más sufrieron como los jubilados asique ahora la reactivación la vamos a reconstruir entre todos y todas".

Por su parte, Lammens consideró que "es un día especial porque este es un anuncio histórico, ya que le permite a los jubilados afiliados al PAMI tener un descuento del 70 por ciento con el programa Previaje, que es un éxito en todo el país".

En ese sentido, señaló: "En menos de una semana hemos vendido el 80 por ciento del total que vendimos durante todo el año pasado. La gente está muy entusiasmada y esto demuestra la reactivación que tiene el país".

En 2020, Previaje motorizó una inyección de $1.500 millones para reactivar la industria turística y más de 600.000 viajeros y viajeras se movilizaron por el país a través de este beneficio.

Con información de: DIB