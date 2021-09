Un corte de energía dejó sin agua a una gran cantidad de vecinos de Sierras Bayas

Información General

Vecinos de Sierras Bayas sufrieron durante gran parte de la jornada de ayer un corte de energía eléctrica que dejó sin agua a distintos sectores de la localidad.

La situación se resolvió entrada la noche según aclararon fuentes vinculadas con Coopelectric consultadas por EL POPULAR Medios.

Una de las personas que viven en Sierras Bayas y se comunicó con este Diario indicó ayer que "el problema del agua en el Fonavi y barrio Centro sigue. Sabemos extraoficialmente, porque Coopelectric no da ningún comunicado, que hoy (por ayer) hubo un gran corte de luz a la madrugada en la zona de Villa Arrieta y la gente está sin agua desde las 8 de la mañana".

Además, consignó que "eso le pasaba siempre a la zona de barrio Fonavi y otros que están ubicados en zonas altas. Pero esta vez está casi toda Sierras Bayas sin agua. Primero lo asociamos al corte de luz en Villa Arrieta que duró unas 4 horas, pensamos que ahí se habían detenido las bombas y que en el transcurso del día se iba a normalizar. Pero no fue así. No solo no hay presión sino que no hay agua".

La información a la que pudo acceder EL POPULAR de parte de Coopelectric señaló que hubo un corte de energía por la mañana en un sector denominado Bombas de Agua y que a mediodía ya se había logrado tener presión, si bien por la tarde se hizo un empalme de cañería por un nuevo sistema de bombeo hacia el barrio Fonavi y por la noche se logró reponer el servicio.

Desde la localidad serrana, otro vecino planteó que "extraoficialmente sabemos que Coopelectric ha instalado una especie de cabina en la calle Centenario, donde supuestamente van a poner otra bomba, algo que nos venían prometiendo a los vecinos de barrio Fonavi y que quieren inaugurar para el verano".

"Según trascendidos, allí hicieron una prueba y la gran presión de agua habría hecho que se reventaran un par de caños. Esto ha derivado en que Sierras Bayas esté casi en su totalidad sin agua. No sabemos si lo están solucionando y si es esa la causa del corte. Además, en algunos sectores de la calle Centenario, los vecinos han visto y grabado cómo salía gran cantidad de agua de unas bocas que tienen en el lugar", agregó.

Por último, sostuvo que "si desde Coopelectric tienen planeado hacer pruebas o interrupciones estaría bueno que avisaran, así los sierrabayenses toman precauciones para abastecerse de agua. Pero está gente se maneja a gusto y piacere y no avisa nada".