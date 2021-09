Desde Tenerife, una olavarriense contó su experiencia con el volcán Cumbre Vieja

27.09 | Información General AUDIO

Marita Francioni vive a 150 kilómetros de La Palma y dijo que si bien no se sintieron los temblores en su ciudad, "lo que afecta es la desesperación" ya que "podría haber pasado en cualquier isla".



Marita Francioni en Mejor de Mañana

El volcán Cumbre Vieja, ubicado en la isla de La Palma, lleva 8 días de constantes erupciones que arrasaron con cientos de casas y edificios de la zona, por lo que todavía preocupan los continuos temblores y el avance de la lava.

Marita Francioni es olavarriense y vive desde hace 21 años en Tenerife, la capital de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, de la que también forma La Palma. la cual queda a 150 kilómetros de dicha ciudad.

En diálogo con Mejor de Mañana de la FM 98Pop, expresó que la situación "fue muy preocupante desde el minuto cero".

En su caso particular, dijo que el susto se debe a que "no soy nacida acá" y que "soy consciente de que vivo en una isla volcánica". En ese sentido, explicó que "uno no se espera de que pase nada con un volcán, porque pasa cada 100 o 200 años, y de repente empiezan las noticias de los temblores".

"Aunque digan que es el volcán Cumbre Vieja, lo que hizo la tierra es literalmente abrirse en varias bocas, 10 en total, y que ese volcán que se está formando ahora ni siquiera tiene nombre aún. Pero que fue una cosa que podría haber pasado en cualquier isla, así que es imposible no tener miedo o no pensar que los volcanes puedan estar conectados, eso te pasa por la cabeza sí o sí", señaló.

Francioni comentó que "nunca habíamos vivido una situación similar desde que yo estoy aquí", y que lo más parecido "fue en una isla hace 10 años, pero a nivel mar".

También dijo que desde su ciudad no se sintieron los sismos, y que se espera que las cenizas del volcán lleguen al lugar en caso de que el viento cambie su dirección. Sin embargo, aseguró que "lo que afecta es la desesperación de la gente".

En cuanto a los habitantes de La Palma, dijo que "es desesperante para la gente que está ahí", ya que "le cambió la vida de un día para el otro".

"No son solamente las viviendas, también se cayó el campanario de la iglesia de Todoque y se destrozó todo el centro de salud, eso es un mazazo muy grande", indicó.

Además, contó que se realizó una cadena solidaria entre todas las islas de la zona. "Es increíble. En este momento están diciendo que no se envíe mas ropa porque ya es demasiado lo que hay", destacó.

Respecto al día de hoy, la olavarriense dijo que los terremotos cesaron por unas horas y que "ni siquiera humo salía del volcán", aunque señaló que "entonces no se sabe si es la calma que antecede a la tormenta o si realmente se va a ir calmando".