Un olavarriense entre los becarios en el exterior que reclaman que Conicet regularice el pago de estipendios

Se trata del profesor de la FIO Gastón Barreto, quien investiga el uso del cannabis con fines terapéuticos en España.



Investigadores que se desempeñan en la categoría de becarios externos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), reclamaron que el organismo regularice el pago del estipendio por la beca que obtuvieron para completar su formación en el exterior.



Están en diferentes países, pero algunos, a pesar de permanecer entre 45 días y un mes y medio de su estadía en el extranjero, lo hacen sin percibir la asignación correspondiente de parte del organismo.



El CONICET posee un régimen de becas para que investigadores, investigadoras, becarias y becarios completen su formación realizando trabajos en el exterior, y les asignan una suma correspondiente en dólares para el pago de la estadía y gastos de trabajo.



En algunos casos esas becas son co-financiadas con entidades universitarias y científicas de otros países, pero otras son de financiamiento íntegro del CONICET. Es el caso de las becas de becarios externos.



Las modalidades van desde estadías en el exterior para becas post-doctorales y asistentes, becas externas para jóvenes investigadores y Carrera del Personal de Apoyo del organismo, post-doctorales Fulbright y post-doctorales del Grupo Montevideo. Los pagos varían entre los U$S 1040 y los U$S 2500 dólares por mes, de acuerdo con el tipo de beca y la duración de la misma.



Desde ATE contaron que son unos 116 investigadores que hoy se encuentran realizando estadías en el exterior y el total de los montos mínimos tomando las estadías más cortas en cada tipo de beca llegan a u$s367.500, para las becas externas, u$s 81.000 para las becas Fulbright y u$s12.080 para las becas Montevideo. Esto suma un subtotal de u$s 460.580. Por eso consideran que el retraso responde más a una cuestión administativa que financiera.



La entidad gremial explicó, a modo ilustrativo, que un pasaje ida y vuelta a Nueva York por Aerolíneas Argentinas ronda los $200.000, a Madrid $110.000, a Frankfurt $155.000, a México DF $130.000, y que investigadores del Conicet hasta la categoría de independientes con un cargo simple en universidad nacional accede al "paquete platinium" del Banco Nación con un límite de compras en tarjeta de crédito de $160.000 y en cuotas $240.000.



Periferia dialogó con ingeniero olavarriense Gastón Barreto, uno de los becarios que está padeciendo esta situación, que comprende a no menos de 40 investigadores becarios y becarias más.

Barreto se encuentra en España continuando con su investigación sobre el uso del cannabis con fines terapéuticos.

"Me encuentro transitando una estancia de investigación por el periodo de seis meses en España como investigador adjunto de CONICET. Habiendo transitado 60 días en el exterior aún no he recibido estipendio alguno", dijo Barreto, que ya inició gestiones a través de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).



Barreto, doctor en Química, explicó que esta forma de pago es la habitual y que corresponde al esquema de pago trimestral tradicional. "Fue informado oportunamente", aclara Barreto, pero pide "revisar este procedimiento donde todo debe financiarse el propio investigador y los reintegros llegan en algún momento".



Es que la compra del pasaje, el seguro médico, los gastos consulares, además de la manutención de los primeros meses corre prácticamente por parte de los investigadores. Es más, en algunos casos termina sucediendo que el estipendo del último mes de estadía en el exterior se libera cuando los científicos se encuentran de regreso en el país.



"Tal vez en otro momento donde los salarios de los investigadores gozaban de otra holgura este esquema pueda ser posible, aunque injusto, pero en este momento la situación es realmente compleja como para poder mantenerse en el exterior con ingresos argentinos", sostiene Barreto.



La exención de impuestos, otro problema



La segunda situación que preocupa a los investigadores e investigadoras becarios en el exterior es la diferencia de criterios al momento de eximir de la carga impositiva de gastos en el exterior para el desarrollo de proyectos de investigación.



Para el caso de financiamientos de proyectos con fuentes nacionales administradas por unidades del sistema científico existe la posibilidad de emisión de tarjetas de débito institucionales para poder realizar pagos de gastos de pasajes, viáticos e inclusive extracciones de moneda extranjera en el exterior. Sin embargo no existe exención cuando para dichos gastos se usan los salarios que seguimos cobrando por licencias de interés institucional. "Resultan igual de imprescindibles para poder llevar adelante la ejecución del proyecto", explica Barreto.



Sin solución desde el CONICET



Periferia dialogó con Andrés Stagnaro, investigador, referente de ATE, que también recibió una beca para formarse en el exterior a través del programa Fullbright. Stagnaro contó que ya iniciarion gestiones, incluso ante la propia presidenta del CONICET, Ana Franchi, y ante el ex ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, pero no obtuvieron respuesta que resuelva el problema.



Desde el CONICET aseguran que se debió reiniciar con todas las operaciones y comenzar con el proceso de pago desde cero, ya que el Banco Central (BCRA) cambió los formularios para la asignación de los pagos.



Otra de las demoras, sostienen desde el CONICET, tuvo que ver con los cambios en el gabinete nacional, tras la renuncia de Roberto Salvarezza, y la asunción de Daniel Filmus, ya que los pedidos de prioridad para estos estipendios van firmados por el Ministro de Ciencia y Tecnología.



El CONICET sostiene que esperan las instrucciones del ministro Filmus, para proceder con las operaciones.



Desde el gremio, propusieron diversas soluciones que le den celeridad a la ingeniería burocrática que habilita los pagos, al menos durante los primeros meses de la estadía. Entre ellos propusieron adelantar el pago de la última cuota de las becas, y en el caso que las becas finalicen un trimestre posterior propusieron que se libere el pago del monto total del trimestre completo asociado al primer mes de la estadía.



Fuente: Periferia