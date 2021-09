Daniel Arroyo y las PASO: "La sociedad nos hizo un llamado de atención y hemos tomado nota"

25.09 | Política El candidato a diputado consideró que "los cambios de gabinete" fueron positivos.

Aplaudió la idea de darle mayor territorialidad al Gobierno y "poner plata en los bolsillos de la gente". Dijo que por ahora la meta central "es la unidad del espacio" y que el Gobierno "salió fortalecido" de la interna.