Asaltaron un kiosco y se dieron a la fuga: policía intenta dar con el paradero

Policiales

En cuestión de segundos, el delincuente logró sacar el dinero de la caja registradora y huir en una motocicleta, en la que lo esperaba un cómplice.

Un joven comerciante fue víctima de un violento asalto que no se extendió por más de un minuto el sábado por la noche poco antes de que el kiosco del barrio Los Robles cerrara sus puertas.



En contacto con EL POPULAR, el comerciante reveló que media hora antes el delincuente ya había ingresado al local a realizar una compra por lo que entienden que "ya lo tenía calculado". Afuera lo esperaba el cómplice en una motocicleta.

El robo ocurrió pocos minutos antes de las 21 del sábado en el kiosco y despensa ubicado frente a la plaza del barrio Los Robles, en Rossi entre Italia y Alsina. Según refirieron las víctimas a este Diario, un hombre ingresó con el casco colocado y "con el arma en mano, una calibre 38 y el otro estaba afuera en la moto". El delincuente le solicitó la plata de la caja registradora y empujó al comerciante, quien no se resistió al robo pero si le manifestó al ladrón que el teléfono celular no se lo iba a dar, mientras se lo guardaba.

El episodio no extendió por más de 40 segundos, y quedó registrado en las cámaras de seguridad que tiene el comercio. En la grabación se ve cómo el ladrón, a quien no se le logra reconocer el rostro porque tiene puesto el casco, saca el dinero mientras a su lado el comerciante levanta las manos y le plantea que no tiene más plata que la que hay en la caja registradora.

Las víctimas comentaron que el delincuente, a quien reconocieron por las insignias del casco y su vestimenta, "había estado media hora antes, había comprado un Dr. Lemon y otras cosas. Nosotros abrimos hasta las 9 de la noche, faltaban 5 minutos para el cierre. Ya lo tenían calculado, entró 9 menos cinco, antes que cierre", expusieron. En el robo se llevaron una suma de dinero superior a los 8 mil pesos.

Después del robo el kiosquero se comunicó, en primer lugar con el 911, y luego llamó a sus familiares quienes se contactaron con dependencias policiales de nuestra ciudad. Precisamente una de las situaciones que expusieron ayer fue las demoras que genera comunicarse al número 911, producto de que la denuncia llega a una central que no se encuentra en Olavarría, y los interlocutores desconocen las características, en este caso, del barrio donde ocurrió el robo. De todos modos destacaron la tarea realizada y la celeridad que tuvieron los efectivos que se acercaron al comercio y los auxiliaron luego del asalto.

"Lo importante es que no le pasó nada", refirieron sobre el estado de salud del joven comerciante, quien no fue golpeado, y expusieron que el ladrón portaba un arma de fuego.

La denuncia fue radicada en la comisaría Primera y pusieron a disposición de los investigadores las grabaciones de las dos cámaras de seguridad que hay en el comercio. Si bien el sábado por la noche se realizó un amplio operativo policial para dar con los delincuentes, en base a las características brindadas por las víctimas sobre las vestimentas de los delincuentes, las de la motocicleta en la que se trasladaban y el sector al que huyeron; el procedimiento no tuvo resultados positivos por lo que no se había logrado dar con el paradero de los ladrones.

Además en el cierre de la jornada del sábado trabajaron agentes de la división local de Policía Científica, quienes levantaron todo tipo de muestras y evidencias que serán sometidas a pericias para poder dar con los delincuentes. La causa es instruida por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 que coordina el fiscal Christian Urlézaga.