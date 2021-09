"Pá, yo quiero que él vaya con nosotros"

25.09 AMORES PERROS

En "Animales políticos", la nueva sección del espacio dedicado a las mascotas de El Popular Medios, el intendente Ezequiel Galli contó su relación con los animales. Alentó a castrarlos siempre, sin importar si son perros o gatos, hembras o machos.



Zoon politikón (del griego antiguo, zoon, «animal» y politikón, «político (de la polis)», «cívico») es un concepto creado por Aristóteles, cuyo significado literal de la expresión es «animal político» o «animal cívico» y hace referencia al ser humano, el cual a diferencia de los otros animales posee la capacidad de relacionarse políticamente, es decir, crear sociedades y organizar la vida en ciudades (ciudad se dice «polis» en griego)

Sin embargo, los animales tienen la política del amor, y eso es más fuerte que el Coliseo (?).

Siempre hay algún tipo de vínculo con los animales, aunque más no sea como recuerdo de alguno que tenía un familiar. Ese es el eje de esta nueva sección que busca conocer a políticos, referentes sociales, deportivos y otros, en su relación con los animales, sus ideas y por qué no, un lado más "humano" de esa figura que solemos escuchar, pero no conocemos este aspecto.



Inauguramos con el intendente Ezequiel Galli, quien se reconoció "muy animalero". De hecho, comenzó a caminar en los 80 agarrado al lomo de un dálmata. Se llamaba Sam. "Después tuve otro perro, un cocker que se llamaba Spot que falleció bastante adulto", y mientras que vivió en Capital no tuvo mascotas contó.

"En casa tengo a Lila, que es una perrita que nos regalaron, una Bichón Frisé; dos gatos. Una gata que se llama Flora, tiene 11 años, que la adopte cuando me vine a vivir a Olavarría, todavía sigue con nosotros; y a principios de año adoptamos un gato que nació en la quinta de un amigo y se llama Miguel. Mis hijos le pusieron Miguel por un personaje de Cobra Kai " confesó entre risas.



Pero esos no son todos los "animales políticos" de Galli, "después en el campo tenemos a Corbata que es un perro hermoso, grandote; a Sakura que es un perrita -están todos castrados obviamente- una perrita que se incorporó al campo" agregó.

Matías

Actualmente uno de los nombres de mascotas más usados es Covi, por el virus, hijos de la pandemia. Y así, sin razón nacen los nombres de los animales.

Matías es el nombre de uno de los perros del intendente. "Lo adopté en APOAA, fuimos el año pasado con mis tres hijos".

Y se cumplió eso que el animal te elige a vos. "Recorrimos todo el predio, con el Negro que todavía estaba en ese momento y yo había elegido uno que no era tan adulto, de tamaño mediano, estaba castrado. Pero Matías, desde que entramos hasta que estábamos saliendo del predio, se pegó a uno de mis hijos y no se separó un minuto. Y Bauti -mi hijo del medio- me dijo "Pá, yo quiero que vaya él con nosotros".



Y así se sumó Matías a la familia del intendente. Lo describió como cualquiera de nosotros que estamos muy orgullosos de nuestras mascotas. "Es un amor. Educado, respetuoso, no pasa la puerta, no entra a la casa", y en cada palabra le brotaba brillo de pensar en él. Ojalá todos pudiéramos hacer sentir ese amor por nuestros animales en la voz.

"Somos amantes de los animales en casa"

Entrada la entrevista remarcó la importancia de castrar a los animales. "Es lo primero que hay que hacer" dijo, tanto a perros como a gatos. Hembras y machos. "Cuidarlos, respetarlos" repitió.

"Helena tiene 4 años y la mete a Lila adentro de la cama. Ven películas juntas. La tiene abrazada todo el día. Creo que la crianza de un chico con una mascota es importante, fomentar el vínculo con los animales, el cariño" indicó sobre las más chiquitas de la casa.



Y remató contra el mito de "razas peligrosas" y aseguró: "creo que si uno cría al animal con amor, no hay raza que sea peligrosa".