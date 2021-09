Danya Tavela dijo que: "Massa nos quiso meter en la interna del oficialismo"

Política "El voto de la gente representa el hartazgo por la gestión"

Tavela es vicerrectora de la Universidad del Noroeste bonaerense y va en sexto lugar en la lista que encabeza Diego Santilli. Aprobó las Paso y la unidad que se gestó en su espacio. Planteó reducir la presión impositiva y generar empleo y cuestionó las medidas del Gobierno porque "va a haber mayor inflación".



La candidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio, Danya Tavela, analizó las medidas del Gobierno encuadradas dentro del denominado relanzamiento, y dijo que "las estamos viendo con preocupación porque esta inyección de dinero va a traer más inflación, son medidas cortoplacistas y están enmascarando en un discurso pseudoprogresista políticas que no tienen nada que ver con la generación de empleo, la vuelta de la presencialidad a las aulas y se mantiene el cepo a las exportaciones. Por eso estamos viendo todo esto con gran preocupación".



La candidata a legisladora, y vicerrectora de la Universidad del Noroeste bonarense no cree que estas medidas cambien el voto de la gente. "Creo que estamos en una situación de desgaste y nada va a cambiar el voto que ya emitió la gente que ya expresó su hartazgo por la gestión que está teniendo el Gobierno".



Reivindicó las Paso de su espacio y sostuvo que el oficialismo "tenía una interna que podría haber resuelto en una Primaria". Al respecto, y preguntada por el rol de Sergio Massa buscando un acuerdo para salir de la crisis, Tavela disparó: "lo que quería Massa era hacer jugar a la oposición en la interna del Frente de Todos".



Crisis económica y política



El análisis de Danya Tavela sobre el itinerario que cumplió Massa en la semana pos Paso y luego de la derrota del oficialismo fue muy llamativo y, dentro de lo que podría ser la cruda política, concluyó en que "nos están convocando a discutir la interna del oficialismo, la interna que por otra parte ellos no la hicieron siendo que la tenían".



En esa semana, el líder del Frente Renovador habría hablado con Horacio Rodríguez Larreta buscando una manera de atenuar la crisis institucional que estaba atravesando el Gobierno tras la arremetida de Cristina Kirchner, una vicepresidenta que claramente quiere demostrar constantemente su supremacía sobre el Presidente. Obviamente, el gesto de la Vice y su intento ya presagiaba una crisis de alcances inimaginables, similares a las de 2001.



La candidata a diputada de JxC no dudó: "nos querían involucrar en su interna porque ellos no la habían hecho como la hicimos nosotros y hoy tenemos un espacio ordenado con Bruno (Cenizo), Belén (Vergel) y Sebastián (Matrella), entre otros".



- ¿Puede el oficialismo revertir la elección con esta especie de relanzamiento?



- No. La gente ya dio su opinión y manifestó su hartazgo por la gestión del gobierno. Son muchas cosas en contra de la población: la cuarentena interminable, la inflación, el ajuste, el cepo a las exportaciones de la carne..., son medidas cortoplacistas y van a estar resumidas en una inyección de dinero en el consumo interno, pero eso va a traer mucho más inflación que es el impuesto a los pobres, el impuesto más regresivo del mundo. Pero lo venden como una medida progresista y lo que único que va a generar es mayor pobreza.



- ¿Pero va a cambiar el voto?



- Creo que estamos en una situación de desgaste y la gente no va a cambiar. La gente está harta y ya expresó este hartazgo. Por lo tanto no creo que cambie el voto ya que en poco tiempo se va a agravar la situación económica y va a generar una enorme crisis.



- ¿Se está yendo a un escenario de hiperinflación?



- No me gusta contribuir al pánico. Hay otras salidas y nosotros las tenemos. Hay que generar mayor productividad, empleo...Esta crisis no tiene fin si no se genera confianza. Tenemos casi el mismo PBI per cápita que en 1974. Hay que reducir la presión impositiva y generar empleo. Pero también hay que decir que esta crisis económica tiene una base de crisis política que no han podido resolver y que va a continuar.



- ¿Cree que se va a volver a las aulas?



- Sí, los docentes quieren pero las escuelas no están preparadas para comenzar las clases. Nosotros queremos volver a las aulas. Seguro que habrá un mínimo porcentaje que no quiere hacerlo, pero son sectores más vinculados con la dirigencia sindical.



- ¿Le teme al fraude?



- No. El miedo paraliza. Debemos sí garantizar la transparencia electoral y esperemos que podamos tener en algún momento la boleta única de papel. El voto electrónico tiene aún muchas dificultades tecnológicas.