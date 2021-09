Preocupación por el estado del puente colgante de calle Merlo

Información General

Una lectora de El Popular hizo saber que tiene maderas colgando, y que le faltan alambres. Desde Obras Públicas confirmaron que está en arreglos, y que podría ser inhabilitado.



En la jornada de este jueves, Cintia se comunicó con El Popular -y envío registro fotográfico- para dar cuenta de la preocupación de los y las vecinas del sector, por el estado del puente colgante de la calle Merlo.



"Aparte de tener alambres cortados, se están saliendo las maderas" dijo la vecina a este medio. Y remarcó "es un peligro ya que pasan muchos chicos para ir a la escuela", ahora que volvió la presencialidad.



Vale recordar que este puente ya estuvo inhabilitado cuando un vehículo impactó con él y estuvo casi un año cerrado, porque el Municipio llamó a licitación para hacerlo de nuevo. O cuando una mujer quedó atrapada y debió ser rescatada por Bomberos Voluntarios . O cuando se cayó el padre de un funcionario porque las maderas en el invierno se congelan y se vuelven muy resbaladizas.



El HCD aprobó un pedido de mantenimiento de los puentes colgantes



Este punto originó un proyecto que fue tratado en una sesión del Honorable Concejo Deliberante en julio que fue aprobado por mayoría, excepto el bloque de Juntos por el Cambio.



El proyecto de resolución fue presentado por el interbloque Frente de Todos. Y solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal que instale cartelería indicativa que alerte por el estado de congelamiento de la madera en puentes colgantes. Tras un modificación impulsada por Germán Aramburu, devino en un pedido de mantenimiento para todos los puentes colgantes de la ciudad.

Fuentes oficiales consultadas por este medio confiaron que están en conocimiento de la situación, y que de hecho lo están arreglando. "Yo lo recorrí y no es peligroso" dijo un funcionario a El Popular, aunque no descartó que si no se lograban hacer los arreglos durante la jornada, el puente fuese clausurado.