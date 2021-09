27.09 | Información General Polémica por un árbol en el barrio AOMA

Lo expresó el dirigente fomentista de barrio AOMA, Walter "Pano" Vega, quien fue mencionado en la exposición de otro vecino del sector sobre el presunto retiro de un eucaliptus de la plaza del barrio

El dirigente fomentista de barrio AOMA, Walter "Pano" Vega, respondió al planteo de otro vecino del sector quien lo había mencionado en el marco de su reclamo por el presunto retiro de un árbol de la plaza del barrio.



"Se equivocaron en hacer un reclamo que no tiene ningún sentido más allá de lo que hablé con el muchacho que me mencionó en la entrevista" dijo Vega. De esta manera reconoció que habló con Leo Duarte del tema, según manifestó este último en la entrevista que cedió a 98POP.



"No sé cuál fue el motivo que lo llevó a decir una cosa de esas, la Sociedad de Fomento en ningún momento publicó nada" agregó Vega quien aclaró que la conversación sobre los posibles cambios para la plaza con Duarte la mantuvo "hace tres meses". En ese sentido, subrayó que "dijeron que se iba a sacar el árbol sin tener ninguna información al respecto".



Cabe señalar que este lunes desde el área de Espacios Verdes municipal se informó que no está previsto el retiro del eucaliptus ni tampoco ningún tipo de cambio en la plaza.



"Nadie anunció nada y menos desde la Sociedad de Fomento, que se haya pedido la inclusión de algunas cosas en la plaza no implica el pedido de retiro de un árbol. Se equivocaron, ya se los dije personalmente y lo más imprudente es que se involucró a la paisajista de la Municipalidad" cerró Vega.